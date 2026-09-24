Anime nostalgie na talíři. Dragon Ball přichází do Burger Kingu a přináší s sebou pořádnou dávku Super Saiyan síly!

Postavy z japonských animovaných seriálů dnes vídáme na každém rohu a už dávno nejde jen o záležitost, která spojuje úzkou skupinku nadšenců. Japonský animovaný fenomén se postupně začlenil i do světové popkultury a své pevné místo si získává také v České republice. Anime postavičky či kreslené manga hrdiny dnes najdeme na tričkách v obchodech s oblečením, na školních sešitech, plyšových hračkách, ale i na obalech různých snacků. Kromě toho se stále častěji anime tematika objevuje také v nabídkách velkých značek, které prostřednictvím limitovaných kolekcí či speciálních nabídek přinášejí oblíbené anime postavy a jejich příběhy blíže nejen k anime fanouškům, ale i široké veřejnosti.
Když už české pohádky nestačily, přišla německá vysílání a Goku s Kamehamehou
Anime boom k nám nepřišel ze dne na den. Všechno to začalo v devadesátých letech, kdy měli někteří šťastlivci se satelitním vysíláním přístup k německým stanicím, které měly o něco bohatší program pro dětské diváky. Mezi asi nejznámější anime seriály té doby rozhodně patřil akčně nabitý
Dragon Ball. Tisíce dětí a teenagerů seděly přilepené k televizi ve snaze nezmeškat ani jeden Gokův souboj. Bylo to období, kdy nikdo neřešil, zda má seriál české titulky a dabing nebo kde najde další epizodu. Prostě jsme zapnuli televizi a sledovali Gokův legendární útok Kamehameha nebo proměnu v Super Saiyana.
Dnes si však tyto unikátní momenty legendárního anime můžete připomenout kdykoli v pohodlí domova, aniž byste se museli obávat, že vám něco unikne. A pokud si k tomu chcete dopřát ještě další dávku nostalgie,
zní jako skvělá dvojitá porce vzpomínek. limitovaná nabídka Dragon Ball od Burger Kingu Foto: Se svolením Burger King Foto: Se svolením Burger King Dragon Ball: Anime fenomén, který překročil hranice Japonska a dorazil i k nám
Pro některé české a slovenské fanoušky byl Son Goku jedním z prvních hrdinů, kteří je přivedli k japonské popkultuře. Dragon Ball přinesl na svou dobu nevídaný vizuální styl, ostré rysy postav, divoké účesy a revoluční bojové prvky. Jednalo se o jednu z prvních japonských produkcí, které prorazily na západním trhu a připravily tak půdu pro pozdější seriály. Příběh z pera Akiry Toriyamy navždy změnil směřování mangy a anime, jak je známe dnes. Ukázal divákům, že superhrdinové nepřicházejí ke své síle jen tak, ale musí si ji vydobýt tvrdým tréninkem.
Původní příběh inspirovaný čínským románem autor přetvořil v sci-fi bojové dobrodružství, v němž se hlavní hrdina s opičím ocasem stává z malého chlapce nejmocnějším bojovníkem vesmíru. Příběh se stal kultovním a inspirativním i díky Gokově schopnosti získat si srdce svých soupeřů a neustálému překonávání vlastních limitů. Popkulturní dopad Dragon Ballu je nepopiratelný. Jeho odkaz dnes najdeme všude, od profesionálního sportu a zápasů, kde sportovci oslavují vítězství ikonickými pózami, až po internetové memy s legendární hláškou „It’s over 9000!“.
Ani po čtyřech desetiletích neztrácí na popularitě a dnes máte možnost získat svou oblíbenou postavičku z Dragon Ball v novém menu Burger King!
Dragon Ball si i po dlouhých 40 letech stále nachází nové fanoušky. Son Goku se stal tváří anime a znají ho i ti, kteří neviděli ani jednu epizodu seriálu. Už to není jen postava v oranžovém oblečení, jejíž vlasy se mění podle toho, jak moc se rozzlobí. Stal se symbolem nezdolné vůle, ikonickou postavou anime komunity a především pojítkem mezi generacemi.
Právě na tuto vlnu nostalgie navazuje
, který vám dává možnost vrátit se do dětství. A pokud patříte k mladší generaci, která s Dragon Ballem nevyrůstala, právě teď máte super příležitost zjistit, proč si tento anime fenomén získal miliony otaku po celém světě. Burger King Foto: Se svolením Burger King Foto: Se svolením Burger King Foto: Se svolením Burger King Burger King přichází s tematickou nabídkou, kterou si nesmí nechat ujít žádný otaku
Vzpomínky mileniálů se proměnily v limitovanou nabídku burgerů a figurek Dragon Ball, díky které okusíte dávku Super Saiyan síly přímo na talíři. V této době si můžete vybrat mezi
hovězím nebo kuřecím Whopperem, který doplňuje příjemně pikantní Japanese Chilli Mayo. V Burger Kingu samozřejmě mysleli i na vegetariánské otaku a mají k dispozici také bezmasou Plant-Based variantu. A abyste byli Gokovi ještě o kousek blíž, burgery se podávají s oranžovou houskou. A vypadá to mega luxusně!
Určitě nezapomeňte vyzkoušet i jejich
sýrové kuličky, pokud chcete posbírat všech sedm magických Dragon Ballů. Možná se vám pak opravdu podaří přivolat Shenrona, který vám splní vaše největší přání. A hranolky? Ty jsou prostě nutností, pokud chcete zažít pořádný power-up. Foto: Se svolením Burger King Foto: Se svolením Burger King Foto: Se svolením Burger King
Kromě chuťového návratu do minulosti vaše vnitřní dítě jistě ocení, že součástí menu jsou i
tematické postavičky, díky kterým si kousek tohoto legendárního světa můžete odnést i domů. Tuto dokonalou symbiózu chutí si tak můžete vychutnat po boku Gokua, Super Saiyan Gokua, Piccola, Vegety, Super Saiyan Vegety nebo Beeruse.
A protože
geekovských triček není nikdy dost, můžete si energii Kamehameha přenést i do svého outfitu, a to hned ve dvou provedeních. Burger King nepřináší jen speciální nabídku, ale také dobrodružství plné emocí. Díky těmto sběratelským předmětům můžete hrdinu svého mládí představit například i svým vlastním dětem a tato legendární pohádka tak bude žít dál. Foto: Se svolením Burger King Foto: Se svolením Burger King Foto: Se svolením Burger King A jak chutnalo nám?
Nemohli jsme vynechat ani taste test, protože na obrázku vypadalo menu opravdu lákavě. Rozhodli jsme se vyzkoušet Super Saiyan Whopper a Super Saiyan Chicken, ale co by to bylo za
Dragon Ball menu, pokud bychom nezkusili Cheesy Bacon Dragon Balls a Super Fries Dragon Ball? Na první pohled nás překvapila barva housky, která je opravdu výrazně oranžová a již od pohledu vám dodá Saiyan Power. Měli jsme pocit, že má jemný paprikový nádech, který skvěle doplňuje maso a zeleninu. Chuťově je burger příjemně vyvážený, sice výraznější, ale zároveň ne příliš těžký. Jemná pikantnost se objevuje až v příjemné dochuti, takže si jej bez problémů užijí i ti, kteří si na ostrá jídla příliš nepotrpí.
Pokud jste fanoušky hranolek s omáčkami, tak tyto vám otevřou chuťové pohárky. Nejlépe si je však vychutnáte ještě teplé, když se sýr krásně spojí s omáčkou. Za nás byly top sýrovo-slaninové Dragon Balls. Křupavé s výraznou chutí sýra a slaniny vytvářejí kombinaci, která funguje klidně také jako něco, co si budete chtít dát jako snack k oblíbenému anime. Chuť je příjemně slaná, sýrová a zároveň dostatečně výrazná, takže při jednom kousku určitě nezůstanete. Milovníci sýra si přijdou na své.
Pokud jste ještě nové Dragon Ball menu v Burger King nestihli vyzkoušet, určitě si pospěšte! My jsme totiž prošli dvě pobočky a ani v jedné už neměli všechny postavičky, kterými jsme chtěli potěšit svého sběratelského anime ducha. Menu je chuťově opravdu výborné a o to lépe chutná s pocitem, že si odnášíte domů do poličky nebo skříně také malý kousek svého oblíbeného anime světa.
Zdroj: Autorský text, Burger King