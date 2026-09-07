Ani rýže, ani těstoviny. Češky po šedesátce přešly na tuhle přílohu, po které se necítí nafouklé

S přibývajícími roky se u spousty žen mění nejen chuť k jídlu, ale hlavně to, jak se cítí po obědě. Talíř rýže nebo porce těstovin, které dřív zmizely bez následků, najednou leží v žaludku a večer se hlásí nepříjemně napjaté břicho. Řada českých kuchařek po šedesátce proto sáhla po jedné staré, skoro zapomenuté příloze. Je nenápadná, levná a hlavně po ní zůstává zažívání v klidu.
Proč rýže a těstoviny s věkem sedají hůř
Za pocitem plného, nafouklého břicha nemusí stát jen to, co jíme, ale hlavně jak rychle si s tím tělo poradí. Po padesátce a šedesátce se pohyb střev přirozeně zpomaluje, potrava se tráví déle a ve střevech se snadněji drží plyny. Právě proto si na nadýmání stěžuje mnohem víc lidí v tomhle věku než mladších ročníků.
U žen se k tomu přidávají hormonální změny kolem menopauzy, které náchylnost k nadýmání ještě zvyšují. Velká porce klasické přílohy pak zažívání zbytečně zatíží. Nejvíc práce dávají citlivějším střevům pšeničné těstoviny s lepkem, který jim s věkem přestává vyhovovat.
Přečtěte si také: Ani koření, ani marináda. Kuřecí nudličky budou šťavnaté jako z restaurace díky 1 triku od šéfkuchařů Jáhly: nenápadné žluté kuličky, po kterých je břicho klidné
Tou přílohou jsou jáhly, tedy loupané proso. Jde o drobná žlutá zrníčka se sladkou chutí, která se v kuchyni chovají podobně jako rýže, ale zažívání zatěžují mnohem méně. Patří k vůbec nejlépe stravitelným obilovinám a mají tak nízký alergizující potenciál, že je odborníci doporučují i lidem s citlivým trávením, malým dětem nebo seniorům.
Jáhly jsou loupané proso a mezi obilovinami patří k nejlépe stravitelným, navíc jsou přirozeně bez lepku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jáhly navíc jako jedna z mála běžných obilovin patří mezi zásadotvorné potraviny, zatímco většina obilovin se řadí k těm kyselinotvorným. K tomu jsou přirozeně bez lepku, takže odpadá právě ta složka, kvůli které těstoviny nadýmají mnoho lidí. Vláknina v nich střeva jemně rozhýbe, takže trávení funguje plynule a bez zbytečných výkyvů.
Co jáhly udělají pro tělo po šedesátce
Jáhly nejsou jen lehká příloha, ale i tichý zdroj látek, které starší tělo ocení. Obsahují křemík, respektive kyselinu křemičitou, která prospívá vlasům, nehtům, pokožce i kloubům. To všechno jsou místa, na kterých se přibývající roky podepisují nejvíc.
Kromě křemíku v nich najdete pořádnou dávku hořčíku, fosforu, železa a zinku i vitaminy skupiny B. Je to tedy jídlo, které zasytí a zároveň tělu něco vrátí, místo aby ho jen zaplnilo prázdnými kaloriemi.
Přečtěte si také: Klasické zavařování rajčat končí. Češi objevili způsob, jak uchovat úrodu bez sklenic i vaření Jak jáhly připravit, aby chutnaly
Jáhly mají jeden malý rozmar. Připravují se takto:
Před vařením je přelijte horkou vodou a propláchněte, protože jinak můžou být nahořklé. Tenhle krok zabere pár vteřin a odmění se čistou, jemně oříškovou chutí. Pak je vařte podobně jako rýži, zhruba patnáct minut, dokud nezměknou a nenasáknou vodu. Nakonec je stačí nadýchat vidličkou. Když to nepřeženete s vodou, zůstanou pěkně sypké a nerozvaří se na kaši. Od slané přílohy po sladkou snídani
Jáhly zvládnou nahradit rýži pod maso, omáčku i dušenou zeleninu, výborně se hodí i do rizota nebo studené do zeleninového salátu. Drží pohromadě zeleninové placičky a fašírky a zahustí polévku. A kdo má rád sladké, ocení teplou kaši se skořicí a dušenými hruškami, po které břicho zůstává lehké.
Když budete chtít přílohy střídat, drží se stejné logiky i quinoa a pohanka. Obě jsou bez lepku, quinoa navíc dodá kvalitní bílkovinu se všemi devíti esenciálními aminokyselinami a pohanka zase rutin, látku spojovanou s pevnějšími a pružnějšími cévami. Ať sáhnete po kterékoli, zažívání pomůžete i tím, že si dáte menší porci a najíte se v klidu. Pokud ale potíže s nadýmáním přetrvávají, je namístě probrat je s lékařem.
Přečtěte si také: Ani cukr, ani med. Do jablečného štrůdlu patří 1 surovina, kterou Rakušanky přidávají celá desetiletí
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/nejlepsi-obiloviny-pro-zdrava-streva-oves-jahly-pohanka-quinoa, https://zdravi.peknetelo.eu/zdrave-potraviny/jahly-proso/jahly-proso/, https://www.eta.cz/tadyjedoma/rady-a-tipy/quinoa-jahly-a-pohanka-rozsiri-vas-repertoar-zdravych-priloh/, https://www.kondice.cz/hubnuti-a-strava/recept-jidlo-quinoa-ryze/, https://www.celiakshop.cz/rady-a-tipy/bezlepkove-prilohy–co-si-dat-misto-klasickych-testovin–kuskusu-nebo-knedliku/, https://euc.cz/clanky-a-novinky/clanky/nadymani-priciny-lecba-a-prevence/