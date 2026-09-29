Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Ani zazimování, ani prořez. Zahrádkáři v říjnu nesmí zapomenout na úklid spadaného listí, jinak přijdou o úrodu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když přijde říjen, většina zahrádkářů řeší dvě věci. Jak zabalit choulostivé rostliny na zimu a jestli ještě naposledy sáhnout po zahradnických nůžkách. O tom, kolik jablek a hrušek si natrháte příští léto, ale často rozhoduje něco úplně jiného. A leží vám to přímo pod nohama. Choroby přezimují na zemi pod korunou Sklizeň skončila a člověk […]
Ani zazimování, ani prořez. Zahrádkáři v říjnu nesmí zapomenout na úklid spadaného listí, jinak přijdou o úrodu

Ani zazimování, ani prořez. Zahrádkáři v říjnu nesmí zapomenout na úklid spadaného listí, jinak přijdou o úrodu

Zdroj:
Reklama
Další články z UdálostiExtra
Pod Moravou leží nejhlubší zatopená propast světa. Potápěči ani roboti dodnes nedosáhli jejího dna
Pod Moravou leží nejhlubší zatopená propast světa. Potápěči ani roboti dodnes nedosáhli jejího dna
Za zapomenutou výměnu pneumatik na podzim hrozí pokuta až 5 000 Kč. Řidiči často neví, od kdy povinnost platí
Za zapomenutou výměnu pneumatik na podzim hrozí pokuta až 5 000 Kč. Řidiči často neví, od kdy povinnost platí

Podzim je tady a s ním se vrací každoroční otázka, kdy vlastně přezout. Mezi řidiči koluje představa, že...

Prohledejte půdu. Jestli najdete staré hračky z ČSSR, na Aukru za ně dostanete i 235 000 Kč
Prohledejte půdu. Jestli najdete staré hračky z ČSSR, na Aukru za ně dostanete i 235 000 Kč

Zaprášené krabice na půdě a ve sklepě obcházíme roky bez povšimnutí. Přitom se mezi otlučenými autíčky,...

Za houbaření můžete dostat pokutu i 10 000 Kč. Češi to často vůbec neví a nevědomě porušují pravidla
Za houbaření můžete dostat pokutu i 10 000 Kč. Češi to často vůbec neví a nevědomě porušují pravidla

Plný koš hřibů se dá v dobré sezoně nasbírat za pár desítek minut. Postih u lesa umí přijít ještě rychleji...

Byl vyhlášen nejhorší alkohol na světě. V žebříčku je český tuzemák i pivo z Brna
Byl vyhlášen nejhorší alkohol na světě. V žebříčku je český tuzemák i pivo z Brna

Když se řekne nejhorší alkohol planety, většina lidí si představí něco exotického a nebezpečného. Jenže na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

Web přináší zpravodajství z domova i ze zahraničí, pokrývá politiku, společnost, kriminalitu, ekonomiku i zajímavosti z každodenního života. Čtenáři zde najdou rychlé aktuality, přehledné informace i podrobnější články, které zasazují události do širších souvislostí. Vedle klasického...

Všechny články tohoto autora →
UdálostiExtra
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.