Ani sůl, ani cukr. Do nakládaných okurek patří 1 surovina, kterou Poláci přidávají odjakživa

Polské nakládané okurky mají mezi milovníky zavařování skoro kultovní pověst. Bývají pevné a ostré i po celé zimě a hospodyně za to nevděčí soli ani cukru navíc. Do sklenic totiž po generace přidávají jednu obyčejnou surovinu, o které u nás spousta lidí při zavařování vůbec neuvažuje.
Křen umí to, co sůl s cukrem nedokážou
Řeč je o křenu. V Polsku patří ke kvašeným i nakládaným okurkám, tamním ogórki, stejně samozřejmě jako kopr nebo česnek, a dává se do nich už celé generace. Stejný zvyk se drží i u nás, na Slovensku nebo v Rusku, tedy v celém pásu, kde se okurky nakládají odedávna.
Do sklenice se přidává buď kolečko oloupaného kořene, nebo rovnou celý křenový list položený na dno, a okurky se skládají navrch. Křen tam odvádí práci hned na dvou frontách. Jednak pomáhá dužině zůstat tvrdá i po měsících ve spíži, jednak prožene lák pikantní ostrostí, díky které domácí zavařenina chutná úplně jinak než mdlé kusy z regálu.
Přečtěte si také: Ani máslo, ani Hera. Češi teď na chleba mažou tuhle 1 věc, která je podle odborníků 5krát zdravější Kořen i list křenu pomáhají okurkám udržet pevnou dužinu a nálevu dodávají pikantní ostrost. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proč dužina po čase ztratí pevnost
Za tím, že okurka časem povolí, stojí docela jednoduchá chemie. O pevnost se stará pektin, vláknité pojivo, které v buněčných stěnách funguje jako malta mezi cihlami. Dokud je téhle výztuže dost, plod pruží a příjemně křupe.
Jakmile ale okurku sklidíte, spustí se v ní vlastní enzymy a začnou pektin postupně rozebírat. Dužina kvůli tomu měkne a horko při sterilizaci celý rozpad ještě popožene. Přesně proti tomu hrají třísloviny, kterých je v křenu i v některých listech dost. Naváží se na pektin, jeho odbourávání zbrzdí a okurka díky tomu vydrží pevná o poznání déle.
Když křen nemáte, sáhněte po listu ze zahrady
Podobnou službu jako kořen udělá i obyčejný zelený list bohatý na třísloviny. Nejčastěji přijde na řadu dubový, rybízový nebo révový, dobře poslouží i lístky z višně a třešně. Většina zahrádkářů má některou z těch rostlin na dosah, přesto její odřezky obvykle mizí na kompostu, i když by ve sklenici odvedly kus práce.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchař ve školní jídelně, který vaří 400 obědů denně? To číslo vás naštve Když křen doma chybí, o pevnost okurek se postará i rybízový, dubový nebo révový list. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Použití je bez vědy. Na dno položte jeden až dva čerstvě opláchnuté listy, případně je zkombinujte s kolečkem křenu. List se postará hlavně o pevnost a křen k tomu přidá ostrost. Podle druhu listu se navíc mírně promění i chuť samotného nálevu.
Křupavost nedělá jen jedna přísada
Sebelepší křen ovšem nespasí plody, které za nic nestály už při sklizni. Vyplatí se proto ohlídat rovnou několik věcí najednou:
sázejte na malé tvrdé okurky s tenkou slupkou, nejlépe v rozmezí 5 až 10 cm, a nakládejte je co nejdřív po utržení; před plněním je na pár hodin ponořte do ledové lázně, aby se dužina nasytila vodou a zpevnila; lák nenechávejte prudce vřít a držte ho kolem 85 stupňů, jinak se plody uvaří doměkka; dohlédněte, aby okurky zůstaly celé pod hladinou nálevu a žádná nevyčnívala. Přečtěte si také: Prababičky to dělaly vždycky. 1 věc do hrnce s knedlíky a už se vám nikdy nerozpadnou
S kouskem křenu ve sklenici a několika takovými návyky se dočkáte okurek, které pořádně křupnou i v lednu.
Zdroje: https://cooky.cz/zavarene-okurky-krupave-vinna-reva-recept/, https://www.apetitonline.cz/jak-na/jak-zavarit-krupave-nakladane-okurky-navod-tipy-nalev-sterilizace, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-na-krupave-nakladane-okurky.html, https://superkvasaci.cz/jednoduchy-recept-na-kvasaky-okurky-kvasene-ve-slanem-nalevu/, https://www.reflex.cz/clanek/jidlo-a-piti/74391/nakladane-okurky-jsou-narodni-poklad-hyckejme-si-je.html, https://www.toprecepty.cz/clanky/10928-polske-krokodylky-predci-bezne-nakladane-okurky-staci-je-zalit-nalevem-a-hotove-jsou-do-druheho-dne/, https://www.tiscali.cz/ani-ocet-ani-cukr-nakladane-okurky-zustanou-krupave-diky-1-veci-co-bezne-konci-v-kosi-726686