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Ani žaluzie, ani rolety. Češi přišli na geniální způsob, jak zabránit vniku slunce do domu. Teplota se drží až o 8 °C níže

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Když se do bytu opře letní slunce, jde většina z nás na věc stejně. Zatáhneme závěsy, stočíme žaluzie,...
Ani žaluzie, ani rolety. Češi přišli na geniální způsob, jak zabránit vniku slunce do domu. Teplota se drží až o 8 °C níže

Ani žaluzie, ani rolety. Češi přišli na geniální způsob, jak zabránit vniku slunce do domu. Teplota se drží až o 8 °C níže

Zdroj: FVE.info
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

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