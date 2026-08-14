Ani větrák, ani klimatizace. Češi přišli na geniální způsob, jak v roce 2026 ochladit místnost bez výdajů na energie

V rozpáleném bytě sáhne většina lidí nejdřív po ventilátoru a pak začne pošilhávat po klimatizaci. Obě něco stojí a přidají k účtu za proud. Teplotu v pokoji přitom srazíte i úplně bez elektřiny a bez jediné koruny navíc. Je to stará domácí finta, která se v úmorných létech vždycky vrátí na scénu.
Mokrá látka v okně uleví i bez klimatizace
Zabere to sotva minutu. Namočíte kus látky, umístíte ho do otevřeného okna a necháte kolem něj proudit vzduch. Poslouží prostěradlo, velký ručník i bavlněná plena. Klíčové je látku dobře vyždímat, aby byla studená a jen navlhlá a nekapala z ní voda.
Vzduch, který se prodere skrz vlhkou tkaninu, vpluje do pokoje chladnější. Jedna podmínka je ale zásadní: venku musí být sušeji a chladněji než v bytě. Ve dvě odpoledne, kdy se slunce opírá do fasády, byste otevřeným oknem natáhli dovnitř hlavně horko. Nejspolehlivěji proto trik funguje na okně ve stínu a večer nebo brzy ráno, kdy venkovní teplota klesne pod tu pokojovou. Jediný náklad je trocha vody, za samotné ochlazení nezaplatíte nic.
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Celé to má na svědomí obyčejná fyzika. Když se z látky odpařuje voda, přeměna na páru spotřebovává teplo a to se odčerpává z proudícího vzduchu kolem. Ten se u navlhlé tkaniny ochladí a do pokoje pak vstupuje chladnější. Je to stejný princip, díky kterému nás v horku ochlazuje pot, jen vlhkost teď dodáte zvenčí sami.
Výsledkem je chladnější proud vzduchu, a to bez jediného zapnutého přístroje. Konkrétní číslo vám nikdo neslíbí, výsledek závisí na vlhkosti venku, na průvanu i na velikosti pokoje. Jednu věc ale nesmíte podcenit. Aby chlazení pokračovalo, musí kolem látky stále proudit vzduch. V zavřené místnosti se totiž vlhkost rychle nahromadí, celý děj se zastaví a místo úlevy přijde dusno. Stačí přitom málo, třeba pootevřít druhé okno nebo dveře do chodby, kudy vlhký vzduch odejde.
Přes den zatemněte, v noci větrejte
Aby měl trik z čeho ubírat, nesmíte nechat byt přes den rozpálit. Nejvíc tepla se dovnitř dostane přes prosklená okna, do kterých se opírá slunce. Hned ráno proto spusťte žaluzie nebo zatáhněte závěsy, hlavně na jihu a západě. Venkovní stínění posbírá žár účinněji než clona za sklem.
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S větráním je to naopak. Dokud venku praží slunce, nechte okna zavřená, ať se dovnitř nevalí horko. Otevřít je má smysl až pozdě večer a časně ráno, protože kolem páté hodiny bývá venku nejchladněji. Máte-li okna na protilehlých stěnách, otevřete je obě najednou a průvan nahromaděné horko vyžene během pár minut.
Led, voda i rostliny přiloží ruku k dílu
Ruku k dílu přiloží i led. Rozmístěte po pokoji sklenice a misky s ledovými kostkami, nebo doprostřed dejte nádobu se studenou vodou a ledem. Jak kusy ledu odtávají, odebírají teplo ze vzduchu kolem. Úlevu ale čekejte jen v nejbližším okolí misky. A pokud si led mrazíte doma, mrazák to odebrané teplo vyfouká zpátky do bytu, takže celkovou bilanci si tím nevylepšíte.
Pomůžou i pokojové rostliny. Jejich listy odpařují vláhu, díky čemuž se vzduch v místnosti osvěží a zvlhčí. Nejvíc odvedou velkolisté druhy, vsaďte třeba na monsteru, arekovou palmu nebo velký fíkus. V bytě s malými dětmi nebo se zvířaty si u každé pokojovky ověřte jedovatost. Difenbachie, kterou podobné návody často doporučují, dráždí šťávou sliznice a do bytu s dětmi nebo zvířaty nepatří.
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Počítejte i s tím, že spoustu tepla vyrobíte doma sami. Rozpálená trouba, ale i zapnutá televize nebo počítač s monitorem, který vydá kolem 90 wattů, ohřívají místnost průběžně. V nejparnějších dnech je radši úplně vypněte a vaření odložte na večer.
Kde se trik nejčastěji pokazí
Kde se to nejčastěji zvrtne? Nejspíš u příliš mokré látky. Pokud z tkaniny kape, voda se dostane do matrace a ta pak schne i několik dní, což je ideální start pro zápach a plíseň. Vyplatí se proto ždímat důkladně. U pěnových matrací, které vlhko snášejí nejhůř, raději podložte suchý ručník nebo trik vynechte.
Druhá věc, na kterou myslete: odpařování přidává vzduchu vlhkost. Nad zhruba 60 procent relativní vlhkosti začne horko dusit a na stěnách se časem může objevit plíseň. V takové chvíli udělá lepší službu odvlhčovač nebo prostě častější vyvětrání.
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Svou roli sehraje i výběr tkaniny. Bavlna a len nasáknou vodu a odevzdávají ji jen postupně, takže vydrží chladit klidně celý večer. Polyester a další syntetika vody pojmou málo a rychle oschnou, takže je budete muset namáčet každou chvíli.
Zdroje: https://www.denik.cz/dum-a-byt/horko-jak-ochladit-byt/, https://www.blesk.cz/clanek/bydleni-hobby/609495/je-vam-doma-horko-ochladte-se-i-bez-klimatizace-tohle-jsou-nejlepsi-tipy.html, https://www.velux.cz/magazine/7-tipu-jak-ochladit-mistnost, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/45501-jak-zchladit-domov-bez-klimatizace, https://www.tiscali.cz/tenhle-trik-na-ochlazeni-bytu-v-noci-behem-veder-znaly-uz-nase-babicky-nepotrebujete-k-nemu-klimatizaci-ani-vetrak-701365, https://www.nasezahrada.com/vezmete-mokry-rucnik-a-otevrete-okno-zapomenuta-vychytavka-ktera-okamzite-srazi-teplotu-v-byte/
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