Ani sušení, ani mražení. Češi přišli na geniální způsob, jak uschovat ořechy, aby vydržely i 2 roky

Otevřít v zimě sklenici s vlašskými ořechy a ucítit vůni, jako by je někdo vyloupal minulý týden. Přesně o tom píšou kuchařky ve facebookových skupinách s recepty, kde koluje jeden starý domácí trik. Podobné postupy znaly už naše babičky a stačí k nim obyčejná zavařovací sklenice.
Proč vyloupaná jádra tak rychle žluknou
Celý ořech ve skořápce vydrží mnohem déle než vyloupané jádro. Tvrdý obal ho chrání před vzduchem i vlhkem. Celé ořechy ale potřebují prodyšné pytle nebo bedýnky v suché a chladné místnosti, zabírají spoustu místa a k nechráněné zásobě se snadno dostanou škůdci.
Po vyloupání se jádro začne pomalu měnit. Vlašské ořechy obsahují hodně tuku a velký podíl nenasycených mastných kyselin, které reagují s kyslíkem. Tuhle reakci ještě urychlí teplo, světlo a vlhkost, a proto patří vlašské ořechy mezi druhy s kratší trvanlivostí.
Přečtěte si také: Slováci skupují tyhle sifonové lahve z dob ČSSR a platí za ně až 850 Kč. Češi je mají zaprášené ve sklepě Jakmile ořech přijde o skořápku, jádro žlukne mnohem rychleji, protože jeho tuky začnou reagovat se vzduchem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Žluklé jádro poznáte snadno. Je cítit zatuchle, chutná hořce a svou pachutí pokazí i jídlo, do kterého se dostane. Na talíř už nepatří.
Lednice a mrazák mají svůj háček
Ve vzduchotěsné nádobě v lednici vydrží vyloupaná jádra jen několik měsíců. Mrazák zvládne déle, jenže když se na zahradě urodí několik kilogramů ořechů, místo v něm dojde dřív než zásoba.
Proto si řada lidí oblíbila zavařování nasucho. Sklenice s jádry si vystačí s obyčejnou spíží, škůdci se k jádrům nedostanou a mrazák zůstane volný pro maso a zeleninu.
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Před zavařením musí být ořechy dokonale vysušené, jinak by ve sklenici začaly plesnivět. Do sklenic patří jen zdravá jádra bez tmavých skvrn a cizího pachu. Sušení je tedy v celém postupu přípravný krok. Dlouhou trvanlivost zajistí až uzavřená sklenice.
Sklenice a jádra připravte takto:
Sklenice vymyjte, vyvařte a nechte uvnitř úplně vyschnout. Hodí se nová šroubovací víčka, protože ořechy snadno nasají pach, který ve starém víčku zůstal po předchozí náplni. Jádra nasypte zhruba centimetr pod okraj a nic dalšího nepřidávejte, žádnou vodu ani nálev. Hrnec, nebo mikrovlnná trouba
Spolehlivě poslouží zavařovací hrnec. Zavíčkované sklenice se v něm nahřívají ve vodě o teplotě 85 až 90 °C a doba se řídí jejich velikostí. Větší sklenice potřebuje víc času než malá.
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Rychlejší variantou je mikrovlnná trouba. Postupujte takto:
Sklenice dávejte do trouby po jedné a víčko zatím odložte stranou. Stačí krátký ohřev v řádu minut, troubu ale nenechávejte bez dozoru. Znamením k vytažení je silná ořechová vůně, delším ohřevem by se jádra připálila. Horkou sklenici vyndejte chňapkou, okamžitě ji uzavřete a postavte na víčko.
Jak sklenice stydne, víčko se k ní samo přisaje. Kapky, které se hned po uzavření objeví na vnitřní straně skla, se zpravidla brzy vsáknou zpátky do jader. Pokud ale na skle zůstávají i po úplném vychladnutí, jádra nebyla dost suchá. V takovém případě je vysypte, dosušte a postup zopakujte, jinak hrozí plíseň.
Kolik let zásoba vydrží
Celé kouzlo stojí na tom, že pevně uzavřená sklenice odřízne jádra od čerstvého vzduchu i od vlhka, tedy od dvou věcí, které nahrávají žluknutí a plísním. Když k tomu přidáte tmu a chlad, oxidace tuků se výrazně zpomalí.
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Hotové sklenice proto uložte na chladné, suché a tmavé místo, třeba do spíže. Návody se v odhadech trochu liší, nejčastěji ale počítají s jedním až dvěma roky. Ti, kdo postup používají, oceňují hlavně to, že si jádra ve sklenici drží svěží chuť.
Menší sklenice se vyplatí víc
Vyplatí se volit spíš menší sklenice. Otevřená zásoba pak nestojí dlouho na vzduchu a spotřebujete ji dřív, než ztratí chuť. A pokud po otevření ucítíte žluklý pach nebo uvidíte plíseň, vyhoďte celou sklenici bez výjimky.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/jak-na/vlasske-orechy-jak-louskat-skladovat-a-zpracovat, https://www.ireceptar.cz/hobby/vlasske-orechy-do-sklenic-30001228.html, https://www.blesk.cz/clanek/bydleni-hobby/690972/jak-skladovat-vlasske-orechy-aby-vam-vydrzely-co-nejdele.html, https://www.nasezahrada.com/mate-nadbytek-orechu-zavarte-je-tak-vam-vydrzi-i-nekolik-let/, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7555185/, https://ucanr.edu/program/uc-master-food-preserver-program/article/overlooked-step-protects-your-dehydrated-foods, https://www.toprecepty.cz/clanky/9332-jak-zavarit-vlasske-orechy-v-mikrovlnne-troube-zabere-to-jen-par-minut-a-orechy-pak-vydrzi-i-nekolik-let/