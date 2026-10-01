Ani zazimování, ani hnojení. Na podzim musí zahrádkáři zbavit trávník listí, jinak na jaře neroste

Na podzim se kolem trávníku roztočí známý kolotoč. Jeden soused shání speciální podzimní hnojivo, druhý pečlivě řeší, jak trávu před mrazy takzvaně zazimovat. Přitom o tom, jestli se trávník na jaře probudí do svěží zeleně, nebo se ukáže jako plocha plná hnědých skvrn, rozhoduje něco mnohem přízemnějšího. Je to spadané listí, které na trávě zůstane ležet příliš dlouho.
Proč trávu udusí i tenká vrstva listí
Listí vypadá na podzimním trávníku nevinně, jenže během pár dní se z pěkné pokrývky stane past. Mokré listy se slepí do jedné vrstvy, která trávě odřízne přísun vzduchu i denního světla. Panuje pod ní přítmí a zadržená vlhkost, tedy podmínky, ve kterých pečlivě udržovaná tráva rychle strádá.
A nemusí jít o žádnou vysokou hromadu. I nános, který skoro není vidět, dokáže stébla pod sebou udusit. Ještě horší je, když ho ke trávníku přitiskne první mokrý sníh a slehlá vrstva vydrží ležet celé týdny.
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Dlouhá vlhkost a stín pod listím jsou ideální podmínky pro houbové choroby. Na zesláblé trávě pak vyrážejí plísně jako fusariová spála nebo plíseň sněžná a dokážou zasáhnout velký kus plochy během pár dní. Prozradí je kulaté hnědé fleky, které místy pokrývá světlý až narůžovělý nálet.
Když taková choroba přezimuje, tráva na napadených místech na jaře nevyraší a zůstanou po ní lysiny. Ty pak musíte pracně dosévat a čekat, než se zapojí do zbytku plochy. Právě proto se o kondici jarního trávníku rozhoduje už teď, na podzim.
Jak listí z trávníku dostat bez zbytečné dřiny
Nejmíň práce dá listí tomu, kdo ho nenechá nahromadit a projde trávník několikrát průběžně, ne až když je zasypaný celý. Na menší plochu bohatě stačí obyčejné hrábě, se kterými pohodlně obsloužíte i okolí kmenů a lemy záhonů.
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U větší zahrady ušetří záda sekačka se sběrným košem. Při sečení listí rovnou rozseká nadrobno, takže na kompostu zetlí mnohem dřív. Kdo má na pozemku spoustu vzrostlých stromů, sáhne po fukaru, který listí sfoukne na jedno místo, nebo po vysavači, jenž ho rovnou vtáhne a rozdrtí.
Sekačka se sběrným košem ušetří u větší zahrady záda a nasekané listí rovnou připraví na kompost. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Který nástroj se hodí do jaké zahrady, přehledně shrnuje následující tabulka:
Situace Vhodný nástroj Čím pomůže Menší plocha Obyčejné hrábě Obslouží i okolí kmenů a lemy záhonů Větší zahrada Sekačka se sběrným košem Listí rovnou rozseká nadrobno, na kompostu zetlí dřív Hodně vzrostlých stromů Fukar nebo vysavač Fukar listí sfoukne na jedno místo, vysavač ho vtáhne a rozdrtí Kdy má smysl listí nechat a jen ho podrtit Přečtěte si také: Ani bylinkový čaj, ani horká čokoláda. Na podzim teď Češi pijí 1 kořeněný nápoj z jablečného moštu, který zahřeje celé tělo
Ne každý list musí skončit v pytli. Nadrobno rozsekané listí funguje jako přírodní mulč, který vrací do půdy živiny a časem nahradí část kupovaného hnojiva. Tenkou vrstvu proto klidně přejeďte sekačkou a nechte, ať se sama rozloží.
Rozhoduje tloušťka a vlhkost. Souvislý mokrý nános trávě škodí, kdežto listí rozsekané nadrobno v tenké vrstvě jí naopak prospívá. Házet ho do směsného odpadu ani pálit se nevyplatí, na kompostu z něj totiž vznikne kvalitní hnojivo pro celou zahradu.
Poslední seč, která rozhodne o zbytku
Než tráva na zimu úplně zastaví růst, k čemuž dochází zhruba při sedmi stupních, patří jí ještě jedna poslední seč. Nesekejte ale příliš nakrátko. Ideální je nechat trávu vysokou kolem 4 až 5 centimetrů.
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Krátce ostříhaný trávník totiž hůř chrání kořeny před mrazem, zatímco příliš dlouhá stébla se pod sněhem slehnou, začnou hnít a otevřou plísním dveře. S podobnou logikou pracujte i u výživy. Pokud se rozhodnete trávník ještě přihnojit, sáhněte po podzimním hnojivu s vyšším podílem draslíku a bez zbytečného dusíku, který by trávu hnal do růstu místo do odolnosti proti zimě.
Zdroje: https://cz.hecht.cz/blog/podzim/podzimni-uklid-zahrady-proc-je-dulezite-odstranit-spadane-listi, https://www.ireceptar.cz/zahrada/pece-o-travnik-30000924.html, https://www.dumazahrada.cz/zahrada/spadane-listi-hrabani-doporuceni-zahrada-podzim/, https://www.nkz.cz/praxe/okrasna-zahrada/zazimovani-travniku, https://www.denik.cz/zahrada/podzim-travnik-pece.html