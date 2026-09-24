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Anime nostalgie na talíři. Dragon Ball přichází do Burger Kingu a přináší s sebou pořádnou dávku Super Saiyan síly!

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Pohádky byly nedílnou součástí dětství každého otaku, ale některé se zapsaly do paměti celé generace českých fanoušků. Devadesátá léta nám přinesla kultovní seriál Dragon Ball, který si nyní díky Burger Kingu můžete vychutnat i mimo televizní obrazovky. Vydejte se s Gokem na dobrodružnou misi a obje
Anime nostalgie na talíři. Dragon Ball přichází do Burger Kingu a přináší s sebou pořádnou dávku Super Saiyan síly!

Anime nostalgie na talíři. Dragon Ball přichází do Burger Kingu a přináší s sebou pořádnou dávku Super Saiyan síly!

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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