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ANO seškrtá podporu, kterou samo zvýšilo: Babiš s Havlíčkem popírají sami sebe, Češi tak přijdou i o 9 600 Kč

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Kdo příští rok přijde o práci, může od státu dostat výrazně méně […]
ANO seškrtá podporu, kterou samo zvýšilo: Babiš s Havlíčkem popírají sami sebe, Češi tak přijdou i o 9 600 Kč

ANO seškrtá podporu, kterou samo zvýšilo: Babiš s Havlíčkem popírají sami sebe, Češi tak přijdou i o 9 600 Kč

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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