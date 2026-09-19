Ani radiátory, ani přímotopy. Na zimu 2026/27 se vrací tenhle způsob vytápění, který je 3x levnější a Češi ho milují

Když ceny elektřiny a plynu vylétly nahoru, spousta českých domácností oprášila způsob vytápění, který znali už jejich prarodiče. Není to nic nového ani zázračného, přesto dokáže účet za teplo srazit na zlomek. A do zimy 2026/27 se k němu vrací víc lidí než kdy dřív.
Palivo, které se vrací do českých domácností
Řeč je o topení dřevem. Roky platilo hlavně za nostalgii a lidé ho nechávali v krbu spíš kvůli atmosféře než kvůli teplu. Vysoké ceny energií to ale otočily a dřevo se znovu stává hlavním zdrojem tepla. V mnoha domácnostech už dávno neslouží jako pouhá ozdoba obýváku.
Na výběr je dnes celá řada topidel:
klasická krbová kamna; kachlová nebo akumulační kamna, u kterých rozpálené těleso sálá teplo ještě dlouho do noci; moderní zplyňovací kotle; krbové vložky. Přečtěte si také: Konec solárních panelů. Nahradí je tohle 1 řešení, které nepotřebuje slunce a bere energii ze země
Kromě úspory láká lidi zpět i něco, co plynový kotel nenabídne, a to je živý oheň přímo v místnosti.
Proč dřevo vytopí dům až třikrát levněji
Rozhoduje cena jedné kilowatthodiny tepla. U dřeva vychází zhruba na korunu, kdežto přímé elektrické topení stojí pět až osm korun a plyn se pohybuje kolem dvou a půl koruny. I moderní tepelné čerpadlo se dostane na dvě až tři koruny, takže dřevo zůstává bezkonkurenčně nejlevnější.
Přeneseno na celou sezonu je rozdíl u běžného domu kolem 150 metrů čtverečních ještě názornější. Dřevem zaplatíte řádově 25 000 až 30 000 korun ročně, kdežto elektrické přímotopy vyženou účet klidně na 60 000 až 100 000 a plyn se drží kolem 40 000. Proti přímotopům tak vytápění dřevem vyjde zhruba třikrát levněji, u čistě elektrického účtu i víc.
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Přehledně náklady jednotlivých paliv shrnuje následující srovnání:
Palivo Cena za kWh tepla Náklady za sezonu (dům 150 m²) Dřevo kolem 1 Kč 25 000 až 30 000 Kč Plyn kolem 2,5 Kč kolem 40 000 Kč Tepelné čerpadlo 2 až 3 Kč 25 000 až 40 000 Kč Elektrické přímotopy 5 až 8 Kč 60 000 až 100 000 Kč Tvrdé hřeje déle, měkké rychleji zaplane
Ne každé poleno topí stejně. Tvrdé dřevo jako dub, buk nebo habr hoří pomalu a drží stabilní žár, hodí se proto na dlouhé zimní večery. Měkké dřevo, třeba smrk, bývá levnější a rychleji chytne, zato taky rychleji dohoří. Nejlepší je oba druhy kombinovat.
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Zásadní je suchost. Čerstvé dřevo obsahuje skoro polovinu vody a v kamnech spíš čadí, místo aby hřálo. Než v něm zatopíte, mělo by schnout aspoň rok, ideálně pod přístřeškem s dobrým odvětráním, aby jeho vlhkost klesla ke dvaceti procentům.
Kolik dřeva spotřebujete za zimu
Přesné množství záleží na velikosti domu, kvalitě izolace i délce zimy. Orientačně počítejte s deseti až dvaceti prostorovými metry na vytápění celé domácnosti, u pouhého přitápění stačí zhruba polovina.
Za nižší účet se ale platí prací. Dřevo je potřeba někam uskladnit, naštípat a několikrát denně přiložit. Myslete i na komín, protože jeho pravidelné čištění a revize chrání před požárem i otravou zplodinami. Kdo tohle nechce řešit, ocení spíš pelety nebo tepelné čerpadlo s automatickým provozem.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá IT technik v malé firmě za měsíc i s notebookem a telefonem? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada Nižší účet za teplo vykoupí práce navíc, dřevo se musí naštípat, uskladnit a několikrát denně přiložit. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Staré kotle skončily, topit dřevem smíte dál
Internetem kolují strašáky o chystaném zákazu topení dřevem. Skutečnost je mírnější. Od září 2024 se opravdu nesmějí provozovat staré kotle první a druhé emisní třídy, které nejvíc znečišťovaly ovzduší. Zákaz ale míří jen na konkrétní zastaralá zařízení. Topit samotným dřevem nikdo nezakázal.
Kdo topí v moderním kotli nebo kamnech odpovídajících dnešním emisním normám, nemá se čeho bát. Dřevo je i podle státu obnovitelný a podporovaný zdroj energie a chystané emisní povolenky se ho na rozdíl od plynu vůbec netýkají.
Zdroje: https://www.drevostavitel.cz/clanek/topna-sezona-2026, https://www.innogy.cz/radce/blog/cim-topit-levneji/, https://www.krbylevne.cz/advisor/topeni-drevem-je-to-ekonomicke-a-ktery-druh-dreva-je-nejlepsi, https://www.drevostavitel.cz/clanek/zprisnuji-se-v-roce-2026-pravidla-pro-topeni-v-kamnech-a-kotlech-na-drevo, https://www.ceskestavby.cz/clanky/cim-topit-v-roce-2026-nejlevneji-velke-srovnani-tepelneho-cerpadla-plynu-pelet-dreva-a-elektriny-36243.html
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