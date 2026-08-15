Anthony Hopkins v jednom ze svých životních výkonů prošel šokující proměnou. Mrazivou verzi slavné pohádky uvede ČT2

Román
Victora Huga patří k nejslavnějším dílům světové literatury a inspiroval desítky filmových adaptací. Jen málokterá se ale odvážila ukázat jeho příběh v celé syrovosti. Právě to dělá televizní Zvoník od Matky Boží z roku 1982, kterého Česká televize uvede v sobotu večer. Místo pohádky nabízí silné historické drama o člověku, kterého svět odsoudil dřív, než vůbec dostal šanci promluvit.
Příběh se odehrává v Paříži v 15. století. Zvoník
Quasimodo žije celý život ukrytý ve věžích katedrály Notre-Dame, protože kvůli svému vzhledu poznal jen posměch a strach. Jediným člověkem, kterému věří, je mocný arcijáhen Claude Frollo.
Všechno se ale změní ve chvíli, kdy oba muži podlehnou kouzlu krásné Esmeraldy. Zatímco Quasimodova láska je tichá a obětavá, Frollova přeroste v nebezpečnou posedlost. A právě střet těchto dvou světů dává celému románu sílu, díky níž oslovuje diváky už téměř dvě století.
Foto: Sony 2010 Disney příběh výrazně zjemnil
Když
Disney v roce 1996 uvedl animovaného Zvoníka od Matky Boží, vznikl jeden z nejúspěšnějších animovaných filmů své doby. Celosvětově utržil přes 325 milionů dolarů, získal nominaci na Oscara i Zlatý glóbus za hudbu Alana Menkena a dodnes patří mezi nejoblíbenější disneyovské klasiky.
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Jenže původní román Victora Huga je mnohem temnější. Tvůrci animovaného filmu proto odstranili řadu tragických motivů, přidali humor i mluvící chrliče a vyprávění přizpůsobili rodinnému publiku. Adaptace z roku 1982 jde přesně opačnou cestou. Drží se mnohem blíž Hugově předloze a místo pohádky nabízí silné lidské drama o osamělosti, fanatismu, touze i předsudcích.
Foto: Disney Anthony Hopkins pod pěti hodinami make-upu
Dnes si
Anthonyho Hopkinse většina diváků spojí především s Hannibalem Lecterem, Odinem z marvelovských filmů nebo oscarovým Otcem. Jen málokdo ale ví, že téměř deset let před Mlčením jehňátek ztvárnil právě Quasimoda.
Proměna nebyla vůbec jednoduchá. Maskování trvalo každý natáčecí den přibližně pět hodin a Hopkins kvůli němu vstával kolem třetí hodiny ráno. Výsledek ale stál za to. Za svůj výkon byl nominovaný na cenu
Emmy a dodnes bývá jeho Quasimodo označován za jednu z nejpůsobivějších televizních interpretací této postavy.
Vedle něj se navíc objevují další výrazná jména britského filmu a divadla. Fanoušci Poirota určitě poznají
Davida Sucheta, Frolla hraje Derek Jacobi a v dalších rolích se představí John Gielgud nebo Robert Powell, kterého si mnoho diváků pamatuje jako Ježíše z legendárního seriálu Ježíš Nazaretský. Foto: Sony 2010 Kvůli filmu vyrostla nová Notre-Dame
Přestože se děj odehrává v Paříži, film se nenatáčel ve Francii. Tvůrci využili slavná Pinewood Studios nedaleko Londýna, kde postavili rozsáhlou repliku katedrály Notre-Dame i celého středověkého náměstí s desítkami dobových budov. Na televizní produkci šlo o mimořádně ambiciózní projekt, který svým rozsahem připomínal spíše velkofilm než běžný televizní snímek.
Slavný román má desítky adaptací
Román Victora Huga inspiroval filmaře už více než sto let. První slavná němá adaptace vznikla v roce 1923 s Lonem Chaneym, jehož maska Quasimoda patří dodnes k ikonám filmové historie. Za klasiku bývá považována také hollywoodská verze z roku 1939 s Charlesem Laughtonem, která vznikala v době vypuknutí druhé světové války.
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Následovala adaptace z roku 1956 s Anthonym Quinnem, televizní film s Anthonym Hopkinsem z roku 1982 i slavná disneyovská animace. Každá z nich vypráví stejný příběh trochu jinak, právě Hopkinsova verze ale bývá oceňována jako jedna z nejvěrnějších Hugově předloze.
Není proto překvapením, že se k románu chtějí filmaři znovu vrátit. Disney sice už od roku 2019 připravuje vlastní hranou verzi Zvoníka od Matky Boží, projekt se ale zastavil. Tvůrci opakovaně přiznávají, že hledají způsob, jak převyprávět příběh plný náboženského fanatismu, diskriminace a sexuální posedlosti tak, aby fungoval i pro dnešní publikum.
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Quasimodo, the Soul of Paris s Vincentem Casselem v hlavní roli. Nepůjde však o další adaptaci Hugova románu. Tvůrci se tentokrát zaměřili na muže, který měl být skutečnou inspirací pro vznik Quasimoda, a děj zasadili do revoluční Paříže roku 1830. Foto: RKO Radio Pictures Proč stojí za zhlédnutí i dnes?
Dnes už může televizní zpracování z počátku 80. let působit pomalejším tempem než současné historické velkofilmy. Pokud mu ale dáte šanci, odmění vás atmosférou, výbornými hereckými výkony a poselstvím, které ani po více než čtyřiceti letech neztratilo svou sílu.
Tato verze není pohádkou o chrličích a písničkách. Je to silné historické drama o člověku, kterého všichni odsoudili kvůli jeho vzhledu. A možná právě proto působí i po více než čtyřiceti letech překvapivě současně.
Na film se můžete podívat 15. srpna 2026 ve 20:00 na ČT2 nebo 16. srpna 2026 v 14:35 na ČT2. Zdroje: ČSFD, IMDb, Vanity Fair, What´s on Netflix