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Ani savo, ani drahé spreje. Plíseň na silikonu u vany zmizí přes noc, stačí 1 věc z lékárničkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Černé tečky v silikonu kolem vany patří k nejotravnějším koupelnovým potížím. Vydrhnete […]
Ani savo, ani drahé spreje. Plíseň na silikonu u vany zmizí přes noc, stačí 1 věc z lékárničky
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 04.10.2026 06:11
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Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...Všechny články tohoto autora →
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