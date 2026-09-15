Ani písek, ani drátěnka: zčernalé dno hrnce bude jako nové, když ho na noc zalijete 1 surovinou

Zapomenutá rýže, vykypělá omáčka nebo mléko připečené na uhel. Zčernalé dno svádí sáhnout po drátěnce a odírat ho tak dlouho, dokud vrstva nepovolí. Pohodlnější cesta ale končí líp: ráno vytáhnete z dřezu hrnec jako nový, aniž byste u něj strávili půl večera. Vystačíte si u ní s jedinou surovinou, kterou má ve skříňce úplně každý.
Připálenina se pustí sama, když jí dáte čas
Zapečené zbytky drží na dně proto, že se teplem spekly s povrchem. Když je změkčíte odspodu, ztratí přilnavost a jde je setřít pouhou houbičkou. Právě na tom celý trik stojí. Za vás pracuje voda se správnou přísadou a teplo místo vlastního zápěstí a odměnou je dno bez škrábanců, které se navíc příště nepřipálí tak snadno.
Když připálenina nejdřív změkne odspodu, ztratí přilnavost a stačí ji setřít houbičkou bez dřiny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jedno se vyplatí vždycky. S odmočením neváhejte a pusťte se do něj hned po jídle, protože zaschlá vrstva se odstraňuje o poznání hůř než ta, která ještě nestihla ztvrdnout.
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Tou zázračnou surovinou je obyčejná jedlá soda. Funguje jako mírná zásada, která zapečené zbytky nadzvedne a přitom pohltí i připálený pach. Postup je snadný:
Na dno nasypte dvě až tři lžíce sody a doplňte vodou tak, aby hladina sahala asi centimetr nad zčernalé místo. Hrnec postavte na sporák a přiveďte roztok k varu. Po deseti minutách mírného probublávání se první kusy začnou odlepovat samy.
U opravdu zarputilého dna se spěch nevyplatí. Vypněte plotýnku a nechte hrnec s roztokem odstát přes noc. Ráno vodu slijete, přejedete měkkou stranou houbičky a černá krusta je pryč bez jediné rýhy. Soda patří v českých kuchyních k nejstarším pomocníkům na úklid a osvědčila se dávno předtím, než přišla moderní drogerie.
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Nemáte sodu? Vydatnou náhradou je kuchyňská sůl. Dno jí pokryjte silnou vrstvou, doplňte vodou a solný roztok nechte působit, u vytrvalých připálenin klidně celý den. Druhý den vodu krátce ohřejte a uvolněné zbytky podeberte vařečkou s rovnou hranou. Přímo na suchý nerez ale sůl radši nesypte, mohla by po ní zůstat drobná důlková koroze.
Podobně poslouží ocet smíchaný s vodou napůl. Roztok v hrnci nahřejte a připáleniny začnou pouštět. Pro silnější účinek přihoďte do vypnutého hrnce lžíci sody, roztok začne šumět a nečistotu vynese nahoru. Litinové nádobí ovšem octu ani citronu nevystavujte, kyselé prostředí jeho povrchu škodí.
Na spálené mléko vytáhněte olej
Mléko je zvláštní případ, který si žádá jinou taktiku než přepálená omáčka. Nezanechá tvrdou krustu, ale mastný, silně páchnoucí povlak, před kterým voda i soda většinou kapitulují. Zabírá na něj mastnota proti mastnotě. Kápněte na suché dno trochu oleje, dopřejte mu deset až patnáct minut, ať pronikne do zaschlé vrstvy, a rozměklý povlak pak seberte papírovou utěrkou. Sladké nánosy po karamelu nebo marmeládě naopak povolí v teplé vodě, do které rozmícháte špetku kyseliny citronové.
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Kovová drátěnka nadělá na připáleném dně největší škodu ze všech. U nepřilnavých pánví prořeže právě tu vrstvu, která má jídlu bránit v přichytávání, a taková pánev už nikdy nedrží jako dřív. Na nerezu zanechá jemné rýhy a do každé z nich se příště zachytí nová spálenina, takže si problém vlastně pěstujete do budoucna.
Pozor si dejte i na to, čím který materiál čistíte. Hliníkové nádobí a teflon sodě nesvědčí, obrušuje jim povrch a hliník navíc po takovém čištění často ztmavne. A rozpálený hrnec nikdy nestrkejte rovnou pod studenou vodu. Náhlý rozdíl teplot dokáže kov zdeformovat a smaltovanou vrstvu rozpraskat, proto mu dejte pár minut vychladnout a teprve pak k němu pusťte vodu.
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Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/11764-jak-zachranit-pripaleny-hrnec-bez-drhnuti/, https://www.gastro-tip.cz/blog/7-metod-jak-vycistit-pripaleny-hrnec-s-tim-co-uz-mate-doma, https://www.blesk.cz/clanek/bydleni-hobby/578541/jak-vycistit-pripaleny-hrnec-plech-i-pekac-pomuze-obycejna-sul-nebo-olej.html, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-odstranit-pripaleninu-z-hrnce-20200820.html, https://www.westwing.cz/inspiration/tipy-a-navody/napady-na-cisteni/jak-vycistit-pripaleny-hrnec/, https://www.tiscali.cz/babiccina-rada-na-pripaleny-hrnec-funguje-uz-100-let-cisty-je-bez-drhnuti-za-15-minut-703822