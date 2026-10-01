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Ani zazimování, ani hnojení. Na podzim musí zahrádkáři zbavit trávník listí, jinak na jaře neroste

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Dennívýzva
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Na podzim se kolem trávníku roztočí známý kolotoč. Jeden soused shání speciální podzimní hnojivo, druhý pečlivě řeší, jak trávu před mrazy takzvaně zazimovat. Přitom o tom, jestli se trávník na jaře probudí do svěží zeleně, nebo se ukáže jako plocha plná hnědých skvrn, rozhoduje něco mnohem přízemnějšího. Je to spadané listí, které na trávě zůstane […]
Ani zazimování, ani hnojení. Na podzim musí zahrádkáři zbavit trávník listí, jinak na jaře neroste

Ani zazimování, ani hnojení. Na podzim musí zahrádkáři zbavit trávník listí, jinak na jaře neroste

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 05:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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