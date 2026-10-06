Ani smetana, ani máslo. Babičky dělaly omáčky krémové díky 1 surovině, na kterou dnes všichni zapomněli

Leží skoro v každé kuchyni a po pár dnech často bez rozmýšlení skončí v koši. Přitom právě tahle obyčejná věc dělala omáčky hustými a hladkými dlouho předtím, než se v kuchyních začala pražit mouka.
Chléb vládl hrncům celá staletí
Řeč je o starém chlebu. Po celé Evropě to bylo dlouho hlavní pojivo, které drželo pohromadě omáčky, polévky i dušené maso. Zbytky chleba přitom zůstávaly v každé domácnosti, takže po nich kuchaři sahali častěji než po žloutcích nebo rozemletých mandlích, které k zahuštění rovněž znali.
Postup nebyl nijak složitý. Pečivo se nejdřív nechalo nasáknout vývarem nebo vínem a potom se protlačilo přes síto. Výsledkem byla hladká kaše, která dodala omáčce hustotu i plnost bez jediné lžíce smetany. Podle toho, kolik chleba kuchař přidal, mohl mít omáčku řidší, nebo naopak pořádně hustou.
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Mouka opražená na tuku, kterou dnes známe jako jíšku, je proti chlebu poměrně mladý vynález. První tištěný recept na ni zveřejnil francouzský kuchař La Varenne v polovině 17. století. Kuchařské knihy se pak postupně přeorientovaly na mouku a chléb v nich jako zahušťovadlo ubýval, až z většiny z nich zmizel.
Jíška se ovšem bez tuku neobejde, nejčastěji se na ni bere máslo. Navíc vyžaduje, abyste u plotny vydrželi s vařečkou v ruce. Kdo od ní na chvíli odběhne, najde mouku přichycenou ke dnu pánve.
Rozdíly mezi oběma zahušťovadly shrnuje tabulka:
Hledisko Starý chléb Jíška Jak dlouho se používá celá staletí jako hlavní pojivo po celé Evropě od poloviny 17. století, kdy La Varenne zveřejnil první tištěný recept Základ okoralé pečivo nasáklé vývarem nebo vínem a protlačené přes síto mouka opražená na tuku, nejčastěji na másle Práce u plotny odpadá hlídání jíšky i boj s hrudkami nutné vydržet u plotny s vařečkou, jinak se mouka přichytí ke dnu pánve Britové si chlebovou omáčku na Vánoce nedají vzít Přečtěte si také: Za totality ho měla každá hospodyně v kredenci, po revoluci skončil v popelnici. Kdo ho má dodnes, může ho prodat i za 1 000 Kč
Jak chutnaly omáčky zahuštěné pečivem, se dá zjistit i dnes. V Británii k vánočnímu krocanovi tradičně patří bread sauce. Připravuje se ze strouhanky ze starého chleba, kterou kuchař povaří v mléce s cibulí a kořením, například s bobkovým listem a hřebíčkem. Výsledkem je hustá a jemná omáčka, jejíž recept si mnoho rodin předává z generace na generaci.
Středověcí kuchaři zahušťovali chlebem spoustu pokrmů, dodnes se jich ale dochovala jen hrstka a britská vánoční omáčka mezi ně patří. Na většině evropských stolů ji dávno nahradila jíška. Za hranicemi Británie proto o chlebové omáčce skoro nikdo neví a cizinec, který ji ochutná poprvé, se obvykle tváří nedůvěřivě.
Krajíc, struhadlo a síto
V české domácí kuchyni chléb jako zahušťovadlo úplně nevymizel. Ideální je pár dní starý kus, který už nikdo nechce jíst s máslem. Postupujte takto:
Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička téhle nenápadné suroviny do těsta a knedlíky budou nadýchané jako z hospody Kůrku je lepší předem odkrojit. V omáčce se totiž nerozvaří a zůstala by v ní jako tvrdé kousky. Pokud je chléb ještě vláčný, rozdrobte ho prsty. Když už ztvrdl, vezměte struhadlo. Drobky vsypte do omáčky, která se právě vaří. Omáčku nechte bublat tak dlouho, dokud se chléb úplně nerozpadne. Kdo chce mít výsledek opravdu hladký, může omáčku nakonec propasírovat přes síto, stejně jako kuchaři před několika staletími.
Poslouží i hotová strouhanka z obchodu. Do hrnce ji přisypávejte po troškách a hustotu průběžně kontrolujte.
Okoralý chléb nebo strouhanka zahustí omáčku bez jíšky i bez hrudek. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Od guláše po kapra na černo
Chlebová střídka si nejvíc rozumí s hutnými masovými jídly a klasikou je v tomhle ohledu guláš. Oproti mouce je to jednodušší, protože nehrozí připálená jíška ani hrudky.
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Do sladkých a kořeněných omáček se místo obyčejného chleba dával perník. Ten kromě hustoty přidává i jemnou kořenitou chuť. Najdete ho třeba v některých variantách kapra na černo. Příjemné je i to, že okoralý chléb místo do popelnice zamíří rovnou na talíř.
Zdroje: https://www.kpbs.org/news/2016/12/23/eat-ye-bread-sauce-while-ye-may-brits-go-medieval, https://www.cooksinfo.com/roux, https://coquinaria.nl/en/salmon-in-red-wine-sauce/, https://en.wikipedia.org/wiki/Bread_sauce, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-zahustit-polevku-20300408.html, https://www.jsmekocky.cz/clanek/redakce/zajimavosti/jak-zahustit-omacku-vyzkousej-brambory-skrob-nebo-chleba, https://adbz.cz/hobby/jak-zahustit-polevky-omacky/, https://forbes.cz/kapr-na-cerno-vanocni-vecere-jak-si-ji-dopravala-slechta/, https://www.toprecepty.cz/clanky/11711-strouhanka-jako-zahustovadlo-do-polevky/