Ani svetr, ani kardigan. Stylistka prozradila 1 kus, který ženám po 60 ubere 10 let a nahradí půl šatníku

Skoro v každé skříni visí svetr, který kdysi seděl jako ulitý a dnes plandá jako pytel. Stylistky ženám ve zralém věku radí sáhnout letos na podzim po jiném kousku. Roky z občanky sice nesmaže, ale celé postavě umí vrátit svěžest, kterou jí vytahaný úplet bere.
Povislý úplet přidává roky
Usedlý dojem většinou dělají kusy, které léty povolily, visí z ramen a mají tak nevýraznou barvu, že pleť vedle nich zbledne.
Silný svetr navíc přidá na objemu právě tam, kde by ho většina žen ráda ubrala. Postava v něm pak působí mohutněji, i když měl původně všechno zakrýt.
Přečtěte si také: Módní ostuda českých seniorek. Opakují ji každý podzim už 100 let a ani netuší, že si tím přidávají roky Vesta drží teplo tam, kde je potřeba
Odpovědí stylistek je vesta. Na seznamu podzimních základů pro zralejší ženy ji má i certifikovaná image stylistka Elizabeth Kosich, se kterou mluvil magazín Best Life. Oceňuje na ní hlavně to, že v proměnlivém počasí udrží v teple záda a hrudník, zatímco paže zůstanou volné a tělo se pod ní nepřehřívá.
Kdo vestu chystá hlavně na výlety a pohyb venku, sáhne podle ní po péřové. Pro všední dny ve městě se víc hodí elegantnější kousek s kožešinou, ať už ovčí, nebo umělou. V průramcích nic nepřekáží, ať věšíte prádlo, nebo hrabete listí, a když se ochladí, vesta se snadno schová pod kabát jako další vrstva.
Jedna vesta a hned několik nových kombinací
Vesta nahradí půl šatníku hlavně tím, že vdechne nový život věcem, které už doma máte. Stylistka celebrit Brenda Cooper, která obléká třeba herečku Jamie Lee Curtis, pro magazín Parade připomněla, že vestu lze nosit přes šaty, a pokud správně padne, dokonce i samotnou místo halenky.
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Jak to může vypadat v praxi:
přes halenku se stojáčkem ke kalhotám s puky na schůzku nebo do divadla; přes lehký úpletový top s lodičkovým výstřihem ke kalhotám culottes na odpolední kávu; přes jednoduché úpletové šaty na vernisáž nebo koncert; k manšestrové sukni a šněrovacím polobotkám na nedělní návštěvu u dětí; bez ničeho pod ní jako elegantní top v teplejších dnech.
Nejsnáz se kombinují tlumené odstíny, třeba antracitový, oříškový nebo krémový, které ladí s většinou věcí ve skříni. Jedna vesta tak vystačí na celé přechodné období, stačí jen podle teploty měnit, co máte pod ní.
Pletená, prošívaná, nebo semišová
Kromě prošívaných a pletených vest se dnes nosí semišové a kožené modely, sportovní vesty z fleecu nebo vesty z buklé s ozdobnými knoflíky. Módě teď vládnou spíš volnější střihy, které nikde neobtahují.
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Pro skutečné teplo stojí za to připlatit si za přírodní vlákno, třeba merino nebo kašmír. Obě hřejí už v jemném pletení, takže se vesta vejde pod kabát a nepřidá vám na objemu.
Při výběru pomůže jednoduchá úvaha, k čemu budete vestu nosit nejčastěji. Na procházky a na zahradu se hodí lehká prošívaná, k halenkám a do společnosti spíš pletená nebo semišová. Dobrá vesta navíc musí obstát i ve chvíli, kdy v teple sundáte kabát a ona na vás zůstane jako hlavní vrstva.
Na co se dívat v kabince
Do obchodu si vezměte halenku nebo svetr, se kterými chcete vestu nosit nejčastěji, a zkoušejte ji zapnutou. Látka by měla přes hrudník ležet hladce i ve chvíli, kdy zvednete ruce nebo se předkloníte. Pokud se mezi knoflíky krabatí, sáhněte po větší velikosti.
Přečtěte si také: Nejhorší salám z českých supermarketů. Češi ho kupují 10 dkg každý den a neví, co v něm všechno je Vestu se vyplatí zkoušet zapnutou a spolu s halenkou nebo svetrem, se kterými ji budete nosit nejčastěji. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Barva by měla navazovat na věci, které už doma máte. I Brenda Cooper radí vybírat vestu tak, aby se zbytkem oblečení tvořila jeden celek a nepůsobila jako náhodně přihozený kus.
Zdroje: https://bestlifeonline.com/fall-wardrobe-essentials/, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-zamilujte-si-stylove-a-funkcni-vesty-trend-letosniho-roku-40339697, https://www.womanandhome.com/fashion/how-to-style-a-gilet6-outfit-ideas-to-help-you-add-a-gilet-to-your-closet/, https://sixtyandme.com/winter-to-spring-transitions/, https://sixtyandme.com/6-knit-wear-pieces-that-dont-scream-old-lady-photos/, https://www.purewow.com/fashion/how-to-wear-a-vest-as-a-shirt, https://www.aol.com/articles/celebrity-stylist-reveals-7-best-211000704.html