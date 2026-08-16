Ani trička, ani halenky. Češky 60+ si letos v létě oblíbily tenhle kus oblečení, který opticky ubere 10 kg

Řekněme si to rovnou: po žádných šatech se ručička na osobní váze nepohne. Co ale dobře zvolený střih umí, je optický trik. Postava v zrcadle najednou působí lehčeji, pas je konečně vidět a celý dojem je vyrovnanější. A jeden kousek to letos zvládá tak spolehlivě, že se do šatníků žen po šedesátce vrací sezonu za sezonou.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Knoflíky, které vedou oko shora dolů
Tím kouskem jsou košilové šaty. Střih se drží v kolekcích už několik let po sobě a letos patří k letním jistotám. Funguje napříč věkem i konfekční velikostí, což se o většině trendů říct nedá.
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Za optickým efektem stojí zapínání. Řada knoflíků vede od límce až k lemu a vytváří svislou linii, po které oko automaticky putuje shora dolů. Postava tím vizuálně vyroste. Když k tomu přidáte pásek nebo aspoň lehké projmutí, silueta získá místo, kde se zúží, a rovná plocha látky se promění v tvar.
Šaty přitom nemusí být v pase přestřižené. Stačí užší kontrastní pásek, který si pas naznačíte sama, a rozdíl je vidět hned na první pohled.
Foto: Shutterstock.com Délka rozhoduje víc než velikost
Nejlichotivější je délka do půli lýtek, tedy někde mezi kolenem a kotníkem. Nohy díky ní opticky získají centimetry navíc a partie, které většina žen řeší, zůstanou schované. Příliš krátké modely tenhle efekt spolehlivě zkazí.
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Vyšší ženy si mohou dovolit i variantu sahající ke kotníkům, která působí velmi elegantně. Menší postavy udělají líp, když zůstanou u midi, protože dlouhý lem je opticky srazí k zemi.
Len, bavlna a popelín místo lesklých látek
Materiál rozhodne o tom, jestli budou šaty působit vzdušně, nebo lacině. Do léta se hodí přírodní vlákna, takže bavlna, len a jejich směsi. Košilové modely se často šijí z pevnějšího popelínu, který drží tvar a nelepí se na tělo.
Lesklým a pružným látkám se raději vyhněte. V horku se v nich víc potíte a na postavě nepůsobí přirozeně. Len se sice mačká, jenže drobné záhyby k němu odjakživa patří a dnes se berou jako součást jeho kouzla.
Přečtěte si také: Nejhorší koření z českých supermarketů. Češi ho kupují denně a dávají do všeho, ale vůbec neví, co v něm je Foto: Freepik.com Proužek a barvy, které letos fungují
Jednobarevné provedení je sázka na jistotu, ale svislý proužek košilovým šatům svědčí ještě víc. Vertikální linie postavu prodlouží a zjemní, a to i na plnějších tvarech.
Z barev letos vedou světlejší a přírodní tóny. Dobře fungují světle modrá, pískově béžová nebo levandulová. Kdo chce být vidět, sáhne po výraznější červené nebo po šalvějově zelené, která je hitem celé sezony. Zbytek outfitu obstarají páskové sandálky a menší kabelka.
Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.elle.cz/moda/nakupy/ackove-kosilove-saty-ozivuji-klasickou-siluetu-opticky-zestihluji, https://www.iglanc.cz/modni-trendy/moda-plus-size-leto-trendy-tipy-jak-se-oblekat/, https://www.vlasta.cz/krasa/letni-saty-dlouhe-midi-delka-jak-nosit-60-zavinovaci-strih-drobny-vzor/, https://zena-in.cz/clanek/nejkrasnejsi-kosilove-saty-pro-leto-2026-slusi-kazde-postave-a-nikdy-nevyjdou-z-mody, https://www.iglanc.cz/inspirace/midi-saty-moda-inspirace-jak-nosit-galerie/, https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-trendy-moda/840886/lnene-saty-nebudete-chtit-svleknout-ani-v-nejvetsim-horku-tento-chladivy-zazrak-slusi-vsem-postavam.html Přečtěte si také: Trik ukrajinských žen se dostal do Česka. Omladí seniorky 60+ klidně i o 10 let za pár minut