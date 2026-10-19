Ani předplatné Oneplay vás reklamám neušetří. Od 18. listopadu vydržíte v archivu Novy nejméně tři minuty

Nové pravidlo platí pro zpětné přehrávání šesti volně dostupných stanic: Nova, Nova Cinema, Nova Fun, Nova Krimi, Nova Lady a Nova Action. Nova ho zavádí u Oneplay i u dalších televizních operátorů, takže přechod k jinému poskytovateli IPTV ho neobejde.
Tři minuty jsou spodní hranice, o zbytku bloku Nova mlčí
Termín se mezitím posunul. Na jaře Nova operátorům sdělila, že omezení začne 16. listopadu 2026. Její oficiální stránka o přetáčení reklam teď uvádí 18. listopadu 2026. Původní datum v plánu zůstalo, Nova na ně chystá zveřejnění podrobností o tom, jak celý systém bude fungovat.
Zatím nejkonkrétnější popis dal v říjnu mluvčí TV Nova Michal Prokeš serveru Médiář. Podle něj bude divák při zpětném sledování muset odkoukat „nejméně první tři minuty reklamního bloku“. Slovo „nejméně“ z tří minut dělá minimum, nikoli celé pravidlo. Nova nevysvětlila, co nastane po jejich uplynutí, ani jestli půjde zbytek bloku přeskočit. Kdo platí za pohodlné sledování archivu, se tak skutečnou délku povinné reklamy dozví dva dny před tím, než ji začne sledovat.
Vodítkem může být slovenská Markíza, která patří spolu s Novou do skupiny CME. Tamní diváci musí při zpětném sledování odkoukat první tři minuty reklamního bloku, a pokud pořad ještě běží v živém vysílání, nesmí přeskočit vůbec žádnou část bloku. Nova zatím nepotvrdila, že slovenská pravidla převezme.
Podle čeho na Oneplay poznáte pořad, u kterého reklamu nepřetočíte
Oneplay nabízí dva druhy obsahu, které se na první pohled snadno pletou. Ve videotéce jsou celé epizody seriálů, filmy a Oneplay Originály, které si uživatel pouští podle vlastního výběru a zpravidla od začátku. Podle dosavadních vyjádření Novy se jich omezení týkat nemá.
Druhým typem je archiv televizního vysílání, tedy záznamy pořadů odvysílaných na některé ze šesti dotčených stanic. U pořadu je vždy uvedená stanice, na které běžel, a podle toho archiv poznáte. Pořady v něm bývají dostupné obvykle sedm dní po odvysílání, a pokud si je uložíte do seznamu, i déle. Povinná reklama se týká právě archivu.
Nápověda Oneplay přitom u otázky „Co je Oneplay?“ dál tvrdí, že „veškerý obsah z produkce TV Nova, Voyo Originály, Oneplay Originály a archiv je bez reklam“. Jiné oficiální materiály služby už videotéku bez reklam a záznamy vysílání s reklamními bloky rozlišují. Věta, která archiv výslovně označuje za bezreklamní, odporuje tomu, co Nova od listopadu zavádí, a dokud ji služba neopraví, slibuje zákazníkům něco, co nedostanou.
Prima zavřela přetáčení reklam už v červnu 2022
Na českém trhu s tím Nova nepřichází jako první. Prima omezila přetáčení reklam v IPTV 1. června 2022 a operátorům tehdy nabídla několik variant. V některých šlo reklamu přeskočit po odsledování části bloku, v jiných bylo nutné zhlédnout blok celý.
U kanálů skupiny FTV Prima na Oneplay dnes reklamní bloky během přehrávání přetočit nejde vůbec. Ohlášené minimum Novy proti tomu vypadá mírněji, jenže slovo „nejméně“ ponechává prostor dotáhnout pravidla stejně daleko. Na Oneplay tak reklamy už teď nepřetočíte u kanálů Primy a od listopadu k nim přibude šest stanic Novy.
Ani tarif za 799 Kč vás od povinné reklamy v archivu neosvobodí
Oneplay prodává několik tarifů, které se liší počtem kanálů, sportovním obsahem a možnostmi sledování na různých zařízeních. Ceny začínají na 199 Kč a nejdražší tarif stojí 799 Kč za 30 dní. Podle dostupných informací ale žádný z nich přeskakování reklam v archivu stanic Novy nezaručuje, protože omezení je navázané na konkrétní stanice a obsah. Za vyšší tarif si tedy čtenář výjimku z povinné reklamy nekoupí.
Prima u své služby prima+ za vypnutí reklam platit nechává. Nabízí bezplatnou variantu FREE s reklamami, variantu LIGHT za 149 Kč s omezeným množstvím reklamy a nejdražší PREMIUM úplně bez reklam. Služba prima+ ovšem funguje hlavně jako videotéka a televizní balíček s lineárníními kanály a sportovními přenosy nenahradí.
Nova chystá i další změnu. Ředitelka digitálních aktivit TV Nova Lucie Oravčíková na konferenci Digimedia 2026 potvrdila přípravu levnějšího tarifu Oneplay s reklamou, který má přibýt jako další varianta předplatného. Co přesně bude v archivu po třetí minutě reklamního bloku, má Nova oznámit 16. listopadu 2026. Samotné omezení začne platit 18. listopadu.