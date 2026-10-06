Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Ani Savo, ani drahá chemie. Nalijte do toalety tenhle 1 nápoj, který máte v kuchyni, a vodní kámen přes noc sám zmizí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Šedý nebo nahnědlý povlak na dně záchodové mísy zná skoro každá domácnost […]
Ani Savo, ani drahá chemie. Nalijte do toalety tenhle 1 nápoj, který máte v kuchyni, a vodní kámen přes noc sám zmizí

Ani Savo, ani drahá chemie. Nalijte do toalety tenhle 1 nápoj, který máte v kuchyni, a vodní kámen přes noc sám zmizí

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 07:06

Reklama
Další články z PrimaProstor.cz
Odkapávače na nádobí končí. Do Česka dorazil geniální vynález z Finska, který nehyzdí linku a ušetří místo
Odkapávače na nádobí končí. Do Česka dorazil geniální vynález z Finska, který nehyzdí linku a ušetří místo
Tahle zelenina patří mezi nejdražší na světě a roste v Česku. Lidé ji tady často považují za plevel
Tahle zelenina patří mezi nejdražší na světě a roste v Česku. Lidé ji tady často považují za plevel

Kdo má u plotu nebo na kraji zahrady planý chmel, zná to: […]

Nalijte do pračky 1 hrnek octa a pusťte prázdný program. Zápach z bubnu zmizí bez drhnutí i bez drahé chemie
Nalijte do pračky 1 hrnek octa a pusťte prázdný program. Zápach z bubnu zmizí bez drhnutí i bez drahé chemie

Otevřete dvířka pračky a místo vůně čistého prádla vás uvítá pach vlhkého […]

Ani savo, ani drahé spreje. Plíseň na silikonu u vany zmizí přes noc, stačí 1 věc z lékárničky
Ani savo, ani drahé spreje. Plíseň na silikonu u vany zmizí přes noc, stačí 1 věc z lékárničky

Černé tečky v silikonu kolem vany patří k nejotravnějším koupelnovým potížím. Vydrhnete […]

Ani ocet, ani tablety: zanesený kávovar bude jako nový, když přes něj večer proženete 1 tekutinu
Ani ocet, ani tablety: zanesený kávovar bude jako nový, když přes něj večer proženete 1 tekutinu

Na kávovaru už několik dní bliká upozornění na odvápnění a vy ho […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...

Všechny články tohoto autora →
PrimaProstor.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.