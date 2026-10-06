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Ani smetana, ani máslo. Babičky dělaly omáčky krémové díky 1 surovině, na kterou dnes všichni zapomněli

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Leží skoro v každé kuchyni a po pár dnech často bez rozmýšlení skončí v koši. Přitom právě tahle obyčejná věc dělala omáčky hustými a hladkými dlouho předtím, než se v...
Ani smetana, ani máslo. Babičky dělaly omáčky krémové díky 1 surovině, na kterou dnes všichni zapomněli

Ani smetana, ani máslo. Babičky dělaly omáčky krémové díky 1 surovině, na kterou dnes všichni zapomněli

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 07:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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