Ani tepelné čerpadlo, ani kotel. Češi na chalupách přechází na topení, které vyjde na 3 000 Kč za celou zimu

Chataření a chalupaření Češi milují a s podzimem se vrací věčná otázka, čím vlastně takový objekt vytápět. Do domku, kam jezdíte hlavně na víkendy, se drahé tepelné čerpadlo většinou nevyplatí a starý kotel na tuhá paliva je čím dál větší otrava. Mezi chalupáři proto sílí jedno řešení, které pustíte klidně z mobilu cestou na chatu. Kolik nakonec stojí za celou zimu, hodně záleží na velikosti chaty a zateplení, u malých objektů se ale dá dostat pěkně nízko.
Tepelné čerpadlo se na víkendovou chatu nevyplatí
Tepelné čerpadlo má u trvale obývaného domu skvělé provozní náklady, u rekreačního objektu je ale situace jiná. Pořízení stojí statisíce korun a běžná domácnost dnes na samotné čerpadlo nedostane přímou dotaci, jen zvýhodněný úvěr.
U chaty, kterou v zimě obýváte jen občas, se taková investice prakticky nevrátí. Ušetříte málokdy a málo, takže se návratnost protáhne na dlouhé roky. Špatně zateplené chalupě navíc čerpadlo nesvědčí, muselo by ohřívat vodu na vysokou teplotu a jeho hlavní výhoda by se rychle ztratila.
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Kotel na tuhá paliva zní na venkově romanticky, v praxi ale žere čas:
potřebujete kam uskladnit suché dřevo nebo pelety, komín musí projít pravidelnou revizí a čištěním, kotel nenecháte topit ve chvíli, kdy nikdo není doma.
K tomu se chalupa u tuhých paliv často pořádně prohřeje až v neděli, kdy zase balíte kufry a jedete zpátky do města. Na nejstarší kotle navíc dopadají zpřísněné emisní limity a řada z nich už dnes topit nesmí. Kolem jednoho víkendu je to spousta povinností.
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Do popředí se dostává obyčejné elektrické topení, konkrétně přímotopné a sálavé konvektory nebo infrapanely. Jejich hlavní zbraní je rychlost. Konvektor prohřeje vzduch v místnosti během pár hodin, takže topení zapnete přes aplikaci už cestou a po příjezdu je příjemně.
Pořízení vyjde levně a nepotřebujete k němu kotelnu, komín ani rozvody topné vody, bohatě stačí zásuvka. U elektřiny navíc nehrozí požár od paliva ani únik spalin, takže odpadá i revize komína. Pro objekt, do kterého jezdíte nárazově, je tahle jednoduchost k nezaplacení.
Elektrickému přímotopu stačí k provozu obyčejná zásuvka, kotelnu ani komín na chatě nepotřebujete. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Víkendová sazba, o které spousta chatařů neví
Klíčem k nízkému účtu je správná distribuční sazba. Pro rekreační objekty existuje víkendová sazba D61d, u které platí levný nízký tarif od pátečního poledne do nedělního večera. Přesně v době, kdy jste na chatě a nejvíc topíte, elektřina stojí výrazně méně, o víkendu klidně až o dvě třetiny.
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Sazbu dostane každý, kdo o ni požádá, žádné zvláštní podmínky splnit nemusíte. Počítejte jen s tím, že distribuční sazbu měníte nanejvýš jednou za rok, takže se rozhodujte s rozmyslem. Kdo na chatu jezdí hlavně o víkendech, zařídí si tímhle jednu z největších úspor vůbec.
Přes týden nechte chatu jen na pár stupních
Druhý trik se jmenuje temperování. Když odjíždíte, nevypínejte topení úplně, ale nechte objekt držet na několika stupních, zhruba mezi třinácti a patnácti. Udržíte tak nízkou, ale stálou teplotu, která brání plísni a vysoké vlhkosti, jež starým chalupám škodí nejvíc.
Vlažná chata se navíc vytopí mnohem rychleji, než kdyby promrzla na kost. Podmínkou je zdroj tepla, který ovládáte na dálku nebo přes týdenní program, což dnešní konvektory a panely bez problému umí. U chalupy, kam přes zimu nejezdíte vůbec, stačí nižší teplota kolem pěti stupňů, aby v potrubí nezamrzla voda.
Doporučené teploty pro obě situace shrnuje následující tabulka:
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Situace Na kolik stupňů Proč Přes týden mezi víkendovými pobyty zhruba 13 až 15 °C brání plísni a vysoké vlhkosti, chata se pak vytopí rychleji Přes zimu chatu neobýváte vůbec kolem 5 °C aby v potrubí nezamrzla voda Kolik to udělá za celou zimu
A teď to hlavní, kolik takové topení spolkne peněz. Kilowatthodina elektřiny dnes vyjde zhruba na pět až šest korun, o víkendu ale běží spotřeba v levném nízkém tarifu. Právě v době, kdy na chatě reálně topíte, za proud platíte podstatně méně, což je hlavní důvod, proč účet nevyletí do výšky.
U malé chaty, kam jezdíte hlavně o víkendech a přes týden ji držíte jen na pár stupních, se náklady na elektřinu za topení dají udržet kolem tří tisíc korun za celou zimu. U prostornějšího objektu počítejte spíš se čtyřmi tisíci. Přesná částka stojí a padá s velikostí chaty, kvalitou zateplení a tím, jak často jezdíte. Nezateplená chalupa vytápěná naplno spolkne mnohem víc, takže rozhoduje hlavně zateplení a počet hodin, které doopravdy protopíte.
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Zdroje: https://www.nazeleno.cz/vytapeni-infrapanelem-jak-funguje-kolik-stoji-a-kdy-se-vyplati/, https://www.ceskestavby.cz/clanky/cim-topit-v-roce-2026-nejlevneji-velke-srovnani-tepelneho-cerpadla-plynu-pelet-dreva-a-elektriny-36243.html, https://www.elektrina.cz/vikendova-distribucni-sazba-d61d-kolik-muzete-usetrit-za-elektrinu-na-chalupe, https://www.chatar-chalupar.cz/vybirame-nejlepsi-vytapeni-na-chatu-ci-chalupu/, https://www.drevoastavby.cz/o-drevostavbach/vytapeni-a-vzduchotechnika/vite-jak-spravne-vytapet-vikendovy-dum
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