ANO v Plzni posiluje, v Domažlicích a Stříbře se rýsují koalice bez něj

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Také v Plzni to po sečtení výsledků vypadalo, že by bylo možné sestavit koalici bez vítězného ANO, což posléze voliči vyčítali Starostům. Nakonec se ale na spolupráci dohodly hned v neděli ANO, STAN a PRO Plzeň s lidovci. Dosavadní koalice se tak zúží o Piráty, kteří se do zastupitelstva nedostali. Koaliční trojice má v 47členném zastupitelstvu 34 mandátů. ANO, které zvýšilo počet zastupitelů z 15 na 18, má mít v zeštíhlené devítičlenné radě pět míst a jeho lídr Roman Zarzycký má zůstat primátorem. STAN připadnou tři a PRO Plzeň jedno místo v radě.
Posílení ANO se projevuje také v městských obvodech. Na Slovanech, kde znovu vyhrála ODS, se má poprvé stát starostou zástupce ANO Jindřich Blažek. Koalici tam mají tvořit ANO, STAN, Pro Plzeň a čtyři z osmi zvolených zastupitelů ODS. Zbývající občanští demokraté zamíří do opozice. Jde o nejvýraznější změnu v rozložení sil mezi plzeňskými obvody.
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V Plzni 3 a Plzni 4 se na spolupráci dohodly ANO, STAN a PRO Plzeň. Na Doubravce má pokračovat starosta Tomáš Soukup z ANO, v prvním obvodu zůstává v čele radnice Ivana Bubeníčková z ANO. Také tam má pokračovat dosavadní koalice ANO, PRO Plzeň a Pirátů.
I další města prosazují dosavadní vedení
V dalších větších městech regionu se prosazuje především pokračování dosavadního vedení. V Rokycanech se na koalici dohodli vítězní Rokycanští patrioti starosty Tomáše Rady, ANO, Naše Rokycany a PRO Rokycany - zdraví a sport. Mají 15 z 21 mandátů a Rada má zůstat starostou. V Tachově se dohodlo vítězné uskupení Volím Tachov dosavadního starosty Petra Vrány a My Tachováci vedení dosavadním místostarostou Janem Strakou. Koalice má mít 16 z 21 zastupitelů.
Odlišná situace je v Domažlicích, kde volby vyhrálo ANO. Druhé Sdružení pro město Domažlice (SPMD), PRO Domažlice (zahrnuje KDU-ČSL a nezávislé) a ODS se však shodly na společném postupu při dalším vyjednávání. Jejich blok disponuje 12 z 21 mandátů, takže vítěz nemá zajištěnou účast ve vedení města. „Jednání ještě budou pokračovat příští týden," řekl dosavadní starosta Stanislav Antoš (KDU-ČSL). Zatím tak není jisté, jestli trojice stran, které se zatím dohodly, přiberou do koalice ještě někoho.
Na koalici ještě nejsou dohodnutí v Klatovech, kde komunální volby vyhrává od roku 1994 ODS a zvítězila i letos se ziskem osmi ze 27 mandátů. Dlouholetý starosta a lídr vítězné ODS Rudolf Salvetr řekl, že jednání ještě pokračují.
Vítězné ANO ve Stříbře půjde do opozice
Ve Stříbře získalo ANO dosavadního starosty a poslance Martina Záhoře šest z 15 mandátů. Pro Stříbro, Žijeme Stříbro a My pro vlídnou radnici ale deklarovaly spolupráci s celkem osmi zastupiteli. Podle dosavadního vývoje vyjednávání tak může ANO skončit v opozici. Jednou z okolností povolebních jednání byl také předvolební konflikt mezi Záhořem a místostarostou Karlem Lukešem.
Kontinuitu naznačují rovněž výsledky v menších obcích. Ve Vejprnicích získalo uskupení Pravé Vejprnice starosty Pavla Karpíška 12 z 21 mandátů. V Břasích má uskupení starosty Miroslava Kroce 13 z 15 zastupitelů. Oba dosavadní starostové deklarovali zájem ve funkcích pokračovat. Jasné vítězství si připsalo také v Železné Rudě uskupení Místní - Aby se u nás dobře žilo starosty Filipa Smoly, které má devět z 13 zastupitelů, nebo v Dobřanech na Plzeňsku Aktivní Dobřany starosty Martina Sobotky s 12 ze 17 zastupitelů.
Zatím neukončené jednání je také v desetitisícové Sušici, kde ODS dosavadního starosty porazilo nové uskupení Hnutí Generace se sedmi z 21 mandátů. ODS má pět. Rýsují se dvě možnosti koalice v čele s některou z těchto stran, jednání ale pokračují.