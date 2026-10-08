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Ani vyprané ručníky nemusí vždy vonět svěžestí. Profesionální uklízečky znají fígle, které zatuchlost spolehlivě odstraní

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Občas se může stát, že prádlo i po vyprání zapáchá. Aby k tomu nedocházelo, je potřeba vyzkoušet několik triků, kterými se můžete této nepříjemnosti jednoduše zbavit.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 11:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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