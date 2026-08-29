Ani smetana, ani majonéza. Do zelného salátu patří 1 tekutina, kterou Chorvati používají po generace

Zelný salát u nás většinou skončí utopený v majonéze nebo zakysané smetaně. Na jadranském pobřeží to řeší úplně jinak a výsledek je svěží, křupavý a lehký i v největším horku. Stačí k tomu jedna obyčejná tekutina, kterou má doma každý.
Tajemství chorvatské mísy je ocet
V Chorvatsku i u jeho balkánských sousedů se zelný salát, místní mu říkají kupus salata, dělá bez kapky majonézy. Nakrájené zelí se zalije octem a promíchá s trochou oleje. Víc k základu není potřeba.
Ocet dodá salátu příjemnou kyselost, díky které chutná svěže a nepůsobí těžce. Právě proto se hodí ke grilovanému a pečenému masu, kde by krémová zálivka jen přitížila. Balkánská verze se navíc nechá chvíli marinovat, aby ocet zelí prostoupil.
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Základ je jednoduchý: zelí, ocet, olej, sůl a čerstvě mletý pepř. Chorvatská klasika k tomu přidává kmín, který zálivce dodá lehce kořeněný tón. K zelí se v české kuchyni používá odjakživa, takže tady nepůsobí nijak cize.
Octová zálivka si vystačí s olejem, solí a pepřem, chorvatská verze k tomu přidává kmín. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Cukr je nepovinný. Někde přidají špetku, aby vyvážil kyselost, jinde ho úplně vynechají a nechají vyniknout čistou chuť zelí. Kdo má rád salát pestřejší, může přidat nastrouhanou mrkev, nasekaný kopr nebo trochu čerstvého křenu.
Jaký ocet a olej se do salátu hodí
Nejčastěji sáhnete po obyčejném kvasném octu. Stejně dobře ale poslouží jablečný nebo vinný, které bývají jemnější, takže jejich množství podle chuti klidně upravte.
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U oleje se chuť trochu liší podle země. Chorvati zůstávají věrní olivovému oleji, který salátu dodá lehce ovocný tón. V české kuchyni se k octové zálivce většinou hodí spíš neutrální olej, slunečnicový nebo řepkový, aby nepřebil samotné zelí.
Trik na křupavé zelí, které nezvodnatí
Aby salát nebyl tuhý a přitom zůstal křupavý, projděte tři kroky:
zelí nakrájejte co nejtenčeji, na jemné nudličky; přendejte ho do mísy, osolte a nechte patnáct až dvacet minut odstát, ať pustí vodu a změkne; změklé zelí pak vyždímejte, ideálně v hrsti nad dřezem nebo skrz čistou utěrku. Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička téhle suroviny do těsta a záviny zůstanou křehké i třetí den
Bez tohohle kroku zálivka ve vodě zřídne a salát zůstane rozbředlý. Rychlejší cesta je nakrájené zelí přelít vroucí vodou, nechat okapat a zchladnout, čímž taky ztratí svou tvrdost.
Nechte salát odležet, odmění se chutí
Nejčastější chybou je servírovat zelný salát hned. Chorvati ho nechávají odpočívat v lednici, ideálně aspoň dvě hodiny, klidně i přes noc. Chutě se propojí, ocet s olejem zelí prostoupí a příloha získá svou typickou svěžest.
Výhodou octové zálivky je i trvanlivost. Zavřený v dóze salát v lednici vydrží několik dní, takže ho v klidu připravíte s předstihem a chuť se za tu dobu ještě pěkně slije. Samotné bílé zelí je přitom vděčný základ, dodá vitamin C i vlákninu a skoro nezatíží kaloriemi. Lehká octová zálivka jeho svěží chuť ještě podtrhne.
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Zdroje: https://www.foodrepublic.com/1618505/oil-vinegar-serbian-coleslaw/, https://www.klasicke-recepty.cz/zelny-salat/, https://cooky.cz/zelny-salat-ktery-vydrzi-tri-dny-krupave-zeli-s-mrkvi-krenem-a-zalivkou/, https://primainspirace.cz/2025/05/15/pripravte-si-vyborny-zelny-salat-zadna-majoneza/, https://plantbasedfolk.com/kupus-salata/