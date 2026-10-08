Ani strouhanka, ani mouka. Smažené rybí filé bude křupavé jako z přímořské restaurace díky 1 věci z lednice

Zlatá kůrka, která pod příborem zapraská, a pod ní šťavnaté bílé maso. Takovou rybu si mnoho lidí spojuje s dovolenou u moře, doma ale obvykle skončí v klasickém trojobalu. Jedna proslulá rybí restaurace v Americe na to jde jinak a vystačí si se surovinou, kterou máte nejspíš v lednici.
Oblíbená flundra z rybí restaurace v New Orleans
Tenney Flynn byl zakládajícím šéfkuchařem a spolumajitelem restaurace GW Fins v New Orleans, jednoho z nejznámějších rybích podniků ve městě. Dnes už je v důchodu. Podle restaurace vymyslel řadu jejích osvědčených jídel a jedním z nich je ryba v parmazánové krustě. Recept s flundrou v roce 2019 zařadil i do své kuchařky The Deep End of Flavor.
Pokud čekáte složitý postup, budete překvapení. Rybu podle Flynnova receptu neobalujete v mouce, nenamáčíte ve vejci a strouhanka do kuchyně vůbec nepřijde. Kůrku vytvoří jen nastrouhaný parmazán, který se na pánvi roztaví a zezlátne.
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Parmazán je tvrdý italský sýr se zrnitou strukturou, který před prodejem zraje rok i déle. Když se zahřeje, rozteče se po povrchu ryby a během několika minut ztuhne do zlaté a křehké vrstvy. Rybu tak obalí podobně jako strouhanka, jen s výraznější chutí.
Obal bez mouky ocení i ti, kdo hlídají sacharidy nebo lepek, a parmazánová krusta se proto často objevuje v receptech pro ketogenní dietu. Sýr z kusu lepek neobsahuje. Celiaci by si přesto u strouhaného sýra ze sáčku i u sušených bylinek měli na obalu ověřit, že jsou označené jako bezlepkové.
Suchá ryba a čerstvě nastrouhaný sýr
O úspěchu se rozhoduje ještě před zapnutím sporáku. Rozmražené nebo opláchnuté filé důkladně osušte papírovou utěrkou. Voda na povrchu brání tomu, aby se obal přichytil, a kůrka by se pak při smažení odlupovala.
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Parmazán si nastrouhejte najemno z celého kusu až těsně před smažením. Takový sýr se na horké pánvi rychle roztaví a spojí do souvislé vrstvy. Nasypte ho na plochý talíř, ať je připravený k obalování. Kdo má rád svěží tóny, může do sýra přimíchat trochu nastrouhané citronové kůry nebo špetku sušeného oregana.
Čerstvě nastrouhaný parmazán se na horké pánvi rychle roztaví a vytvoří na rybě souvislou křupavou vrstvu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Recept počítá s tenkými filety, takže vedle flundry poslouží i jiná tenčí ryba, mořská i sladkovodní. Silnější kus potřebuje na pánvi o něco víc času.
Čtyři minuty trpělivosti
Na pánvi postupujte takto:
Litinovou pánev rozehřejte na středním stupni. Rybu důkladně potřete olejem, stranu bez kůže položte do sýra a dlaní ho pevně přitiskněte. Do pánve přilijte trochu oleje. Filety vložte do oleje sýrovou stranou dolů a asi čtyři minuty na ně nesahejte, ať se kůrka stihne zpevnit a zbarvit. Přečtěte si také: Myčka tají 1 funkci. Kdo ji začne používat, bude mít nádobí čistší a ještě ušetří na vodě
Pod rybu ale nevidíte, a tak si šéfkuchař z New Orleans pomáhá malou zkouškou. Současně s filety nasype vedle nich do pánve lžíci čistého parmazánu, který se chová stejně jako obal na rybě. Dokud se sýrové kolečko drží dna, nechte rybu v klidu a jakmile pod něj obracečka snadno vklouzne, obraťte i filety. Pokud parmazán hnědne příliš rychle, uberte plamen. Druhá strana bez sýra se dosmaží zhruba za dvě minuty.
Větší množství ryby smažte raději ve dvou várkách, aby se filety v pánvi nedotýkaly. Každý další kus olej ochladí a v chladnějším tuku se obal nezpevní, takže zůstane měkký. Ryba je hotová ve chvíli, kdy se maso dá vidličkou snadno oddělit.
Co s rybou po vytažení z pánve
Hotové filety přendejte z pánve na kovovou mřížku nebo na talíř vystlaný několika vrstvami papírové utěrky. Na holém porcelánu by se pod nimi brzy udělala loužička oleje a vlhkosti, kterou by kůrka zespodu znovu nasála.
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Smažení se dá i obejít. Obalené filety rozložte na plech s pečicím papírem a pečte je při teplotě kolem 200 °C, podle tloušťky zhruba 10 až 15 minut. Na ohřívání zbytků se hodí klasická trouba nebo horkovzdušná fritéza, protože v mikrovlnné troubě sýrová kůrka změkne.
K podávání stačí měsíček citronu, vařené brambory nebo lehký zeleninový salát.
Zdroje: https://americanshrimp.com/2018-aspa-chef-of-the-year-releases-new-cookbook, https://hiphipgourmet.com/crusted-parmesan-fish/, https://forbes.cz/jidlo-detstvi-zdraveji-domaci-rybi-prsty-kvetakova-kase-v-keto-verzi/, https://www.novinky.cz/clanek/vanoce-jak-vylepsit-chut-kapra-a-ceho-se-pri-smazeni-vyvarovat-40500901, https://www.foodrepublic.com/2155221/how-to-make-fried-fish-crispy/, https://www.dietdoctor.com/recipes/parsley-crusted-keto-fish, https://cs.wikipedia.org/wiki/Parmezán, https://www.gwfins.com/special-recognition, https://louisiana.kitchenandculture.com/recipes/parmesan-crusted-flounder-crabmeat