Ani Savo, ani drahá chemie. Nalijte do toalety tenhle 1 nápoj, který máte v kuchyni, a vodní kámen přes noc sám zmizí

Šedý nebo nahnědlý povlak na dně záchodové mísy zná skoro každá domácnost s tvrdou vodou. Spláchnutí na něj nestačí a štětka s ním nehne. Mnoho lidí proto rovnou kupuje silné čisticí prostředky. První pokus se ale dá udělat i s něčím, co běžně stojí v lednici. Kdy trik opravdu zabere a čeho se při něm vyvarovat, se vyplatí vědět předem.
Odpověď najdete na etiketě
Řeč je o obyčejné Coca-Cole. Když si přečtete složení na lahvi, najdete v něm vedle vody, sirupu a oxidu uhličitého také kyselinu fosforečnou. Právě ona dělá z limonády překvapivě schopného pomocníka do koupelny.
Vodní kámen vzniká z minerálů v tvrdé vodě, hlavně z vápníku a hořčíku, které se postupně usazují na keramice. Takové usazeniny povolují v kyselém prostředí, a proto jsou kyselé i běžné čističe určené na WC. Kola funguje na stejném principu, jen je mnohem slabší.
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Sám výrobce na svém webu potvrzuje, že se nápoj k čištění toalety použít dá a že podobně by posloužila i jiná kyselá potravina, třeba citronová šťáva. Zároveň dodává, že kola bakterie nezničí a na úklid existují vhodnější prostředky.
Nejdřív z mísy dostaňte vodu
Častou chybou je nalít kolu do plné mísy. Voda na dně ji naředí a k usazeninám se pak dostane jen slabý roztok. Proto je dobré postupovat v tomto pořadí:
Vodu z mísy předem co nejvíc odeberte, například hrnkem. Kolu nalijte tolik, aby zakryla všechna zabarvená místa. Pak už jen čekejte. Na lehký povlak stačí zhruba hodina, u odolnějších usazenin je lepší nechat kolu působit několik hodin nebo rovnou celou noc. Potom mísu důkladně projeďte štětkou a spláchněte. Drhnutí je nutné, protože kyselina kámen hlavně naruší a štětka ho pak snáz odstraní. Na co kola stačí Přečtěte si také: Češi přišli na geniální trik proti molům. Stačí dát do spíže tuhle 1 věc z kuchyně a zbavíte se jich navždy
Zkušenosti lidí, kteří trik vyzkoušeli, se rozcházejí. S mírným a čerstvým povlakem si kola poradit umí. U staré a silné vrstvy kamene ale často nestačí a kámen nezmizí ani přes noc. V takovém případě bývá účinnější neředěný ocet nebo kyselý přípravek na WC.
Počítejte také s tím, že kola mísu nevydezinfikuje. Když chcete mít toaletu i hygienicky čistou, budete po ošetření kolou stejně potřebovat běžný čisticí prostředek. A právě u toho je potřeba dávat pozor.
Chlorové Savo a kolu nikdy dohromady
Chlorové bělidlo, po kterém mnoho lidí sahá jako první, usazeniny jen vybělí. Kámen pak splyne s barvou keramiky, přestane být vidět a jeho vrstva může bez povšimnutí dál sílit.
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Skutečné nebezpečí ale hrozí, když se chlorový přípravek potká s kyselinou. Klasické Savo obsahuje chlornan sodný a při smíchání s octem nebo jinou kyselinou z něj uniká jedovatý chlor. Ten dráždí oči a dýchací cesty a ve vyšší koncentraci dokáže vážně poškodit plíce. Kola je kyselá, takže do mísy se zbytkem chlorového přípravku nepatří.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Prostředek Co udělá s vodním kamenem Na co si dát pozor Coca-Cola Poradí si s mírným a čerstvým povlakem, u staré a silné vrstvy často nestačí Mísu nevydezinfikuje a nepatří do mísy se zbytkem chlorového přípravku Neředěný ocet nebo kyselý přípravek na WC Na starou a silnou vrstvu kamene bývá účinnější než kola Při smíchání s chlorovým bělidlem uniká jedovatý chlor Chlorové bělidlo (třeba Savo Original) Usazeniny jen vybělí, kámen pak není vidět a může bez povšimnutí dál přibývat S octem nebo jinou kyselinou uvolňuje jedovatý chlor
Když chcete po kole použít jiný čistič, mísu předtím několikrát propláchněte čistou vodou. Při práci se vyplatí mít na rukou gumové rukavice.
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Nejlepší obranou je pravidelnost. Krátké projetí štětkou při každé návštěvě toalety odstraní čerstvé usazeniny dřív, než stihnou ztvrdnout do pevné vrstvy. Štětkou přitom zajeďte i pod okraj mísy, kam se minerály ukládají nejvíc.
Pravidelné projetí štětkou včetně místa pod okrajem mísy brání tomu, aby vodní kámen ztvrdl do pevné vrstvy. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Na lehčí povlak tak může kola posloužit jako levný první pokus, který zvládnete bez jediné cesty do drogerie.
Zdroje: https://www.expertreviews.co.uk/home-garden/bath-shower/how-to-remove-limescale-from-your-toilet, https://www.homeserve.com/blog/how-to/how-to-clean-your-toilet-with-coke-video, https://www.coca-cola.com/in/en/about-us/faq/can-coca-cola-be-used-to-clean-toilets, https://energozrouti.cz/clanek/nase-babicky-takto-uklizely-cely-zivot-hygienici-ted-varuji-ze-to-muze-byt-nebezpecne, https://mcgill.ca/oss/node/1900, https://www.denik.cz/dum-a-byt/wc-cisteni/, https://www.kaercher.com/id/home-garden/know-how/cleaning-the-toilet.html, https://www.idealhome.co.uk/house-manual/cleaning/viral-coca-cola-cleaning-hack, https://www.coca-cola.com/cz/cs/brands/coca-cola-original-taste, https://www.centrum.cz/clanek/nalijte-do-toalety-pul-litru-coca-coly-a-priklopte-prkenko-rano-vodni-kamen-odejde-sam-bez-drhnuti-i-bez-drahe-chemie-307289