Ani pytlík, ani chlebník. Rohlíky zůstanou křupavé do rána díky 1 triku, který znají pekaři

Koupíte večer krásné rohlíky a ráno z nich ukousnete gumu. Většina domácností dělá chybu už ve dveřích obchodu. Přitom stačí jedno jednoduché rozhodnutí, jak pečivo doma uložit, a vydrží svěží klidně do snídaně. Pekaři takový trik používají léta a nepotřebují k němu ani igelitový sáček, ani chlebník.
Proč rohlík přes noc zgumovatí
Čerstvý rohlík chutná díky souhře dvou vrstev. Navrchu křehká kůrka, uvnitř měkká a vláčná střídka. Hned po upečení drží pečivo hodně vody, jenže je nerovnoměrně rozložená a během chladnutí se stěhuje z vnitřku k povrchu. Ve chvíli, kdy se voda takhle přeskupí, je po tom příjemném kontrastu a rohlík zvláční.
Tuhnutí má i svůj odborný název, retrogradace škrobu. Zjednodušeně řečeno, jakmile pečivo vychladne, škrobové řetězce se poskládají do pevnějších struktur, začnou krystalizovat a vytlačí ze sebe navázanou vodu. Výsledkem je tvrdý a drobivý vnitřek. A protože chlad tohle tuhnutí ještě zrychluje, obyčejné rohlíky do lednice opravdu nepatří.
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Zaváhání přijde obvykle hned u pultu. Horké pečivo zmizí v mikrotenu, sáček se natěsno utáhne a je zaděláno na problém. V uzavřeném plastu nemá pára kam uniknout, usadí se na kůrce a ta zakrátko povolí. Při delším ležení se přidá i plíseň. Pokud si teplé rohlíky balíte, nechte aspoň konec sáčku otevřený, ať má vlhkost únikovou cestu.
Ještě větší omyl je uklízet pečivo do chladničky. Chlad plísně přibrzdí, jenže tvrdnutí zároveň nastartuje, protože v teplotách kolem nuly škrob krystalizuje úplně nejrychleji. Nezabírá ani opačný extrém. Rohlík nechaný volně v ošatce nebo proutěném košíku moc rychle vysychá, takže z něj ráno bude tvrdý suchar. A samotný chlebník tenkou kůrku před vysušením spolehlivě neochrání.
Trik pekařů: zabalte je do utěrky
Náprava je přitom úplně triviální a spousta lidí na ni vůbec nemyslí. Jakmile rohlíky vychladnou, obalte je do čisté bavlněné nebo lněné utěrky. Ještě lepší službu odvede plátěný pytlík na pečivo, který si buď ušijete, nebo pořídíte hotový v obchodě. Látka totiž dýchá a sama si pohlídá vlhkost. Přebytek vody, po kterém pečivo v plastu gumovatí, odvede pryč, a přitom nenechá střídku úplně vyprahnout.
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Zabalené rohlíky pak klidně uložte do spíže nebo právě do chlebníku, tentokrát ale s utěrkou uvnitř. Tuhle kombinaci znaly už naše babičky a stejně tak řemeslné pekárny. Přírodní látka i dřevo si kolem pečiva udrží vyrovnané mikroklima, takže rohlíky zůstanou svěží až do dalšího dne.
Ranní dokřupavění zabere pár minut
Kdo touží po té pravé křupavosti jako z pece, přidá ještě jeden krok. Rohlík lehce pokropte vodou a strčte do trouby vyhřáté zhruba na 150 až 180 stupňů. Po pěti až deseti minutách je kůrka zase křehká. Vlhkost z povrchu se v horku promění v páru a právě ta vrátí pečivu ztracenou křehkost.
Krátké rozpečení v troubě vrátí rohlíku křupavou kůrku jako z pece. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Když se vám nechce zapínat troubu, nabízí se i další cesty: – rozpékání na pánvi přiklopené pokličkou při mírném plameni, přičemž rohlíky průběžně otáčíte; – opečení v toustovači, pokud má nástavec na pečivo; – krátké prohřátí v mikrovlnce, ovšem jen po několika sekundách a opatrně, jinak pečivo nejdřív změkne a vzápětí ztvrdne úplně.
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Ať zvolíte cokoli, oživený rohlík snězte hned. Rychle totiž chladne a znovu tuhne.
Nesníte je hned? Sáhněte po mrazáku
Pro delší skladování dává smysl jediné místo, a to mrazák. Na rozdíl od lednice tady chlad stárnutí pečiva prakticky zastaví. Klíčové je zamrazit jen čerstvé kusy. Vlažné, natož dva dny staré a gumové rohlíky do mrazáku nedávejte a jednou rozmrazené pečivo už nikdy nemrazte podruhé.
Stejnou cestou jdou ostatně i profesionální pekárny. Velká část toho, co ráno koupíte, projde po upečení mrazem a do regálů se rozváží teprve podle poptávky. Domácí mrazák tím pádem jen kopíruje běžnou pekárenskou praxi. Bílé pečivo v něm vydrží dlouhé týdny bez velké ztráty kvality a ke snídani ho stačí oživit v troubě.
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Zdroje: https://www.denik.cz/gastronomie/rohlik-krupavy.html, https://www.cistedrevo.cz/navody/jak-spravne-skladovat-pecivo–tipy-pro-delsi-cerstvost/, https://www.dotyk.cz/magazin/spravne-skladovani-peciva-chleb/, https://www.feschu.cz/3-tipy-jak-spravne-skladovat-pecivo/, https://www.umimeporadit.cz/trik-na-krupave-rohliky-i-druhy-den-staci-udelat-jednu-vec-hned-po-prineseni-domu