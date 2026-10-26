Ani soda, ani ocet. Mastná digestoř bude čistá za 15 minut díky 1 věci, kterou máte ve spíži

Lepkavá vrstva na digestoři patří k nejotravnějším věcem, které se v kuchyni uklízejí. Houbička s vodou po ní jen klouže a špína se roztírá do šmouh. Pomocník přitom stojí skoro v každé kuchyni, jen k úklidu po něm sáhne málokdo. Jak rychle budete hotovi, záleží hlavně na tom, kolik mastnoty se na digestoři stihlo nastřádat. Samotná surovina ale začne zaschlý tuk rozrušovat hned po nanesení.
Olej si poradí s olejem
Řeč je o obyčejném kuchyňském oleji. Na druhu nezáleží, poslouží jakýkoli rostlinný olej, na kterém běžně smažíte. Mazat mastnotu dalším tukem zní jako špatný vtip. Za trikem ale stojí jednoduché chemické pravidlo, podle kterého se podobné nejlépe rozpouští v podobném.
Voda se s tukem nemísí, a proto po něm houbička jen jezdí sem a tam. Čerstvý olej se naopak se starou vrstvou ochotně spojí a rozředí ji, takže ji pak stačí setřít.
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Při vaření stoupá vzhůru pára s drobnými kapičkami tuku, které se na plášti digestoře usadí a nachytají na sebe prach. Tuk na vzduchu časem zoxiduje a ztvrdne, takže vznikne houževnatý film, který drží jako lepidlo.
Olejová metoda se navíc obejde bez rozprašovačů s ostrou chemií, takže po úklidu nad sporákem nic nepáchne. Poradí si i s dalšími lepkavými místy v okolí sporáku. Výjimkou je pracovní deska z přírodního kamene, třeba ze žuly nebo mramoru. Kámen je pórovitý, olej do sebe nasaje a zůstanou na něm tmavé skvrny, které se jen tak nesetřou.
Jak na plášť digestoře Digestoř vypněte, a pokud to jde, odpojte ji ze zásuvky. Zkontrolujte také, že pod ní nehřeje žádná plotýnka. Kus papírové utěrky nebo suchý hadřík jen lehce navlhčete olejem, malé množství bohatě stačí. Utěrkou postupně projeďte všechna lepkavá místa na plášti. Po pár tazích ucítíte, že vrstva povolila, a utěrka začne tmavnout od starého tuku. Kde je nánosu víc, postup zopakujte a pokaždé vezměte čistý kus utěrky. Přečtěte si také: Babiččin trik na bramborovou kaši funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude lepivá
S olejem šetřete. Když ho naberete příliš, rozetřete po digestoři jen další mastnou vrstvu a nadělají se šmouhy. Zarputilá místa raději přetřete olejem ještě jednou. Drátěnka nebo drsná strana houbičky by v laku či nerezu nechaly rýhy, které už nezmizí.
Použitou papírovou utěrku stačí vyhodit. Látkový hadřík od oleje vyperte na vysokou teplotu, britští hasiči doporučují 60 °C. Zbytky oleje, které v látce po praní zůstanou, se totiž v sušičce mohou zahřát tak, že chytnou.
Olej pak musí zase pryč
Když se na prsty po přejetí pláště nic nelepí, přichází na řadu obyčejné mytí. Olej, který jste před chvílí nanesli, musí z povrchu zmizet. Houbičku namočte v teplé vodě s kapkou prostředku na nádobí, plášť s ní projeďte shora dolů a nakonec ho přetřete dosucha čistou utěrkou.
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Tenhle krok nepřeskakujte. Olej ponechaný na digestoři by časem žlukl a začal na sebe chytat prach, takže byste se brzy vrátili tam, kde jste začali.
Nerezová digestoř se navíc vyleští
Kdo má digestoř z nerezu, může trik ještě vylepšit. Po umytí a vysušení stačí povrch přejet hadříkem, na kterém zůstala jen stopa oleje, a vyleštit ho dosucha. Nerez dostane lesk a otisky prstů ani nová mastnota na něm tolik nedrží.
Tukový filtr chce horkou vodu
Olej pomáhá na plášti a vnějších plochách. Kovová mřížka zespodu, tedy tukový filtr, potřebuje vlastní péči.
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S filtrem se nevyplácí otálet. Ucpaným filtrem projde méně vzduchu, takže digestoř odsává slaběji a motor dře víc, než musí. Vrstva tuku v mřížce je navíc hořlavá a při vaření může vzplanout.
Ucpaný tukový filtr zhoršuje odsávání a nahromaděný tuk v něm může vzplanout, proto filtr patří pravidelně do horké vody se saponátem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Čím dřív, tím méně práce
Nejvíc času ušetříte, když mastnotu nenecháte zestárnout. Cákance po smažení zmizí nejsnáz v prvních minutách po vaření, kdy plášť ještě hřeje a tuk zůstává měkký. S každým dalším dnem tuk tvrdne a úklid se protahuje. Pak už vám nezbude než sáhnout po láhvi oleje a projít celý postup od začátku.
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