Ani rýže, ani brambory. Češky po šedesátce přešly na tuhle přílohu, po které se cítí lehčeji

Po šedesátce se leccos mění a jídlo bývá první na řadě. Řada českých žen v tomhle věku tiše vyměnila to, co jim celý život leželo na talíři vedle masa. Místo klasické porce rýže nebo hromádky brambor sahají po zrnu, které dobře znaly už jejich babičky. A shodují se v jedné věci: po obědě se cítí lehčeji a nepadá na ně únava. Co za tou proměnou stojí?
Zrno, které naše babičky dobře znaly
Řeč je o pohance. Na české talíře patřila běžně už ve středověku, kdy se cenila jako levná a nenáročná plodina, časem ji však odsunuly brambory s rýží a upadla v zapomnění. Teď se ale vrací do kurzu a znovu si nachází cestu do kuchyní. Zajímavé je, že botanicky vzato mezi obiloviny vlastně nepatří. Odborníci ji řadí k takzvaným pseudoobilovinám. Koupit ji můžete se slupkou, bez slupky i rozemletou na mouku a na talíři je za pár minut.
Pohanka patřila na české stoly už ve středověku, než ji z jídelníčku vytlačily brambory a rýže. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Výjimečné je hlavně její složení. Je přirozeně bezlepková, obsahuje slušnou dávku bílkovin a je bohatá na vlákninu. Navíc v sobě má rutin, látku, která prospívá cévám. Právě kombinace těchhle vlastností z ní dělá přílohu, po které tělo nesténá.
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Tajemství je hlavně v glykemickém indexu. Ten se u pohanky drží kolem hodnoty 50, což je nízko. V praxi to znamená, že cukr z ní přechází do krve pozvolna a nevyvolá prudký výkyv, po kterém obvykle přichází ospalost a znovu hlad. Energie tak vydrží déle a po obědě vás nesloží únava.
Druhým důvodem je vláknina. Ta zpomaluje trávení, prodlužuje pocit sytosti a jemně rozhýbe zažívání. Tělo se nají, ale nezůstane přetížené jako po vrchovaté porci knedlíků se smetanovou omáčkou. Právě ten pocit sytosti bez tíhy ženy po šedesátce oceňují nejvíc.
Jak si stojí vedle rýže a brambor
Klasická bílá rýže má glykemický index někde mezi 60 a 70, tedy vyšší než pohanka. Uvařená vydá kolem 120 kalorií na sto gramů. Brambory na tom nejsou špatně, vařené ve slupce mají jen kolem 66 kalorií a proti pečeným nebo smaženým i výrazně nižší glykemický index. Jenže málokdo je jí právě takhle. Jakmile z nich uděláte hranolky, energie vyletí na skoro 290 kalorií na sto gramů a glykemický index ke skóre 95.
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Pohanka uvařená vyjde zhruba na 110 kalorií na sto gramů a proti bílé rýži přidá víc vlákniny i bílkovin. Rýže ani brambory přitom neškodí. Pohanka jen nabízí o něco víc živin v lehčím balení.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Příloha Kalorie na 100 g Glykemický index Bílá rýže kolem 120 60 až 70 Brambory vařené ve slupce kolem 66 nižší než u pečených a smažených Bramborové hranolky skoro 290 kolem 95 Pohanka zhruba 110 kolem 50 V kuchyni zvládne víc než jednu přílohu
Pohanka je univerzál. Uvařená zrna poslouží jako klasická příloha k masu, ale klidně z nich uvaříte i vydatnou kaši nebo je přidáte do zapékaných pokrmů. Dobře padne také do polévek a pomazánek. Jemně mletá pohanka pak zahustí omáčku nebo z ní upečete placky a palačinky. Chuť má výraznější, trochu oříškovou, takže první porci klidně smíchejte půl na půl s tím, na co jste zvyklí, a množství pohanky pak postupně přidávejte.
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Nejvíc vynikne po boku pořádné porce zeleniny, doplněná luštěninami nebo kouskem libového masa či ryby. Takový talíř pořádně zasytí, dodá vlákninu i bílkoviny a přitom vás nepoloží do křesla.
Uvařená pohanka se hodí jako příloha k rybě i masu a nejlépe ji doplní velká porce zeleniny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kdy pohanka opravdu odlehčí
Sama o sobě žádné zázraky nedělá. Nutriční terapeutky připomínají, že o tíze po jídle rozhoduje hlavně celková skladba talíře a velikost porce, spíš než jedna jediná surovina. I nízký glykemický index se dá pokazit, třeba tím, že přílohu utopíte v tučné omáčce. A naopak i obyčejnou rýži odlehčíte, když k ní přidáte zeleninu a bílkovinu, protože ty srazí glykemický index celého jídla.
Pohanka je tedy fajn základ, na kterém stojí za to stavět. Sázet jen na ni ale nestačí. Kdo řeší cukrovku, vysoký tlak nebo jinou zdravotní potíž, měl by větší změny jídelníčku probrat s lékařem nebo nutričním terapeutem. Pro většinu lidí funguje jednoduchý recept: obměňovat, co si dávají vedle masa, dávat přednost celozrnným verzím a na talíři nešetřit zeleninou. A pohanka je do téhle sestavy skvělý přírůstek.
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Zdroje: https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/nejlepsi-obiloviny-pro-zdrava-streva-oves-jahly-pohanka-quinoa, https://www.billa.cz/recepty/clanky/prilohy-podle-nutricni-terapeutky, https://www.bezhladoveni.cz/prilohy-hubnuti/, https://www.vlasta.cz/clanek/vyberte-si-k-jidlu-spravnou-prilohu-20250525.html, https://aktin.cz/jake-prilohy-jsou-nejlepsi-na-hubnuti-a-ma-smysl-je-vynechavat-uplne, https://www.zdravizone.cz/pohanka-zdravi/