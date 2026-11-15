Anni-Frid Lyngstad z ABBY slaví 81. narozeniny. Tmavé kudrny vystřídaly bílé vlasy, na pódia už se ale nikdy nevrátí

Anni-Frid Lyngstad z ABBY v roce 1980, FOTO: Pascal CARQUEVILLE, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Anni-Frid Lyngstad z ABBY v roce 1980, FOTO: Pascal CARQUEVILLE, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Anni-Frid Lyngstad z ABBY v roce 1980, FOTO: Pascal CARQUEVILLE, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Anni-Frid Lyngstad z ABBY v roce 1980, FOTO: Pascal CARQUEVILLE, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Anni-Frid Lyngstad z ABBY v roce 1980, FOTO: Pascal CARQUEVILLE, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Anni-Frid Lyngstad z ABBY v roce 1980, FOTO: Pascal CARQUEVILLE, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Anni-Frid Lyngstad z ABBY v roce 1980, FOTO: Pascal CARQUEVILLE, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Anni-Frid Lyngstad pobláznila v sedmdesátých letech svět jako tmavovlasá členka švédské skupiny ABBA. Její život na pódiích plných flitrů postupně vystřídala série tragických ztrát, když pochovala dceru, manžela i dospělého vnuka. V neděli oslaví jedenaosmdesáté narozeniny a někdejší popový idol byste v ní už hledali marně. Život ve Švýcarsku
S britským aristokratem Henrym Smithem, pátým vikomtem Hambledenem, tvoří pár už od roku 2007. Společně žijí ve Švýcarsku v obci Genolier nedaleko Ženevského jezera, kam se přestěhovali z vysokohorského Zermattu.
V dobách skupiny ABBA nosila tmavé a později zrzavé kudrny. Dnes má bílé vlasy po ramena a vrásky neskrývá. Naposledy se veřejně ukázala v květnu 2025, kdy s Bennym Anderssonem přišla na oslavu třetího výročí show ABBA Voyage v Londýně. Že se celá čtveřice na veřejnosti ještě sejde, ale jisté není. Spoluzakladatel a skladatel skupiny Björn Ulvaeus totiž v roce 2024 po předávání Řádu Vasy prozradil, že mu Frida potom řekla:
„Tohle může být naposledy.“
Překvapení na stránkách časopisu
Její začátky nebyly jednoduché. Narodila se v listopadu 1945 v norské vesnici Bjørkåsen po románku mladé Norky a německého vojáka Alfreda Haaseho. Matka jí zemřela ve svých jednadvaceti letech na selhání ledvin, malou dívku si vzala babička a odstěhovaly se do Švédska.
Dlouho pak věřila, že její otec padl za války na lodi cestou do Německa. Babička v ní ale od dětství podporovala lásku k hudbě, takže už ve třinácti letech vystupovala po večerech s tanečním orchestrem. V sedmnácti založila kapelu a vdala se za muzikanta Ragnara Fredrikssona. Měli spolu syna Hanse a dceru Lise-Lotte, jenže manželství skončilo v roce 1970 rozvodem.
Pravdu o své rodině zjistila až v době největší slávy. V roce 1977 totiž otiskl německý časopis Bravo její životopis s detaily o rodičích. Text dostal nevlastní bratr Peter a ten se šel svého otce zeptat, zda za války působil v Norsku. Alfred Haase údajně netušil, že má dceru. O pár měsíců později se s ním ve Stockholmu konečně setkala.
„Je to zvláštní, když ve dvaatřiceti zjistíte, že máte otce a dva sourozence,“ svěřila se tehdy. Konec velkých hitů
tehdy měla za sebou vítězství v Eurovizi 1974 s písní Waterloo a ona žila s Bennym Anderssonem, za kterého se v roce 1978 provdala. Její projev určoval charakteristický zvuk celé skupiny. ABBA „Frida má jasný, čistý, velice osobitý, téměř unikátní hlas, ostře ohraničený, s velkým rozsahem a úžasným zvukem,“ řekl později deníku Dagens Nyheter spoluzakladatel a skladatel skupiny Björn Ulvaeus.
Manželství s Anderssonem ovšem vydrželo jen tři roky. Na konci roku 1982 navíc kapela přestala vystupovat a dala si pauzu. V roce 1982 opustila Švédsko, odstěhovala se do Londýna a posléze si vybudovala zázemí ve Švýcarsku, kde se v srpnu 1992 provdala za německého prince a zahradního architekta Heinricha Ruzza Reusse.
Tragédie v rodině
V lednu 1998 zemřela při autonehodě její třicetiletá dcera Lise-Lotte a hned o rok později podlehl manžel rakovině lymfatických uzlin. Dcera po sobě zanechala syna Jonathana, narozeného v roce 1989. I jeho musela v roce 2023 pohřbít, zemřel na rakovinu žaludku.
Návrat do studia
S někdejšími kolegy začala znovu nahrávat v letech 2017 a 2018 a v listopadu 2021 nakonec vyšlo nové album Voyage.
„A když Benny zavolal a zeptal se, jestli bych ještě nezpívala, skočila jsem na to. Byla to radost znovu pracovat jako kapela,“ vzpomínala na natáčení.
Na pódiu s mikrofonem se už ale neukáže. Že na koncerty může publikum zapomenout, potvrdila už v roce 2010 v rozhovoru pro Dagens Nyheter.
„Ne, to už nedělám. Bylo by to příliš stresující. Je to stejné jako v každé jiné profesi, pokud ji člověk dlouho nedělá, odvykne si a přináší to s sebou trému,“ vysvětlila.
Lidé si proto musí vystačit s digitálními avatary. Show ABBA Voyage běží v londýnské ABBA Areně od května 2022 a letos na jaře překročila čtyři miliony diváků. V září organizátoři dokonce ohlásili další pokračování. Show Voyage se bude v Londýně hrát nejméně do června 2027.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( en.wikipedia, idnes, denik, shropshirestar, broadwayworld, euronews).