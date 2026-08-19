Ani žaluzie, ani rolety. Češi přišli na geniální způsob, jak zabránit vniku slunce do domu. Teplota se drží až o 8 °C níže

Když se do bytu opře letní slunce, jde většina z nás na věc stejně. Zatáhneme závěsy, stočíme žaluzie, spustíme rolety. Pokoj se sice zatemní, ale za chvíli je v něm stejné dusno jako předtím. Existuje přitom řešení, které pracuje úplně jinak a horko zastaví dřív, než se stačí nastěhovat dovnitř.
Klasické stínění dělá jednu zásadní chybu
Vnitřní žaluzie, závěsy i látkové rolety mají společnou slabinu. Zaberou až ve chvíli, kdy sluneční paprsky proletěly oknem a předaly svoji energii vzduchu, podlaze i nábytku. Textilie sice ztlumí ostré světlo a chrání oči před oslněním. Tepelná energie ovšem mezitím pronikla do místnosti a nahřáté sklo ji předává dál.
Nejhůř jsou na tom místnosti orientované k jihu a západu, podkroví a byty s velkým prosklením. Nahromaděné denní teplo z takového bytu odchází jen pomalu, takže večerní ochlazování dá pořádně zabrat. Nejlepší obrana proto začíná u okna, ještě než se teplo stačí dostat dovnitř.
Přečtěte si také: Češi pořizují levné spotřebiče z Číny. Vůbec neví, že si tím koledují o problémy a může je to stát klidně 250 000 Kč Vnitřní závěsy zastaví ostré světlo až ve chvíli, kdy paprsky proletěly oknem a nahřály sklo i nábytek. Ilustrační foto. Zdroj: Dương Nhân / Pexels. Řešení, které drží přímo na skle
Vychytávka, o které je řeč, nespadá ani mezi žaluzie, ani mezi rolety. Je to protisluneční fólie, tenoučká vrstva, kterou odborník nalepí rovnou na okenní tabuli. Nese na sobě jemný kovový nános, a právě ten vrací velkou část slunečního záření zpátky ven.
V nejúčinnější zrcadlové podobě se okno zvenčí leskne jako zrcadlo a přes den brání pohledu dovnitř. Ve světlejších variantách je fólie na skle skoro neznatelná, takže si běžný kolemjdoucí ani nevšimne, že tam je. Dřív se s ní setkávali hlavně lidé v kancelářích a obchodech, dnes míří čím dál častěji i do bytů a rodinných domů.
O kolik teplota v pokoji klesne
Nejsilnější reflexní fólie dokáže srazit vnitřní teplotu až o 8 °C. Světlejší a méně nápadné varianty, které pustí dovnitř víc denního světla, uberou zhruba 4 až 6 °C. Rozdíl je znát okamžitě, hlavně u oken plných odpoledního slunce.
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Přehledně to shrnuje následující srovnání:
Typ fólie Pokles teploty Denní světlo Nejsilnější reflexní fólie až o 8 °C méně denního světla Světlejší, méně nápadná varianta zhruba 4 až 6 °C více denního světla
Nejde přitom o čísla z laboratoře, která by běžná domácnost nepoznala. U rozpáleného okna obráceného k odpolednímu slunci znamená i pokles o pár stupňů rozdíl mezi dusnem a snesitelným pokojem. Kvalitní fólie k tomu zadrží velkou část dopadající sluneční energie, takže sklo zůstává chladnější a teplo se do bytu tlačí mnohem pomaleji.
Co fólie zvládne kromě chlazení
Ochrana před horkem je jen část výhod. Protisluneční fólie totiž nabízí ještě několik dalších přínosů:
Přečtěte si také: Elektrikář varuje Čechy: než pojedete na dovolenou, nevypínejte spotřebiče. Riskujete tím vyřazený alarm i zkažené potraviny odfiltruje skoro 99 procent ultrafialového záření, takže chrání koberce, pohovku i dřevěné podlahy před vyblednutím; v zimě částečně omezuje únik tepla ven, takže pomáhá po celý rok; při rozbití skla podrží tvrzená fólie střepy pohromadě, což oceníte třeba v dětském pokoji.
Chladí tak trochu jako klimatizace, která si nežádá ani zásuvku.
Interiér, nebo exteriér? A na co si dát pozor
Fólii lze nalepit zevnitř i zvenku. Vnější aplikace je účinnější, protože odrazí paprsky ještě dřív, než dopadnou na sklo, jenže ne všude jde okno zvenčí bezpečně polepit. Vnitřní varianta bývá dostupnější a je chráněná před počasím, o něco menší účinek vyváží pohodlnější montáž.
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Většina rozhodování se nakonec láme na jednom kompromisu. Silnější zrcadlení a tmavší odstín znamenají lepší štít proti horku, výměnou za to ale do místnosti pustí méně světla. U moderních dvojskel a trojskel je dobré nechat výběr na montážní firmě, aby zvolila fólii, která sklo tepelně nepřetíží. A počítejte s tím, že zrcadlový efekt v noci mizí, jakmile se uvnitř rozsvítí, takže na soukromí po setmění se hodí mít po ruce ještě závěs nebo roletu.
A pokud polep oken nepřipadá v úvahu, princip zůstává stejný. Zachytit slunce ještě venku zvládne i popínavá zeleň, markýza nad terasou nebo strom vysazený před jižním oknem. Ten navíc v zimě, až shodí listí, denní světlo zase pustí dovnitř.
Zdroje: https://www.velux.cz/magazine/jak-ochladit-dum, https://www.bydleni.cz/clanek/Jak-zabranit-prehrivani-domu-v-lete-Rolety-zaluzie-a-chytre-stineni, https://www.isotra.cz/blog/jak-ochladit-byt-bez-klimatizace-sila-venkovniho-stineni, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/premyslite-o-protislunecni-folii-8-nejcastejsi-otazek-a-odpovedi-20190624.html, https://www.ekofolie.cz/protislunecni-folie/, https://www.foliehana.cz/protislunecni-folie-na-okno-jak-funguje-jak-vybrat-a-co-realne-ocekavat/
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