Ani sukně, ani šaty. Ženy po 60 teď na podzim nosí 1 kousek, který zeštíhlí a skvěle ladí ke kabátu

Rána už bývají studená a sukně s punčocháči přestávají být tou nejpohodlnější volbou. V módních radách pro zralé ženy se proto s příchodem podzimu pravidelně objevuje jeden typ kalhot. Postavu opticky zúží a obléknete k nim klidně kabát, který už máte doma. Který kousek to je
Řeč je o kalhotách s vysokým pasem a širokými nohavicemi. Horní okraj sahá až do přirozeného pasu, takže překryje bříško a nohy začínají opticky výš. Díky tomu vypadají delší.
Volná nohavice se navíc nikde nelepí na tělo. Boky i stehna tak zmizí pod splývající látkou a spodní polovina postavy působí klidně a uhlazeně.
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Široký spodek potřebuje nahoře protiváhu. Vyzkoušejte hladké triko s dlouhým rukávem, jemné body nebo tenkou košili, kterou zastrčíte do kalhot. Pas pak zůstane vidět a proporce se hezky vyrovnají.
Rozměrný pulovr nebo volné sako přes boky celý efekt naopak pokazí. Když je volný vršek i spodek, postava se v látce ztratí.
Nohavice skoro až k zemi
Na délce záleží víc, než by se zdálo. „Široké kalhoty by měly sahat až k zemi a jen lehce nad ní levitovat – právě to opticky prodlouží postavu a dodá celému outfitu eleganci,“ uvedla pro Lifee.cz návrhářka Martina Pipková Loudová.
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Drobnějším ženám pomůže bota s mírným podpatkem nebo klínkem, protože nohu protáhne ještě o kus víc.
Foto: Shutterstock.com Jaký kabát k nim vzít
S širokými kalhotami si nejlépe rozumí dlouhý kabát, který končí někde mezi polovinou lýtek a kotníky. Druhou jistotou je krátký kabátek sahající nejvýš po boky, který sedne k většině střihů kalhot.
Dlouhý kabát klidně nechte rozepnutý. Přední díly pak po stranách těla vytvoří dvě svislé linie, které oko přečte jako výšku, a celá postava vypadá štíhlejší.
Přečtěte si také: Ani legíny, ani džíny. Tenhle francouzský kousek nosí ženy 50+ celý podzim 2026 Foto: Freepik.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.lifee.cz/jediny-typ-kalhot-ktere-v-lete-2026-potrebujete-siroke-nohavice-lichoti-kazde-postave-7d36f, https://www.marianne.cz/moda/jak-si-vybrat-zimni-kabat-vsadte-na-dva-strihy-ktere-se-hodi-ke-vsem-kalhotam-i-suknim, https://www.extrainspirace.cz/italske-seniorky-60-nosi-na-podzim-tyhle-kalhoty-zestihli-boky-a-vizualne-uberou-5-kg/, https://www.relaxeo.cz/tohle-si-zeny-60-na-podzim-oblekaji-spatne-uz-roky-staci-1-zmena-a-postava-se-protahne/, https://www.iglanc.cz/inspirace/pruhy-vertikalni-linie-obleceni-prodlouzeni-zestihleni/, https://www.fajnstyl.cz/clanek/pletene-outfity-pro-zrale-zeny-jak-nosit-svetry-vesty-a-overaly, https://www.wranglerstore.cz/magazin/jak-nosit-siroke-kalhoty/, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/genialni-kousek-pro-plne-tvary-jak-nosit-kalhoty-saty-sukne-se-zvysenym-pasem