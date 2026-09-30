Ani strouhanka, ani mouka. Řízek zůstane křupavý i druhý den díky 1 surovině, kterou Vídeňáci přidávají odjakživa

Studený řízek v krabičce patří k výletům stejně neodmyslitelně jako termoska s čajem. Kdo ho ale rozbalí po pár hodinách, často najde místo zlaté kůrky měkkou vrstvu, která se od masa loupe. Rakušané mají na tenhle problém jasno a jejich odpověď se ukrývá přímo v pánvi.
Vídeňský recept má sádlo v rodném listu
Rakouské ministerstvo zemědělství vede registr tradičních potravin a vídeňský řízek v něm pochopitelně nechybí. Podle tamního popisu se telecí plátek obalí v mouce, rozšlehaném vejci a strouhance z housek a potom se dozlatova vysmaží ve vepřovém sádle. Na talíř k němu patří dílek citronu.
Že nejde o módní výmysl, dokládá i historie. Obalované „pečené řízečky“ popisuje rakouská kuchařka už v roce 1798 a pod jménem vídeňský řízek se v kuchařkách objevují od roku 1831. Oblíbenou historku o maršálu Radeckém, který měl recept přivézt z Milána, badatelé mezitím vyvrátili jako dodatečně vymyšlenou. Zajímavé je i to, proč se k řízku podává citron. Podle ministerského registru jeho šťáva v minulosti často maskovala horší maso nebo starý tuk.
Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do těsta a knedlíky budou nadýchané jako peřina Tradiční vídeňský řízek se podle rakouského registru smaží ve vepřovém sádle a na talíř k němu patří dílek citronu. Ilustrační foto. Zdroj: Mario Jäger / Pexels. Proč zrovna sádlo
V hospodách ve Vídni dnes narazíte na sádlo, přepuštěné máslo i jejich směs a každý kuchař má svou oblíbenou verzi. Oficiální popis ale jako tradiční tuk uvádí jen sádlo. Šéfkuchař Lukáš Uher v roce 2016 pro Český rozhlas doporučil smažit na přepuštěném másle, případně na kombinaci sádla s máslem. Smažit se podle něj má zásadně na pánvi a rychle, fritéza k tomuto receptu nepatří.
Sádlo je čistý tuk bez příměsi vody, a tak při smažení nestříká po sporáku a bez potíží vydrží vysokou teplotu. Klasické máslo obsahuje vodu i mléčné bílkoviny, které na silném plameni brzy zhnědnou a zhořknou, proto se na samotné smažení řízků nehodí. Kdo nemá rád výraznou chuť sádla, zjemní ji přídavkem řepkového oleje. Rakouský registr připomíná ještě jednu zásadu. Tuk na řízky se používá jen jednou.
Kůrka, pod kterou se vejde hřbet nože
Podle vídeňského ideálu má být obal zlatohnědý a křupavý a na několika místech se má od masa nadzvednout do bublin. Mezi kůrkou a masem by se měl vejít aspoň hřbet nože. Začíná to u strouhanky, kterou si Vídeňáci nejraději nastrouhají čerstvou ze starších housek. Obalený plátek v ní stačí obrátit, strouhanku jen zlehka přitisknout a přebytek setřást.
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Rakouský oficiální recept počítá se dvěma až třemi centimetry tuku v pánvi. Kuchař během smažení pánví opakovaně kývá, dokud plátky nezezlátnou, a pak je opatrně obrátí. Teploměr k tomu potřeba není. Drobek strouhanky vhozený do pánve se v připraveném tuku okamžitě obalí pěnou a ozve se syčení.
Plátky smažte po menších dávkách tak, aby se v pánvi nedotýkaly. Když jich přidáte příliš mnoho najednou, tuk vychladne, maso se začne vařit ve vlastní šťávě a strouhanka nasákne mastnotou.
Hotové řízky potřebují vzduch
Horké maso ještě chvíli po vytažení z pánve vydává páru. Ve stohu nebo pod poklicí nemá kam odejít, sráží se na strouhance a z křupavé kůrky je brzy vlhká vrstva. Proto se vyplatí tento postup:
Přečtěte si také: Zapomenutá zelenina našich babiček podpoří střeva i imunitu. Ideální pro každého, koho trápí nadýmání řízky nechte okapat a zbytek tuku jemně odsajte kuchyňským papírem; pak je přeložte na rošt, pod kterým může volně cirkulovat vzduch; do chladničky je dejte teprve tehdy, když v nich nezůstane žádné teplo.
Pokud je zabalíte do krabičky ještě teplé, zapaří se a obal zvlhne dřív, než řízky stačí vystydnout.
Včerejší řízek vzkřísí suché horko
Na ohřívání platí stejná logika jako na smažení, obal potřebuje suché horko a volný prostor. Nejspolehlivější je klasická trouba, kterou necháte předem rozehřát. Plátky rozložte na rošt a pod něj zasuňte plech, obal pak osychá zespodu i shora. Se žárem to nepřežeňte, protože při příliš vysoké teplotě strouhanka zčerná dřív, než se prohřeje střed masa.
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Rychlejší cestou je pánev s tenkou vrstvou tuku na středním stupni, v níž každou stranu řízku krátce osmahnete. Mikrovlnnou troubu raději vynechte. Pára z masa v ní obal během chvíle rozmočí.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/jak-na/jak-na-krupavy-rizek-spravny-tuk-teplota-smazani, https://www.vlasta.cz/inspirace/jak-usmazit-rizky-aby-byly-krupave-i-druhy-den/, https://www.wikimeat.at/kueche-rezepte/kuechengeschichten/das-wiener-schnitzel-und-seine-herkunft, https://www.apetitonline.cz/jak-na/jak-ohrat-rizek-aby-zustal-krupavy-a-stavnaty, https://regiony.rozhlas.cz/jak-se-dela-pravy-vidensky-rizek-vyuzijte-rady-sefkuchare-7420583, https://www.bmluk.gv.at/themen/lebensmittel/trad-lebensmittel/speisen/wiener_schnitzel.html