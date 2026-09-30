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Ani smetana, ani jíška. Do houbové omáčky patří 1 surovina, kterou Poláci přidávají po generace

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Většina českých kuchařů zahušťuje houbovou omáčku ze zvyku. Buď rozmíchají jíšku z mouky, nebo do hrnce vlijí zakysanou smetanu. Obojí sice omáčku spolehlivě zahustí, jenže tuk i mouka umí jemnou...
Ani smetana, ani jíška. Do houbové omáčky patří 1 surovina, kterou Poláci přidávají po generace

Ani smetana, ani jíška. Do houbové omáčky patří 1 surovina, kterou Poláci přidávají po generace

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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