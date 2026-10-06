Ani zelená, ani fialová. Stylistky radí ženám po 50 letos 1 barvu halenky, se kterou se vám rozzáří obličej

Ráno si obléknete halenku, kterou máte léta ráda, a v zrcadle se na vás podívá unavená, bledá tvář. Přitom jste se vyspala dobře. Často za tím stojí barva látky těsně pod bradou. Stylistky radí výměnu, kvůli které nemusíte přestavět celý šatník.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Proč černá u brady ubírá jas
S přibývajícími roky se pleť mění. Ztrácí kus přirozeného jasu a kontrastu, takže na ni ostré tmavé barvy působí víc než dřív. Černá látka světlo spolkne a nic z něj nepošle zpátky na tvář. Kruhy pod očima a jemné linky kolem úst jsou pak vidět mnohem víc.
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Dobrou zprávou je, že o celkovém dojmu rozhoduje hlavně horní díl. Oblíbené tmavé kalhoty nebo sukni si klidně nechte. Změna stačí tam, kde je látka nejblíž obličeji.
Foto: Freepik.com Tmavě modrá vede
Sytá smaragdová nebo ametystová umí zralou pleť krásně oživit, jenže každé ženě nesednou. Mnohem univerzálnější je halenka v tmavě modré, kterou módní svět zná pod anglickým názvem navy. Stylistky u nás i v zahraničí ji doporučují jako nejlepší náhradu černé.
Navy má skoro stejnou hloubku jako černá, takže působí elegantně a hodí se do práce, na rodinnou oslavu i do divadla. K pleti je ale mnohem jemnější. Obličej vedle ní vypadá svěžeji a klidněji, i když máte za sebou dlouhý den.S čím ji spojit
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Tmavě modrá halenka se snadno doplňuje. Výborně jí sedí smetanová, bílá i šedá. Zkuste ji třeba se světlými kalhotami a krémovým kardiganem, nebo k šedé sukni pod kolena. Na podzim k ní pasuje i smetanový pletený svetr přehozený přes ramena.
Foto: Freepik.com Zkouška u okna
Jestli vám navy opravdu sluší víc než černá, ověříte doma za pár minut. Americká image konzultantka Jennifer Connolly radí podržet si u obličeje nejdřív černý a pak tmavě modrý vršek a podívat se do zrcadla na denním světle. Rozdíl ve výrazu tváře bývá znát na první pohled.
Když černou milujete
Černou halenku nemusíte vyhazovat. Stačí ji od obličeje oddělit něčím světlejším. Pomůže lehký šátek v lososové barvě, perlový náhrdelník nebo světlé sako. Tvář tak dostane zpátky trochu světla a vy si oblíbený kousek ponecháte.
Přečtěte si také: Ani vesta, ani sako. Ženy po 60 letos na podzim nosí 1 kousek přes halenku, se kterým vypadají elegantně Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.extrainspirace.cz/tahle-barva-halenky-omladi-zeny-po-sedmdesatce-o-10-let-visi-v-kazdem-obchode-ale-seniorky-ji-prehlizi/, https://vipshow.cz/nejnovejsi-zpravy/nevhodne-barvy-pro-zeny-nad-padesat/martinaweber/, https://www.palettehunt.com/colors/best-colors-for-women-over-50, https://awellstyledlife.com/five-things-to-wear-over-50/, https://www.extrainspirace.cz/nejvetsi-modni-preslap-ceskych-zen-po-50-delaji-ho-kazde-rano-a-navrharky-se-jen-chytaji-za-hlavu/, https://www.nespechej.cz/clanky/toto-je-nejhorsi-barva-obleceni-pro-zeny-pro-padesatce-ceske-seniorky-ji-nosi-porad-20260809-9737.html, https://sagelychic.com/the-2026-color-trends-women-over-50-should-add-to-their-wardrobe/