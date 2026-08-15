Ani Tatry, ani Šumava. Češi letos berou útokem tohle pohoří na Slovensku, kde jsou prázdné chaty a ceny jako před 3 lety

Vysoké Tatry se každé léto plní k prasknutí a na šumavských vyhlídkách se stojí fronta. Kdo chce hory sám pro sebe a nechce za nocleh nechat celou výplatu, popojede jen o kousek dál. Hned vedle nejslavnějších slovenských štítů leží pohoří, které většina Čechů léta míjela cestou jinam. Letos ho začínají objevovat naplno.
Druhé Tatry, které se schovávaly hned za rohem
Řeč je o Nízkých Tatrách. Táhnou se přes samotné srdce Slovenska a jde o vůbec nejdelší slovenské pohoří, jeho hlavní hřeben měří kolem osmdesáti kilometrů. Z Česka to sem přitom máte blíž než do Vysokých Tater. Autem přes Brno a dálnici jste na místě zhruba za šest hodin.
Od slavnějšího souseda se Nízké Tatry liší hlavně tím, kolik lidí na trase potkáte. Hřeben tu překračuje dvoutisícovou hranici hned na čtyřech vrcholech, v čele s Ďumbierem (2 043 metrů) a o kus dál posazeným Chopkem (2 024 metrů). Výhledy jsou srovnatelné s těmi z proslulého souseda, ceny za nocleh i jídlo bývají vlídnější a chatu nebo apartmán v hlavní sezóně seženete o poznání snáz než v přeplněných uličkách pod Gerlachem.
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Nejnavštěvovanějším cílem je Chopok. Kdo nechce šlapat, vyveze se nahoru lanovkou přímo ze střediska Jasná. Pěšky se na něj nejčastěji stoupá z Demänovské doliny kolem Vrbického plesa, které je největším jezerem celého pohoří. Odtud je kousek i na nejvyšší Ďumbier, jehož skalnatý masiv připomíná ty pravé velehory.
Zkušenější turisty láká náročná vícedenní hřebenovka Nízkých Tater:
vede z Telgártu až do Donoval, měří skoro sto kilometrů, nastoupá se při ní přes pět tisíc výškových metrů, zvládnout se dá zhruba za pět dní se spaním na salaších a horských chatách. Přečtěte si také: Ani Rimini, ani Bibione. Češi letos berou útokem tenhle kus italského pobřeží, kde jsou pláže poloprázdné a ceny jako před 3 lety
Kdo touží po naprostém tichu, ať zamíří do zalesněné východní části k bájné Kráľově holi, kam se davy turistů nedostanou.
Jeskyně, plesa a medvědi na dosah
Srdcem hor je Demänovská dolina, odkud vyráží většina výletníků. Skrývá se v ní i Demänovská jeskyně svobody, největší jeskyně na Slovensku, a hned vedle stojí ledová jeskyně s krápníky z ledu. Na procházku ke zmíněnému Vrbickému plesu vezmete i menší děti, cesta je pohodová a odměnou je pohled na okolní hřebeny.
Nízké Tatry navíc zůstávají pořádným kusem divoké přírody. Lesy pokrývají většinu jejich plochy a je to pořád domov velké zvěře. Běžně tu narazíte na jeleny a srnce, na hřebenech se mihne plachý kamzík a v nejodlehlejších koutech má svůj revír i medvěd. Právě proto celé území chrání národní park.
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Hory tu nejsou jediné lákadlo. V okolí národního parku se dá skočit do termálních parků v Bešeňové nebo Liptovském Mikuláši a unavené svaly zregenerovat v teplé vodě. Za pozornost stojí i historie. Nedaleko Ružomberka najdete vesničku Vlkolínec, dřevěnou rezervaci lidové architektury zapsanou na seznamu UNESCO, a v okolí narazíte i na staré dřevěné kostely.
Hlad po celodenní túře nejspolehlivěji zažene zastávka v horské kolibě. Ke slovenským horám neodmyslitelně patří bryndzové halušky, nad ohněm opečený oštiepok a k tomu doušek žinčice, jakou doma jen tak neochutnáte.
K túře v Nízkých Tatrách neodmyslitelně patří zastávka v kolibě na bryndzové halušky a žinčici. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Nejlíp v září a s dálniční známkou v kapse
Na turistiku sedí nejvíc konec léta a začátek podzimu, tedy srpen až říjen. Nejvděčnější bývá říjen. Vzduch je pročištěný, letní vedra jsou pryč a za jasného dne rozeznáte i vzdálené štíty Vysokých Tater. Kdo dá přednost vlaku, sveze se přímou linkou z Prahy do Košic. Existuje i autovlak, který sveze rovnou celý vůz, takže cestu prospíte v lůžkovém voze a odpadne vám dlouhé řízení za volantem.
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Autem počítejte s tím, že parkovné u výchozích bodů bývá placené celý den. A ještě jedno nezapomeňte. Na slovenské dálnice si předem pořiďte tamní dálniční známku, ať vás cesta za klidnými horami nezaskočí hned na hranici.
Zdroje: https://www.hikeria.cz/oblast/nizke-tatry, https://smilingway.cz/nizke-tatry/, https://domalenka.cz/blog/nizke-tatry-zajimavosti-atrakce-a-tipy-na-vylet, https://www.amazingplaces.cz/blog/vysoke-vs-nizke-tatry-416, https://cs.wikipedia.org/wiki/Nízké_Tatry