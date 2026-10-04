Ani rohlík, ani chleba. Češi po šedesátce objevili večeři ze Skandinávie, po které spí celou noc

Ve Skandinávii se nad miskou teplé kaše nikdo nepozastaví ani v osm večer. Jídlo, které u nás bereme hlavně jako snídani, tam odedávna patří i k večernímu stolu. Kdo po šedesátce bojuje s nočním buzením, má dobrý důvod se tímto zvykem inspirovat. Nerušený spánek sice žádné jídlo nezaručí, několik věcí ale mluví právě pro kaši.
Na severu se kaše vaří po staletí
Norové považují kaši za svůj nejstarší teplý pokrm. Nejčastěji se vařila z ječmene nebo ovsa, tedy z obilí, kterému drsné severské podnebí nevadí. Jedna z lehčích a krémovějších variant se tam podle tradice hodí právě jako večeře. Ve Švédsku má kaše své místo na stole už od dob Vikingů a Švédové rozlišují celou řadu jejích druhů.
Finové jsou na tom podobně. Podle spotřebitelského průzkumu značky Elovena z léta 2024 se teplá ovesná kaše jí ve třech ze čtyř finských domácností. Většina ji má ke snídani, ale lidé, kteří kaši nejí pravidelně, si ji nejčastěji dopřejí večer.
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Horší spánek ve vyšším věku je do určité míry přirozený. S přibývajícími lety se mění několik věcí:
noční spánek se mírně zkracuje; lidé usínají i vstávají dřív; během noci se častěji probouzejí; ubývá hlubokého spánku; tělo vyrábí méně melatoninu, tedy hormonu, díky kterému večer přichází ospalost.
Spánek jako ve dvaceti proto po šedesátce čekat nelze. Dlouhodobé potíže ale mohou mít i jinou příčinu, třeba nemoc nebo užívané léky, a ty je dobré probrat s lékařem.
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Nevhodná večeře může noc ještě zkomplikovat, když se k tomu přidá plný žaludek, pálení žáhy nebo hlad nad ránem.
Hluboký spánek začíná na talíři
Souvislost mezi jídlem a kvalitou spánku zkoumala malá studie, kterou v roce 2016 zveřejnil odborný časopis Journal of Clinical Sleep Medicine. Účastnilo se jí 26 dospělých s průměrným věkem 35 let, takže na seniory ji lze vztáhnout jen orientačně. Z výsledků vyplynulo, že:
lidé, kteří snědli víc vlákniny, strávili v hluboké fázi spánku víc času; víc nasycených tuků naopak souviselo s kratším hlubokým spánkem; víc cukru souviselo s častějším přerušováním spánku. Přečtěte si také: Experti označili 1 nejhorší pánev na vaření. Visí nad sporákem ve většině českých kuchyní
Pro obvyklou večeři je to dost výmluvné. Po smaženém řízku, bůčku nebo jídle se smetanovou omáčkou má žaludek práci ještě dlouho po ulehnutí a může se přidat i pálení žáhy. Jít spát hladový ale také není dobrý nápad, protože hlad dokáže člověka v noci vzbudit. Ideální je proto něco lehkého, co přitom zasytí na dlouho.
Co se skrývá v misce ovsa
Ovesná kaše takové zadání splňuje. Vláknina a sacharidy z ovsa se rozkládají pomalu, takže pocit sytosti hned nevyprchá a je menší šance, že se v noci ozve hlad.
Oves k tomu přidává látky, které se spánkem souvisejí. Obsahuje hořčík, jenž přispívá k uvolnění svalů, a stopové množství přirozeného melatoninu. Najdeme v něm i tryptofan, aminokyselinu, kterou musíme dodávat stravou. Organismus z ní vytváří melatonin i serotonin, který přispívá ke zklidnění.
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Příprava zabere pár minut. Finové kaši nejčastěji vaří na vodě a nejoblíbenějším doplňkem je u nich kousek másla. Vločky stačí krátce povařit a nechat chvíli dojít pod pokličkou, aby zhoustly. Kdo chce, přidá hrst borůvek, brusinek nebo nastrouhané jablko. S medem, cukrem a sladkými sirupy je dobré šetřit, protože cukr spánek spíš ruší. Porce by měla být menší, aby večeře nezatížila žaludek.
Finové vaří kaši nejčastěji na vodě s kouskem másla, večer se k ní hodí hrst borůvek a jen málo cukru. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jedna miska kaše sama o sobě spánek nespraví. Podle výživových odborníků rozhoduje skladba jídla během celého dne spolu s životním stylem. Výzkumnice Marie-Pierre St-Ongeová z Kolumbijské univerzity navíc doporučuje brát živiny raději z pestré stravy než z doplňků. Pokud vás nespavost trápí dlouhodobě, poraďte se se svým lékařem.
Zdroje: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-jidlo-spanek-strava-270887, https://sleepeducation.org/study-links-diet-sleep-quality/, https://psychiatriepropraxi.cz/savepdfs/psy/2018/03/06.pdf, https://www.mtvuutiset.fi/makuja/artikkeli/syotko-sinakin-kaurapuurosi-nain/9033578, https://www.livinganordiclife.com/post/gr%C3%B8t-ultimate-nordic-comfort-food, https://www.thelocal.se/20190125/swedish-word-of-the-day-grot, https://cnn.iprima.cz/nektere-potraviny-mohou-zlepsit-kvalitu-spanku-expertka-popsala-co-zaradit-do-jidelnicku-475756, https://www.denik.cz/zdravy-zivot/vlocky-spanek/