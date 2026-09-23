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Ani tepelné čerpadlo, ani kotel. Češi na chalupách přechází na topení, které vyjde na 3 000 Kč za celou zimu

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Chataření a chalupaření Češi milují a s podzimem se vrací věčná otázka, čím vlastně takový objekt vytápět. Do...
Ani tepelné čerpadlo, ani kotel. Češi na chalupách přechází na topení, které vyjde na 3 000 Kč za celou zimu

Ani tepelné čerpadlo, ani kotel. Češi na chalupách přechází na topení, které vyjde na 3 000 Kč za celou zimu

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