Ani rýže, ani těstoviny. Češky po šedesátce si oblíbily přílohu z Itálie, po které nejsou nafouklé

Nedělní oběd skončí, talíř je prázdný a místo příjemné sytosti přijde tlak v břiše. Kdo to zná, začne časem přemýšlet, jestli za to nemůže právě příloha. Řešení může ležet v jednoduché žluté kaši, kterou Italové vaří po generace a kterou si u nás pamatují spíš babičky než vnoučata.
Proč se po obědě břicho nafoukne
Za pocitem nafouknutí často stojí skupina cukrů, kterou odborníci na výživu označují zkratkou FODMAP. Tenké střevo je vstřebává jen špatně, a tak putují dál do tlustého střeva. Tam se jich ujmou střevní bakterie a při kvašení vzniká plyn.
Tenhle proces probíhá v každém z nás. Lidé s citlivějším zažíváním ho ale pociťují mnohem víc, protože jejich střevo reaguje na plyn a nahromaděnou vodu bolestí a nadmutím.
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Na tyto cukry je bohatá pšenice, která obsahuje takzvané fruktany. Běžné těstoviny, houskové knedlíky i pšeničné pečivo se proto v doporučeních pro citlivé břicho ocitají mezi nevhodnými potravinami.
Kukuřice břichu sedí lépe
Tady přichází ke slovu polenta, tedy kaše z kukuřičné krupice. Kukuřičná mouka a výrobky z ní patří podle edukačního materiálu nutričních terapeutů Všeobecné fakultní nemocnice v Praze mezi potraviny s nízkým obsahem FODMAP.
Rýže je na tom v tomto ohledu podobně dobře. Polenta ale do jídelníčku přináší vítanou změnu, když už bílé zrnko na talíři omrzí.
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Kukuřice navíc přirozeně neobsahuje lepek. Lidé s celiakií by přesto měli sáhnout po balení výslovně označeném jako bezlepkové, protože se krupice může s pšenicí potkat už při výrobě.
Čím ji dochutit, aby břicho nezlobilo
Kdo si hlídá bříško, měl by myslet i na to, co do polenty přidá. Česnek, cibule a kupované bujony s cibulí u citlivých lidí nadýmání naopak podporují. Místo nich zkuste čerstvou pažitku, majoránku nebo špetku kurkumy.
Opatrnost se vyplatí i u mléčných přísad. Obyčejné mléko a smetana obsahují laktózu, kterou citlivější břicho nemusí snést, a tak je lepší kaši dovařit s bezlaktózovým mlékem. Máslo řadí nutriční terapeuti mezi potraviny vhodné jen v menším množství. Místo kostky másla proto stačí lžička přepuštěného másla ghee a na posyp trocha strouhaného tvrdého sýra. Tučné přísady navíc zvednou energetickou hodnotu talíře.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Přísada Proč s ní opatrně Česnek, cibule, kupované bujony s cibulí u citlivých lidí podporují nadýmání Obyčejné mléko, smetana obsahují laktózu, lepší volbou je bezlaktózové mléko Máslo vhodné jen v menším množství, náhradou je ghee Jak ji uvařit, aby chutnala
Klasický postup počítá s jedním dílem krupice na čtyři díly tekutiny. Tradiční polenta se musí míchat zhruba tři čtvrtě hodiny, v obchodech se ale prodává i instantní varianta, která je hotová za 5 až 10 minut.
Polentu lze podávat jako hustou kaši k masu nebo ji nechat ztuhnout a opéct do křupava. Ilustrační foto.
Hustou kaši můžete podávat místo bramborové kaše k masu. Uvařenou polentu navíc proměníte v křupavou přílohu třeba ke kuřecímu masu nebo ke grilované cuketě s paprikou:
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Na severu Itálie polenta dlouho živila hlavně chudší rodiny. Kukuřičná krupice stála málo a jeden velký hrnec kaše stačil pro celou domácnost.
Vařená ve vodě zůstává polenta lehkou přílohou, 100 gramů má zhruba 70 kilokalorií. Díky bílkovinám a vláknině se hlad po obědě nevrátí tak brzy a vláknina navíc pomáhá udržet stolici pravidelnou. Na obalu se vyplatí hledat označení „mletá na kameni“, protože taková krupice bývá o něco bohatší na živiny.
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Polenta nadýmání nevyléčí a každé břicho reaguje trochu jinak. Jídelníček s nízkým obsahem FODMAP je navíc určený hlavně lidem, kterým lékař diagnostikoval syndrom dráždivého tračníku. Pokud vás nadýmání trápí dlouhodobě nebo se k němu přidávají bolesti, poraďte se se svým lékařem.
Zdroje: https://www.vfn.cz/pp/IP-ONT-043.pdf, https://www.medicalnewstoday.com/articles/319798, http://www.monashfodmap.com/about-fodmap-and-ibs/, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/co-je-polenta-recept-kase-snidane-priloha, https://irecept.cz/polenta-zapomenuta-chuda-potravina-ktera-prospiva-traveni-i-ocim/, https://www.denik.cz/zdravi/polenta-hubnuti.html