Ani v lednici, ani na lince. Chleba vydrží měkký 5 dní na 1 místě, které má každá česká kuchyně

Bochník z pekárny voní celý večer, jenže druhý den ráno se střídka drobí a kůrka připomíná podrážku. Kdo nekupuje chleba každý den, tuhle situaci dobře zná. Často pomůže změnit místo, kam chleba po nákupu odložíte, a to místo už ve své kuchyni máte.
Šuplík v lince drží stálou teplotu
Řeč je o obyčejné zásuvce nebo zavírací skříňce kuchyňské linky. Linka tedy ve hře zůstává, jen chleba z její pracovní desky putuje o patro níž. V zavřeném šuplíku je tma a sucho a změny teploty v místnosti se k bochníku skoro nedostanou. Přesně takové prostředí pečivo potřebuje, protože mu nejvíc svědčí běžná pokojová teplota mezi 20 a 25 °C.
Na desce linky je to horší. Ráno tam svítí slunce, odpoledne se nad ní valí pára z hrnců a vzduch kolem chleba se během dne neustále mění. Zavřené čelo šuplíku funguje jako nárazník, za kterým se vzduch skoro nehýbe. Pracovní deska vám navíc zůstane volná na krájení a vaření.
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Nehodí se každá zásuvka. Teplo spolu s vlhkostí plísni nahrává, a proto se vyhněte hlavně těmto místům:
šuplík pod varnou deskou nebo vedle trouby, jehož dno se při pečení a vaření citelně ohřeje; skříňka u radiátoru, kde se v topné sezóně drží teplo; zásuvka hned u lednice, která při chlazení vydává teplo do okolního nábytku; místo pod rychlovarnou konvicí, ze které při každém vaření vody stoupá horká pára.
Ideální je prostorná zásuvka ve spodní řadě linky, co nejdál od všech těchto spotřebičů. Ohřátý vzduch se drží pod stropem, a u podlahy proto bývá chladněji. Pokud takovou zásuvku nemáte, hledejte zavírací skříňku na opačném konci kuchyně, než stojí sporák.
Přečtěte si také: Otevřete dnes lednici a zkontrolujte máslo. Pokud uvidíte 1 věc na obalu, nejezte ho, i když je v záruce Co se s chlebem děje v chladničce
Chladnička svádí k představě, že v ní chleba vydrží nejdéle, a spousta lidí ho tam po nákupu rovnou uklidí. Pro bochník je to přitom jedno z nejhorších míst v kuchyni. Škrob při pečení nasaje vodu a změkne, jenže po vychladnutí se pomalu vrací do tuhé krystalické podoby. Vláčná střídka se tak mění v drobivou. Odborníci tomu říkají retrogradace škrobu.
Nejrychleji tenhle proces probíhá právě při teplotách, jaké panují v lednici. Chleba tam proto tvrdne mnohem rychleji než při pokojové teplotě. Vůbec přitom nemusí vypadat zkaženě, jen chutná staře a suše, jako by ležel o několik dní déle. Navíc snadno nasákne vůni uzenin, sýrů nebo cibule, které leží na vedlejší poličce.
Jak se chlebu daří na jednotlivých místech, přehledně shrnuje tabulka:
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Místo Co se s chlebem děje Proč Zavřený šuplík nebo skříňka kuchyňské linky Změny teploty v místnosti se k bochníku skoro nedostanou Je v něm tma a sucho a zavřené čelo drží vzduch v klidu Pracovní deska linky Vzduch kolem chleba se během dne neustále mění Ráno tam svítí slunce, odpoledne se nad ní valí pára z hrnců Lednice Tvrdne mnohem rychleji než při pokojové teplotě a snadno nasákne vůni uzenin, sýrů nebo cibule Při teplotách v lednici probíhá retrogradace škrobu nejrychleji Utěrka udělá ze šuplíku chlebník
Holé dno zásuvky nestačí. Než chleba zavřete do šuplíku, zaviňte ho do čisté kuchyňské utěrky z bavlny či lnu, případně ho vložte do plátěného pytlíku. Textilie propustí vlhkost, kterou bochník postupně uvolňuje, a zároveň zpomalí osychání střídky. Igelitový sáček z obchodu do šuplíku nepatří, protože se v něm chleba zapaří a plíseň v něm má ideální podmínky.
Bavlněná nebo lněná utěrka propustí vlhkost z bochníku a střídku chrání před rychlým osycháním. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ani utěrka ovšem nevydrží věčně, časem zvlhne a usazují se v ní drobky. „Utěrku ale nejpozději po 3 dnech vyměňujte,“ uvedl pro Český rozhlas Jaroslav Albrecht z Hostivařské pekárny v Praze. Samotný šuplík jednou za čas vymeťte a vytřete, aby v něm nezůstávaly zbytky starého pečiva.
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Čerstvý bochník bez zvláštní péče vydrží dobrý zhruba tři až čtyři dny, rohlíky a veka okorají už po dvou. Šuplík s utěrkou umí výdrž chleba natáhnout ještě o den až dva, a pátý den s měkkou střídkou je tak na dosah. Podobnou výdrž, až pět dní, uvádějí rady i u pečiva zabaleného ve voskovém ubrousku. Pátý den už kůrka nebude chroupat jako u čerstvého bochníku, na krajíc ke snídani ale chleba pořád stačí.
Hodně ale záleží na samotném bochníku. Podle pekařů vydrží správně upečený chléb v dobrých podmínkách i týden. Kdo si koupí kvalitní chleba a uloží ho do šuplíku v utěrce, má velkou šanci, že ho dojí měkký.
Zdroje: https://sita.sk/byvaniehrou/chlieb-vydrzi-dlhsie-cerstvy-a-bez-plesni-ak-mu-doma-najdete-toto-netradicne-miesto/, https://regiony.rozhlas.cz/jak-uchovavat-chleba-pekari-radi-jak-si-bochnik-uzit-i-po-tydnu-7420465, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/skladovani-chleba/, https://energozrouti.cz/clanek/zapomente-na-igelitove-sacky-takto-vam-pecivo-vydrzi-cerstve-nekolik-dni, https://www.womanonly.cz/proc-nedavat-chleb-do-lednice-a-presto-to-delame/, https://www.ceskestavby.cz/clanky/pecivo-kupujeme-temer-denne-jak-je-ale-udrzet-co-nejdele-cerstve-29119.html