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Ani rohlík, ani chleba. Češi po 60 objevili večeři z Řecka, po které spí celou noc a ráno nemají hlad

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Krajíc chleba se sýrem nebo rohlík s pomazánkou. Tak vypadá obyčejná večeře v mnoha českých domácnostech. Kdo má přes šedesát let a hledá něco lehčího, může se poohlédnout v Řecku....
Ani rohlík, ani chleba. Češi po 60 objevili večeři z Řecka, po které spí celou noc a ráno nemají hlad

Ani rohlík, ani chleba. Češi po 60 objevili večeři z Řecka, po které spí celou noc a ráno nemají hlad

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 03:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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