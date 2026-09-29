Ani zazimování, ani prořez. Zahrádkáři v říjnu nesmí zapomenout na úklid spadaného listí, jinak přijdou o úrodu

Když přijde říjen, většina zahrádkářů řeší dvě věci. Jak zabalit choulostivé rostliny na zimu a jestli ještě naposledy sáhnout po zahradnických nůžkách. O tom, kolik jablek a hrušek si natrháte příští léto, ale často rozhoduje něco úplně jiného. A leží vám to přímo pod nohama.
Choroby přezimují na zemi pod korunou
Sklizeň skončila a člověk má pocit, že ovocné stromy teď potřebují hlavně klid. Jenže o jejich příští kondici se rozhoduje dole u kmene, mezi spadaným listím a popadaným ovocem. Právě tam přečkávají zimu původci houbových chorob. U jabloní a hrušní dělá největší potíže strupovitost, řadu dalších druhů trápí moniliová hniloba, tedy ta hnědá plíseň, co se rozlézá po kazících se plodech.
Přes zimu to vypadá, že se nic neděje. Jakmile se ale oteplí, ze starého listí se uvolní infekční výtrusy a přenesou se na sotva vyrašené lístky i na drobné násady plodů. Pokud ten materiál necháte pod stromem být, prakticky si sami nachystáte nákazu na další rok. Následkem bývá slabší a poškozená úroda, se kterou už jarní postřik mnoho nesvede. Obyčejný úklid pod stromy proto váží víc než většina nápadnějších podzimních prací.
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Se spadaným listím se dá naložit dvěma cestami a obě dávají smysl. První je pracnější, ale nejúčinnější. Vezmete hrábě, listí zpod koruny vysbíráte a odvezete, nebo ho přehodíte na kompost. Platí u toho jednoduchá úměra. Kolik nemocného listí pod stromem přezimuje, tolik zdrojů nákazy na jaře ožije, takže každá odklizená dávka vám ubírá starosti.
Druhá cesta počítá s tím, že listí zůstane na místě. V tom případě ho ale opakovaně projeďte mulčovačem nebo obyčejnou travní sekačkou, ať z něj vznikne co nejjemnější drť. Ta se v půdě rozpadne mnohem dřív a postarají se o ni žížaly. Ohlídejte si jedinou věc. Z listí nesmí vzniknout zapařený souvislý příkrov, který by pod korunou zaschl a vydržel až do jara, protože ten pak škodí víc, než pomůže.
Jestli vaše stromy letos pořádně potrápila strupovitost nebo hniloba, můžete úklid doplnit podzimním postřikem měďnatým přípravkem po opadu listů. Je to dobrovolný krok navíc, hlavně pro nejhůř zasažené kusy.
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Stejnou pozornost jako listí si zaslouží ovoce na zemi. Popadaná jablka a hrušky pod korunou vypadají neškodně, jenže část z nich bývá napadená houbovou chorobou nebo poškozená škůdcem. Když hromada padané leží pod stromem celé týdny, vzniká ideální líheň, kde původci chorob v klidu přezimují.
Padaná jablka a hrušky ponechané pod korunou se stávají líhní houbových chorob, které přezimují do další sezony. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Projděte i samotnou korunu. Scvrklé, zaschlé plody zaklíněné mezi větvemi je potřeba otrhat, nejlíp až po opadu listí, kdy jsou dobře vidět, protože bývají vydatným zdrojem nákazy. Zjevně nemocné, plesnivé nebo nahnilé ovoce navíc nepatří na domácí kompost. Ten nemusí dosáhnout teplot, které by zárodky chorob spolehlivě zničily, a vy byste si je pak přes zralý kompost roznesli zpátky po záhonech. Bezpečnější je hodit takové plody do hnědé popelnice na bioodpad nebo do komunálního odpadu.
Zdravou padanou ještě zachráníte
Ne každé spadlé jablko je ztracené. Plody, které shodil vítr a jsou jen otlučené, se dají zužitkovat. Stačí vykrojit potlučené místo a máte surovinu na pečení i zavařování. Zpracujte je ale co nejdřív, otlačená jablka rychle měknou. Na mošt vybírejte výhradně kusy bez hniloby a plísně, protože i jeden nahnilý plod dokáže zkazit celou nádobu moštu.
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Poctivý podzimní úklid pod stromy se navíc vyplatí i příští rok. Čím míň nákazy vám přes zimu na zahradě zůstane, tím míň budete muset stromy v nové sezoně chránit postřiky. Pár hodin s hráběmi na podzim tak rozhoduje o tom, jak bohatou a zdravou úrodu si za rok natrháte.
Zdroje: https://www.receptyprimanapadu.cz/zahrada/cistime-sadime-a-sbirame-nepromeskejte-nutne-podzimni-prace-v-ovocne-zahrade/, https://agrobio.cz/poradna/clanek/255, https://www.zahrada.cz/clanky/podzimni-pece-o-ovocne-stromy-jak-pripravit-sve-stromy-na-zimu/, https://www.osiva-semena.cz/jak-na-choroby-a-skudce-ovocnych-stromu, https://www.nkz.cz/praxe/uzitkova-zahrada/kde-konci-padana-jablka, https://www.nkz.cz/praxe/choroby-skudci/choroby-jabloni-prezimuji-ve-spadanem-listi