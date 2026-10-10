Ani rohlík, ani chleba. Češi po 60 objevili večeři z Řecka, po které spí celou noc a ráno nemají hlad

Krajíc chleba se sýrem nebo rohlík s pomazánkou. Tak vypadá obyčejná večeře v mnoha českých domácnostech. Kdo má přes šedesát let a hledá něco lehčího, může se poohlédnout v Řecku. Tamní kuchyně zná jednoduchou misku, o které se mluví v souvislosti s klidnou nocí i ranní sytostí. Co z toho opravdu platí a co je spíš přání?
Miska, kterou znají řecké taverny
Řekové jí říkají jaurti me meli, volně přeloženo jogurt s medem. Do misky přijde hustý scezený jogurt, navrch se pokape medem a posype nalámanými vlašskými ořechy. V tavernách ji hosté často dostanou na závěr jídla jako lehkou sladkou tečku, doma si ji ale lidé dávají kdykoliv během dne.
Řekové hustý jogurt pokapou medem a posypou vlašskými ořechy, k večeři stačí med po kapkách a hrst ořechů. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pro českou večeři se dá snadno upravit. Med stačí po kapkách a ořechů jen hrst. Mají v sobě hodně tuku a jeho trávení trvá déle, takže by večer žaludek zbytečně zaměstnaly.
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Řecký jogurt vzniká tak, že se z hotového jogurtu nechá odtéct část syrovátky. Výsledek je hutnější a obsahuje víc bílkovin než obyčejný bílý jogurt. Právě bílkoviny dělají z misky jídlo, po kterém hlad nepřijde hned. Ze tří hlavních živin zasytí nejvíc a pocit nasycení po nich obvykle drží delší dobu.
Obsah bílkovin se ale mezi výrobky liší. Vyplatí se proto otočit kelímek a podívat se do nutriční tabulky.
Prázdný žaludek spánku nepomáhá
Jít spát hladový se nevyplácí. Kdo uléhá s prázdným žaludkem, může se uprostřed noci vzbudit a zamířit k lednici. Stojí za tím dvojice hormonů. Při hladovění tělu přibývá ghrelinu, který chuť k jídlu zvedá, a ubývá leptinu, jenž hlásí nasycení.
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Přecpat se před spaním něčím těžkým a mastným ovšem spánku uškodí podobně. Večeře proto nejlépe poslouží střídmá a zároveň pestrá.
Pokud už jogurt k večeři, pak raději plnotučný, protože zasytí víc a chuť na noční zobání tolik nepřichází. Den co den jím ale celou večeři výživoví poradci nahrazovat nedoporučují, tělo by z něj nedostalo dost vlákniny ani tuků. Kdo má večer opravdu hlad, udělá proto dobře, když misku něčím doplní.
Sladce, nebo slaně
Do sladké verze se hodí lžíce ovesných vloček nebo nakrájená hruška. Vločky dodají sacharidy, které se tráví pozvolna. Ve dvojici s bílkovinami z jogurtu mohou pomoci, aby cukr v krvi večer tolik nekolísal, což může přispět ke klidnějšímu spánku. Slaná varianta s ředkvičkami, čerstvými bylinkami a trochou olivového oleje přidá zeleninu i zdravé tuky.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Varianta Doplněk Co přidá Sladká lžíce ovesných vloček nebo nakrájená hruška sacharidy, které se tráví pozvolna a s bílkovinami mohou pomoci, aby cukr v krvi tolik nekolísal Slaná ředkvičky, čerstvé bylinky a trocha olivového oleje zeleninu i zdravé tuky Co ukázaly výzkumy spánku
Vědci z univerzity Harokopio v Athénách v roce 2018 zjistili, že lidé nad 65 let, kteří jedli víc po středomořsku, hodnotili svůj spánek jako kvalitnější. S délkou spánku jídelníček nesouvisel a autoři připouštějí, že vztah může fungovat i obráceně, tedy že kdo spí špatně, jí méně zdravě. Středomořská strava stojí hlavně na rostlinných potravinách a olivovém oleji, mléčné výrobky ale v mírném množství obsahuje také.
Mléko a výrobky z něj obsahují aminokyselinu tryptofan, ze které si tělo vyrábí serotonin a spánkový hormon melatonin. Přehledová studie z roku 2020, která shrnula dosavadní výzkumy o mléčných výrobcích a spánku, sice našla příznivé účinky, označila je však za malé a výsledky za nejednotné. Rozumné je proto brát takové potraviny jako drobnou pomoc a víc dbát na celkový životní styl.
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Tady se hodí trocha střízlivosti. Vědci opakovaně zkoumali, co udělá porce bílkovin před spaním s chutí k jídlu druhý den. Přehledová studie z roku 2021 tyto pokusy shrnula a výsledky se lišily podle toho, kdo se jich účastnil:
u zdravých mladých lidí se ranní pocit hladu nezměnil; u lidí s nadváhou nebo obezitou se výsledky rozcházely, většina pokusů ale zaznamenala ráno větší sytost; jediný pokus se zdravými seniory žádný vliv na ranní chuť k jídlu nenašel.
Ranní sytost tak záleží na člověku i na tom, co snědl během dne.
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S vydatnějším jídlem je lepší skončit několik hodin před ulehnutím, žaludek pak má do noci většinu práce za sebou. I u lehké misky jogurtu platí, že s medem je dobré šetřit. Sladké jídlo večer rozhoupe hladinu cukru v krvi a spánek pak bývá neklidnější.
Pokud vás nespavost nebo potíže s trávením trápí dlouhodobě, poraďte se se svým lékařem.
Zdroje: https://medicalxpress.com/news/2018-09-uncovers-link-quality-healthy-diet.html, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-jidlo-spanek-strava-270887, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7766425/, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8229753/, https://www.denik.cz/gastronomie/jogurt-boruvky-hubnuti.html, https://www.tovima.com/food/yogurt-for-dinner-light-bite-or-weight-loss-myth/, https://www.mygreekdish.com/recipe/greek-yogurt-with-honey-walnuts-recipe-yiaourti-meli/, https://thegreekfoodie.com/greek-yogurt-with-honey-figs-walnuts-and-mint/, https://www.denik.cz/zdravi/nezdrava-vecere/, https://cc.cz/co-jist-abyste-se-v-noci-dobre-vyspali-nejlepsi-je-stredomorska-strava-a-pres-den-hodne-pit/