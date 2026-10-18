Ani punčochy, ani silonky. Češky letos na podzim našly elegantní alternativu v podobě podkolenek z Japonska

Na přehlídce podzimní kolekce Prady pro rok 2026 vyšla Bella Hadid na molo v bílých šatech, ke kterým si obula špičaté lodičky na nízkém podpatku a natáhla vysoké podkolenky. Tentýž styl dnes doporučují české stylistky a módní magazíny. Kdo má podkolenky spojené se školní uniformou, bude možná překvapený, odkud se elegantní způsob jejich nošení vzal a proč ho dospělé ženy přijaly tak snadno.
Shibuya ukázala, že ponožky patří i k podpatkům
Japonský vládní portál Web Japan popsal už v roce 2006, jak mladé módní nadšenkyně z tokijské čtvrti Shibuya rozšířily ponožky, které sahají až nad koleno. Nejčastěji šlo o černé kusy, k vidění ale byly i červené a fialové varianty. Ještě téhož roku si styl osvojily také dvacátnice, kterým ponožky nad koleno ve spojení s minisukní a lodičkami pomáhaly vypadat dospěleji.
Vztah k ponožkám si Japonky budovaly už v devadesátých letech. Středoškolačky tehdy nosily k uniformě volné, nahrnuté bavlněné ponožky podobné návlekům a tvrdily, že ponožka odvede pozornost od tvaru nohy. Na podzim 2011 pak stejný portál zaznamenal, že ženy nosí ponožky nad kolena k minisukni a vysokým podpatkům a nařasené černé ponožky kombinují s drsně vyhlížejícími šněrovacími botami. Dnešní podkolenky jsou kratší variantou téhož nápadu.
Přečtěte si také: Špatná zpráva pro živnostníky v ČR: od ledna se jim zase zvednou zálohy a připlatí si 458 Kč Ponožky jako japonské řemeslo
Japonsko k módě přidalo i poctivou výrobu. Tamní specializované obchody mají v nabídce nespočet vzorů a druhů úpletu a některé z nich patří přímo továrnám, které dokážou na nový trend zareagovat velmi rychle. Část těchto prodejců už otevřela prodejny i mimo Japonsko.
Japonské ponožky stojí na poctivé výrobě a specializovaných obchodech s nespočtem vzorů a úpletů. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Dobrým příkladem je značka Tabio, která ponožky a punčochy vyrábí od roku 1968. Na některých jejích strojích se technici zaučují celých 15 let a v prefektuře Nara si firma pěstuje vlastní biobavlnu. Ponožky dostávají širší špičku a patu, protože to podle firmy výrazně zvyšuje pohodlí, i když se tím výroba prodlouží.
Síťovina, copánky nebo jemná vlna
Stylistka Galina Králová doporučuje zkusit tenké síťované podkolenky ke klasickým lodičkám nebo balerínám. Kdo si na síťovinu netroufá, může začít jemně průsvitnou ponožkou v kouřové barvě, která působí decentněji. Na chladnější dny se hodí pletené podkolenky s copánkovým vzorem, které ladí třeba s tvídovou sukní.
Přečtěte si také: Česnek zasaďte do konce října. Stačí dát největší stroužek do jamky a v létě sklidíte palice jako pěst
Ať zvolíte jakýkoli vzor, podívejte se na složení na etiketě. Úplet z levné příze se po pár nošeních vytahá a podkolenka pak sjíždí ke kotníku. Dobře slouží tyto materiály:
merino, které díky tenkým vláknům dobře odvádí pot, takže se noha nepaří ani v kozačce; biobavlna, na kterou sází i zmíněná značka Tabio; kašmír nebo alpaka pro mrazivé dny. Ke kterým botám a sukním je nosit
Podkolenky se letos nosí k těmto typům obuvi:
mokasínům, botám Mary Jane, lodičkám, kozačkám.
Že se podkolenky hodí i do obyčejného dne, ukazuje Bella Hadid, která k nim obouvá mokasíny a obléká sukni do poloviny lýtek. Když se ochladí, zkuste podkolenky k manšestrové sukni pod kolena, polobotkám a krátkému vlněnému kabátku.
Přečtěte si také: Volno v roce 2027: Kdo si vezme jen 3 dny dovolené, bude mít 9 dní volna. Stačí to chytře naplánovat K podkolenkám se letos obouvají mokasíny, lodičky, boty Mary Jane nebo kozačky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Krátká sukně dodá podkolenkám odvážnější, rebelský nádech, který se hodí spíš na večer s přáteli. Do práce nebo do divadla zvolte sukni, která sahá pod kolena.
Barvy, které nepřipomínají uniformu
K podzimnímu oblečení se dobře hodí tlumené odstíny, například karamelový, hořčicový, tmavě modrý nebo švestkový. Když barva podkolenek navazuje na boty, noha opticky splyne v jednu linii a celek drží pohromadě. Kdo má rád detaily, může zvolit kontrastní horní lem v jiné barvě nebo nenápadný monogram na boku.
Zdroje: https://graziadaily.co.uk/fashion/trends/knee-high-socks/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/47988-trendy-boty-podzim-2026, https://web-japan.org/trends/fashion/fas061109.html, https://web-japan.org/trends/11_fashion/fas111020.html, https://fashionweekdaily.com/tabio-socks-and-tights-made-in-japan/, https://en.wikipedia.org/wiki/Tabio_%28company%29, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-pravidla-pro-noseni-puncochacu-podle-stylistu-40451339, https://www.iglanc.cz/moda/inspirace-moda-celebrity-podkolenky-nadkolenky-ponozky-mary-jane-tenisky/