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ANKETA: Prodej na tržnici v Jihlavě po Dušičkách skončí. Chodíte tam nakupovat?

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Čerstvé ovoce a zeleninu, květiny, sazenice, řemeslné a rukodělné výrobky. Tohle všechno si mohou od 1. dubna koupit lidé na tržnici na jihlavském Masarykově náměstí. Jak upozornil Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy (SMJ), které tržnici provozují, stánky se uzavřou po Dušičkách.
ANKETA: Prodej na tržnici v Jihlavě po Dušičkách skončí. Chodíte tam nakupovat?

ANKETA: Prodej na tržnici v Jihlavě po Dušičkách skončí. Chodíte tam nakupovat?

Zdroj: Lenka Dvořáková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 05:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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