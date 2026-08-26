Ani sádlo, ani fritovací olej. Koblihy smažte na této 1 věci a nebudou mastné ani po vychladnutí

Domácí koblihy umí potěšit i pořádně zklamat. Nadýchané a voňavé vypadají jako z cukrárny, jenže často skončí jako těžká mastná koule, ze které i po vychladnutí prosakuje tuk. Většina lidí pak hledá chybu v těstě nebo v receptu. Rozhoduje ale hlavně to, na čem koblihy smažíte. A odpověď neleží v tradičním sádle ani v lahvi fritovacího oleje.
Proč koblihy nasáknou tuk a zůstanou mastné
Mastnota se do koblihy nedostane náhodou. Rozhodují dvě věci, které spolu úzce souvisí: druh tuku a jeho teplota. Když je tuk málo rozpálený, těsto se v něm dlouho koupe, než se povrch zatáhne, a mezitím do sebe natáhne velké množství oleje. Taková kobliha je těžká a po vychladnutí z ní tuk doslova prosakuje.
Sádlo dodá koblihám tradiční chuť, samotný pocit mastnoty ale neřeší a snese nižší teploty než jiné tuky. Běžný fritovací olej zvládne teplo dobře, jenže když klesne pod potřebnou hranici, kobliha ho nasaje a studená pak působí zamaštěně. Existuje přitom tuk, který spojuje to nejlepší z obou.
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Tou jednou věcí je přepuštěné máslo, které možná znáte pod indickým názvem ghí. Vzniká pomalým zahříváním obyčejného másla, při kterém se z něj oddělí voda a mléčné bílkoviny. Zůstane čistý máselný tuk zlaté barvy.
Přepuštěné máslo zbavené vody a mléčných bílkovin snese teplotu až kolem 250 stupňů Celsia, takže se při smažení nepřepaluje. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
A přesně v tom je jeho síla. Do rozpálené pánve přitom obyčejné máslo nepatří, protože se mléčné složky v něm v žáru rychle spálí a zhořknou. Jakmile se jich máslo zbaví, kouřový bod vyskočí až ke 250 stupňům Celsia. To je výrazně výš než u sádla a znamená to, že se tuk během smažení nepřepaluje a zůstává stabilní. Koblihy se v něm usmaží svižně, povrch se zatáhne dřív, než stihnou nasát tuk, a chutnají jemně po másle, aniž by ležely v žaludku.
Teplota rozhoduje víc než cokoli jiného
I ten nejlepší tuk koblihy nespasí, pokud ho rozehřejete špatně. Ideální teplota se drží kolem 170 až 175 stupňů. Výš už raději nechoďte, jinak kobliha zvenku zhnědne a uvnitř zůstane syrová.
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Nejjistější je teploměr, ale poradíte si i bez něj. Vhoďte do rozpáleného tuku malý kousek těsta. Pokud kolem něj tuk začne jemně pěnit a kousek pomalu vyplave k hladině, je čas smažit. Když těsto klidně leží na dně, tuk je ještě studený. A když prská a hnědne během vteřiny, je přehřátý a musíte ho nechat zvolna zchladnout.
Zkoušku kouskem těsta přehledně shrnuje následující tabulka:
Chování kousku těsta Co to znamená tuk jemně pění a kousek pomalu vyplave k hladině je čas smažit kousek klidně leží na dně tuk je ještě studený kousek prská a hnědne během vteřiny tuk je přehřátý, nechte ho zvolna zchladnout Nechte koblihy plavat Přečtěte si také: Češi přestávají kupovat kupovanou tatarku. Nahrazují ji domácím trikem z 3 surovin, který je lahodnější a stojí pár kaček
Skoupost se u smažení nevyplácí. Kousky se musí v rozpáleném tuku nadnášet a nedosednout ke dnu. Jakmile spočinou na dně, spodek jim ztmavne dřív, než se stihne propéct zbytek. Nalijte proto do hrnce tuk do výšky nejméně čtyř až pěti centimetrů. Vyplatí se hlubší a užší nádoba se silnějším dnem, protože teplotu udrží vyrovnanější a vejde se do ní přitom méně tuku.
Do tuku pouštějte pokaždé jen tři nebo čtyři kousky. Přeplněný hrnec teplotu srazí a jste zpátky u nasáklého, těžkého pečiva. Mezi jednotlivými dávkami dejte tuku chvilku, ať se zase pořádně nahřeje.
Poslední krok, na kterém záleží
Když koblihy dosmažíte, ještě nemáte vyhráno. Vytažené kousky odkládejte na mřížku a pod ni vložte papírovou utěrku, do které odkapá přebytečný tuk. Na mřížce koblihy oschnou i zespoda a zůstanou křehké kolem dokola. Utěrka rovnou na talíři zabere také, jen se spodní strana trochu zapaří.
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Hotové kousky nikdy netlačte v naději, že z nich mastnotu vymáčknete. Tuk v nich stejně zůstane a z nadýchané koblihy vám zbude placka. Cukrem je posypte a náplní plňte až ve chvíli, kdy trochu zchladnou. Teplá kobliha totiž cukr rozpustí a zvlhne. Když sladíte správný tuk se správnou teplotou, zvládnete to, co vypadá skoro jako kouzlo: lehké a voňavé koblihy, které chutnají i druhý den.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/jaky-olej-ke-smazeni-kourovy-bod-zebricek, https://www.jidloaradost.ambi.cz/clanky/masopustni-koblihy, https://www.toprecepty.cz/clanky/8187-jak-spravne-smazit-koblihy-uspech-zajisti-vysoka-vrstva-vhodneho-tuku-jeho-spravna-teplota-ale-i-pecici-papir-a-dalsi-figle/, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-smazit-koblihy-spravna-teplota-tuku, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-udelat-prepustene-maslo-ghi-30001103.html, https://www.ok-recepty.cz/na-cem-smazit-tradicni-koblihy/