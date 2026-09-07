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Ano, šéfe, poslouchám. Babiš zavelel Bednárikovi ke zvýšení mýtného, to může jít nahoru i o desítky procent

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Česko bylo skoro vždycky křižovatkou Evropy, ale poslední roky to přestává zdejší infrastruktura zvládat. A vláda chce proto zvýšit mýtné – což by uvítal i státní rozpočet. Nedávno se přitom odehrál jeden z těch momentů, které za pár sekund...
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Zdroj: Jan T. Beránek
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HN.cz Extra

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