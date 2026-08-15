Ani Vídeň, ani Krakov. Češi si letos zamilovali tohle evropské město na prodloužený víkend, kde je o 50 % méně turistů a o 35 % levnější hotely

Prodloužený víkend v zahraničí má u Čechů své jistoty. Roky se jezdilo do Vídně na kávu a galerie nebo do Krakova za historií a levným pivem. Jenže obě města dnes zaplňují davy a rezervace hotelu umí pořádně zahýbat rozpočtem. Čím dál víc cestovatelů proto letos sází na klidnější variantu kousek za hranicemi, která šetří čas i peníze.
Vratislav roky žila ve stínu slavnějšího Krakova
Řeč je o Vratislavi, polsky Wrocławi. Čtvrté největší polské město a metropole Dolního Slezska byly po staletí součástí zemí Koruny české a stopy toho jsou vidět dodnes. Připomíná to i městský erb, ve kterém najdete slezskou orlici společně s českým lvem. Samotný název Vratislav podle jedné z verzí odkazuje k přemyslovskému knížeti Vratislavovi.
Z velké části republiky je navíc blíž než tradiční víkendové cíle. Od hraničního přechodu u Náchoda dělí město zhruba šedesát kilometrů, z Prahy je to něco přes tři sta. Přesto ho spousta lidí roky míjela cestou za slavnějším Krakovem.
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A právě v tom je největší rozdíl. Do Krakova zamířilo v roce 2024 bezmála patnáct milionů turistů a jeho historické centrum se v sezoně mění v jednu velkou tlačenici. Kvůli náporu tam radnice řeší turistickou daň i přísnější pravidla pro krátkodobé pronájmy.
Vratislav ve stejném roce přivítala 6,6 milionu návštěvníků, tedy zhruba o polovinu méně. Šlo o rekordní číslo pro polské poměry, a přesto se tu člověk na hlavním náměstí v klidu nadechne. Mezi zahraničními hosty, kteří ve městě přespali, byli přitom hned po Němcích nejčastěji právě Češi.
Rynek, sto třicet mostů a lov skřítků
Srdcem Vratislavi je obří Rynek, jedno z největších středověkých náměstí v Evropě, kterému vévodí zdobená gotická radnice. Kousek odtud stojí katedrála na Tumském ostrově, nejstarší části města obtékané řekou Odrou.
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Vratislavi se přezdívá Polské Benátky. Leží na soutoku pěti řek a spojuje ji přes sto třicet mostů, takže procházka po nábřežích a ostrůvcích patří k tomu nejhezčímu, co ve městě zažijete. Cestu si zkraťte hledáním bronzových skřítků, kteří v desítkách podob trpaslíků sedí na chodnících i na lampách. S dětmi zabaví celou rodinu na půl dne největší polská zoo s pavilonem Afrykarium.
Procházka po nábřežích a hledání bronzových skřítků patří ve Vratislavi k tomu nejzábavnějšímu pro celou rodinu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Peníze zůstanou v peněžence
Hlavní lákadlo ale slyší na peníze. Ceny se ve Vratislavi drží zhruba na české úrovni, takže proti Praze i turisticky vytíženému Krakovu vyjde pobyt znatelně levněji. Orientačně počítejte s tímto:
noc ve dvoulůžkovém pokoji obvykle od 600 do 1 200 korun, oběd v běžné restauraci kolem 220 až 260 korun, půllitr točeného piva zhruba 50 až 90 korun. Přečtěte si také: Meteorologové už mají předpověď na zimu 2026 a nejsou to dobré zprávy. Češi mají smůlu
Právě nižší nápor turistů drží ceny ubytování dole. Hoteliéři je nešroubují nahoru tak jako ve městech, kam míří davy, takže za noc v pěkném hotelu obvykle zaplatíte výrazně méně než v centru přeplněného Krakova.
Na prodloužený víkend autem i vlakem za pár hodin
Na tři až čtyři dny je Vratislav ideální. Cesta autem z Prahy trvá kolem čtyř hodin a velká část trasy vede po dálnici, za kterou se v Polsku neplatí. Kdo vyráží ze severu nebo východu Čech, dorazí ještě rychleji. Kdo nechce řídit, sveze se autobusem Flixbus zhruba za čtyři a půl hodiny a jízdenky začínají kolem 250 korun.
Vlakem vyjde cesta podobně a při včasném nákupu i pod 300 korun. Nejlíp se sem jezdí na jaře a na podzim, kdy je počasí příjemné, turistů ještě míň a ubytování nejlevnější. Prodloužený víkend v polské metropoli tak zvládnete levněji než dva dny doma.
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Zdroje: https://wroclaw.travel/en/a-record-breaking-year-for-tourism-in-wroclaw-6-6-million-visitors-in-2024/, https://gazetakrakowska.pl/krakow-w-2024-roku-odwiedzilo-prawie-15-mln-turystow-ile-miliardow-u-nas-wydali/ar/c1p2-27612879, https://travelbible.cz/wroclaw/, https://www.skrblik.cz/blog/pruvodce-po-wroclawi/, https://hikersbay.com/prices/poland/wroclaw?lang=cs, https://www.csobpoj.cz/blog/kam-na-prodlouzeny-vikend-v-evrope
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