Ani žabky, ani sandály. Češky letos na dovolenou vozí tenhle 1 druh bot, který omladí nohy

Balení kufru má jedno zrádné místo, a tím jsou boty. Žabky se hodí na pláž, ale ve městě působí nedbale. V sandálech se zase spousta žen jednoduše necítí dobře. Letos se proto na nohách turistek objevuje jiný model, který zvládne obojí a nohu navíc opticky změní. Žádný zázrak, jenom šikovná optika
Slib o omlazení nohou zní velkoryse, ve skutečnosti za ním stojí obyčejná optika. Řeč je o espadrilkách, tedy lehkých botách s textilním svrškem a splétanou jutovou podrážkou. Právě ty se letos objevují na předních místech přehledů letní obuvi a odsouvají klasické sandály na vedlejší kolej.
Klíčem k efektu je klínek. Modely s vyvýšenou podrážkou patří letos k nejžádanějším a přidají několik centimetrů na výšce. Noha díky nim vypadá delší a silueta štíhlejší, takže celý outfit působí svěžeji.
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Zásadní rozdíl oproti lodičkám spočívá v tom, jak se rozkládá váha. U klínku se opírá celá plocha chodidla, ne jen malý bod pod patou. Chůze je proto jistější a noha se tolik neunaví.
To se hodí hlavně na dovolené, kde se často chodí celý den. Dlažba ve starém městě, procházka podél moře i večerní posezení zvládnete v jednom páru. Kdo podpatky běžně nenosí, bývá v klínku překvapivě rychle doma.
Foto: Freepik.com Barvy, které nohu protáhnou nejvíc
Letos vedou přírodní tóny. Béžová, smetanová a bílá se drží na špici a hodí se prakticky k celému letnímu šatníku.
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Pokud vám jde hlavně o co nejdelší nohu, vybírejte odstíny blízké barvě pokožky. Krémové a nude varianty s ní opticky splynou a přechod mezi nohou a botou zmizí. Tenhle detail dělá víc než samotná výška klínku.
K čemu je letos obout
Espadrilky si poradí s téměř čímkoliv. Skvěle fungují s lehkou sukní ke kolenům, s košilovými šaty i s bavlněnými kalhotami do gumy. Na chladnější večer je můžete obout i k rovným džínám.
Výhodou je také zakrytá špička, díky které nohu chrání a přesto zůstávají vzdušné. To ocení hlavně ženy, kterým pásky přes nárt nesedí. A protože nepůsobí ani sportovně, ani nastrojeně, nosí je se stejnou samozřejmostí studentky i dámy po šedesátce.
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