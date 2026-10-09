Ani sáček, ani krabička: otevřená šunka vydrží v lednici čerstvá až 5 dní díky 1 obyčejné věci

Po nedělní snídani zůstane v lednici půlka balení šunky. Když po ní ve středu sáhnete kvůli svačině, horní plátek je na omak mokrý a kluzký. Hlavním viníkem je vlhkost. Zkrotit ji pomůže věc, kterou máte v kuchyni nejspíš na dosah ruky. Kolik dní ale otevřená šunka vydrží doopravdy, záleží ještě na pár dalších okolnostech.
Kuchyňský papír udělá víc než nová dóza
Tou obyčejnou věcí je savý kuchyňský papír, tedy běžná papírová utěrka. Pečicí papír se nehodí, protože je upravený silikonem a vodu nepřijme. Celé to zabere chvilku.
Připravte si čistou nádobu s těsně doléhajícím víkem, ideálně skleněnou, a její dno vystelte kuchyňskou utěrkou. Plátky šunky naskládejte na papír a zakryjte je druhou vrstvou utěrky, aby sála vlhkost i shora. Když máte šunky víc, střídejte vrstvu plátků a vrstvu papíru. Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchař v luxusním hotelu v Dubaji za 1 měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Nasáklý list už další vodu nepobere, proto ho měňte vždy, když na něm uvidíte mokré skvrny, a i bez nich zhruba po dvou až třech dnech.
Sáček i krabička drží vodu přímo u plátků
Vařená šunka má vysoký podíl vody a část z ní se z masa postupně uvolňuje. V přehnutém původním obalu nebo v mikrotenovém sáčku se tahle voda nemá kam odpařit a usazuje se na plastu i na plátcích. Na mokrém povrchu se pak vytvoří lepkavý film a šunka získá nepříjemný pach.
Krabička s víkem sama o sobě pomůže jen napůl. Šunka v ní nevysychá a nenačichne pachem ostatních potravin, kondenzát se ale na stěnách drží stejně jako v sáčku. Papír na dně a navrchu tuhle vodu průběžně nasává, a plátky tak zůstanou déle suché a pružné.
Přečtěte si také: Kdo má v kuchyni tenhle keramický džbán po babičce, ať ho nevyhazuje, sběratelé za něj platí i 7 500 Kč V uzavřené krabičce se kondenzát drží na stěnách a vlhkost zůstává přímo u plátků šunky. Ilustrační foto. Zdroj: Letícia Alvares / Pexels. Rozhoduje i police, na kterou šunku dáte
V lednici není všude stejná teplota. Státní zdravotní ústav doporučuje uchovávat potraviny při teplotě do 5 °C a upozorňuje, že horní a spodní část chladničky i její dveře se teplotou liší. Dveře se navíc otvírají nejčastěji, a proto do nich šunka nepatří. Nejvhodnější je police těsně nad zásuvkami na zeleninu.
Pomůže i trocha hygieny. Plátky z nádoby vybírejte čistou vidličkou nebo kleštěmi, protože ruce na šunku snadno přenesou bakterie. Na víko si fixou napište datum otevření, ať nemusíte hádat.
Kolik dní je reálných
Papír prodlužuje hlavně dobu, po kterou šunka dobře vypadá a chutná. Bezpečnou dobu spotřeby nijak nenatáhne, ta se řídí podobou, v jaké šunku máte. Nakrájené plátky z otevřeného balení nebo od pultu doporučuje americké ministerstvo zemědělství sníst do tří až pěti dnů. Řada dalších rad o skladování potravin je opatrnější a počítá spíš se třemi až čtyřmi dny. U celé vařené šunky uvádějí americké úřady zhruba týden. U půlky nebo menšího kusu, ze kterého si postupně krájíte, počítají stejně jako u plátků se třemi až pěti dny.
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Deset a více dní u otevřené vařené šunky žádná z úředních tabulek nepřipouští. Zhruba dva týdny uvádějí jen u šunky, která zůstává neotevřená ve vakuovém balení z výroby, a i tam platí datum na obalu.
Výrobci navíc na obalu často uvádějí ještě kratší lhůtu, třeba spotřebu do 24 hodin po otevření. Údaj z etikety má vždycky přednost. Kdo ví, že šunku tak rychle nesní, může část rovnou zamrazit. V mrazáku si kvalitu udrží jeden až dva měsíce a rozmrazovat ji je nejlepší pomalu v lednici.
Podoba šunky Jak dlouho vydrží Nakrájené plátky z otevřeného balení nebo od pultu v lednici tři až pět dnů Celá vařená šunka v lednici zhruba týden Půlka šunky nebo menší kus, ze kterého krájíte v lednici tři až pět dnů Zamrazená šunka kvalitu si udrží jeden až dva měsíce Lhůta uvedená výrobcem na obalu má vždycky přednost, často je kratší Na čich se spolehnout nedá Přečtěte si také: Za Husáka stál pár Kčs, dnes za něj sběratelé dávají i 800 Kč. Tenhle kuchyňský mlýnek měl doma skoro každý
Zkaženou šunku obvykle prozradí:
kyselý nebo jinak nepříjemný zápach, slizký povlak, šedavá nebo nazelenalá barva.
Pak patří do koše, i kdyby do konce lhůty zbýval jediný den.
Opačně to bohužel neplatí. Bakterie jako listerie nebo salmonely nemění vůni ani chuť jídla, takže i šunka, která voní normálně, nemusí být po několika dnech bezpečná. Proto se vyplatí hlídat datum otevření. Když si nejste jistí, jak dlouho už je balení načaté, šunku vyhoďte a neochutnávejte ji. Zvlášť opatrné by měly být těhotné ženy, protože listerie může ohrozit i nenarozené dítě. Pozor by si měl dát i každý, kdo připravuje jídlo pro malé děti, seniory nebo lidi s oslabenou imunitou.
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Zdroje: https://www.foodsafety.gov/food-safety-charts/cold-food-storage-charts, https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/food-safety-basics/refrigeration, https://womensweeklyfood.com.au/how-to/how-long-does-ham-last-in-the-fridge, https://magazindoma.cz/tipy-a-triky/791-jak-skladovat-sunku-aby-vydrzela-dele-cerstva-prodluzte-jeji-trvanlivost-az-o-nekolik-dni, https://www.petitchef.cz/articles/jite-uz-nekolik-dni-otevrenou-varenou-sunku-pozor-na-riziko-salmonely-aid-25429, https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/12/lednicka3-12004.pdf, https://www.vlasta.cz/inspirace/papirova-uterka-do-lednice-pohlceni-vlhkosti-a-pachu/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-dlouho-vydrzi-maso-v-lednici-30000419.html, https://masofood.cz/2026/04/04/sunka-babicin-trik-jak-ji-uchovat-cerstvou-o-4-dny-dele/