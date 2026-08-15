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Anthony Hopkins v jednom ze svých životních výkonů prošel šokující proměnou. Mrazivou verzi slavné pohádky uvede ČT2

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Většina diváků zná Zvoníka od Matky Boží hlavně díky animovanému filmu od Disneyho. Slavný román Victora Huga je ale mnohem temnější a tragičtější. Právě jeho věrnou televizní adaptaci z roku 1982 s Anthonym Hopkinsem v hlavní roli uvede ČT2 v sobotu 15. srpna 2026 od 20 hodin.
Anthony Hopkins v jednom ze svých životních výkonů prošel šokující proměnou. Mrazivou verzi slavné pohádky uvede ČT2

Anthony Hopkins v jednom ze svých životních výkonů prošel šokující proměnou. Mrazivou verzi slavné pohádky uvede ČT2

Zdroj: Netflixer
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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