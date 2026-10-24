Ani petržel, ani celer. Do zelňačky patří 1 surovina, se kterou bude chutnat jako od babičky

V mnoha českých spížích to na podzim voní lesem. Na sítech, v plátěných pytlíčcích nebo ve sklenicích tam leží houby, které se v létě nestihly sníst a usušily se na horší časy. Právě tahle zásoba umí ze zelňačky udělat polévku, ke které se chce člověk vracet.
Kořenová zelenina k tomu potřeba není. Petržel a celer se skvěle hodí do vývaru, v osvědčených receptech na zelňačku se ale skoro neobjevují. Hlubokou chuť jí dodá něco úplně jiného.
Stačí hrst sušených hub
Sušené houby mají pevné místo v mnoha receptech na zelňačku, od moravských verzí až po slovenskou kapustnici. Do hrnce pro čtyři až šest strávníků jich obvykle stačí hrst, takže nejde o drahý ani složitý krok.
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Zvyk sahat po nich do polévek má v Česku dlouhou tradici. Na houby se u nás chodí ve velkém, jenže les je nabízí jen několik měsíců v roce. Co se nesnědlo hned, mizelo do zásob na zimu, často právě v podobě sušených plátků. Takové houby se před vařením nechají nasáknout vodou a v receptech pak z velké části zastoupí čerstvé.
Sušené houby ze zimních zásob mají v českých polévkách dlouhou tradici. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Na Luhačovicku dokonce vznikla vánoční kyselica, ve které hrají houby hlavní roli spolu se sušenými švestkami a smetanou. Na Slovensku zase k Vánocům a Silvestru patří kapustnice, do které se houby přidávají také.
Proč usušená houba chutná víc
Při sušení se z houby odpaří voda a zbude scvrklý kousek, ve kterém je chuť soustředěná do mnohem menšího objemu. Hrst sušených hub proto polévku ochutí výrazněji než stejně těžká hromádka čerstvých. Sušením navíc houby získají zemitou vůni s lehce kouřovým nádechem, která k uzenému masu v zelňačce sedí jako ulitá.
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Té plné, kulaté a vydatné chuti se v kuchyni říká umami. Jde o takzvanou pátou chuť, kterou jazyk vnímá vedle sladké, slané, kyselé a hořké. Polévka díky ní působí sytěji a „masověji“. Proto kuchaři po sušených houbách sahají všude, kde chtějí dlouho vařenému jídlu dodat hloubku, od dušeného masa po hutné polévky.
Namáčet předem, nebo hodit rovnou do hrnce?
Záleží na tom, jak dlouho se bude polévka vařit. Když bublá dlouho kvůli uzeným žebrům, houby klidně vhoďte do hrnce tak, jak jsou. Času na to, aby se v polévce rozmočily, budou mít dost.
U rychlejší zelňačky se vyplatí dát houby nejdřív do misky s teplou vodou, dokud nezměknou. Do polévky pak přijdou bez vody až v posledních minutách, kdy se ještě stihnou provonět s ostatními surovinami. Namočené houby jsou v hotové polévce vláčné a příjemně se kousají, takže nikoho nepřekvapí tuhým kouskem na lžíci.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Polévka Příprava hub Kdy houby přidat Vaří se delší dobu, měknou v ní uzená žebra Bez namáčení, houby jdou do hrnce suché Hned na začátku, rozmočí se během vaření Rychlejší zelňačka Namočit do teplé vody, dokud nezměknou, a vodu slít V posledních minutách vaření, aby se stihly provonět s ostatními surovinami Sušené švestky jako věrný spojenec
Houby do zelňačky často přicházejí ve dvojici. V řadě rodinných receptů k nim patří i hrst sušených švestek. Při dlouhém vaření z nich zbude jen měkká dužina a polévka od nich převezme ovocnou sladkost, která ostré zelí zakulatí.
Výsledkem je polévka, ve které se potkávají kyselost zelí, nasládlé ovoce a lesní tón hub. Právě tahle kombinace dává zelňačce chuť, jakou si mnoho lidí pamatuje z dětství.
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Jak moc bude polévka kyselá, si určí každý sám. Komu ostré zelí nesedí, může ho před vložením do hrnce opláchnout. Kdo má rád říznou zelňačku, dá ho do polévky tak, jak je.
Po noci v chladu chutná lépe
Zelňačku s houbami je dobré mít hotovou o den dřív. Když polévka přes noc odpočine, chutě se v ní sladí a polévka se rozleží. Podobně to dělali i na Luhačovicku, kde vánoční kyselici nechávali den v chladu a na stůl ji nesli až následující den.
Při servírování pak stačí málo. Kopeček zakysané smetany navrch a chléb vedle talíře k takové polévce patří stejně samozřejmě jako hrst hub ze spíže.
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Zdroje: https://english.radio.cz/node/8098103, https://www.tradicemasmysl.cz/Regions/Moravia-and-Silesia/Luhacovicke-Zalesi, https://www.cooksillustrated.com/articles/4311-for-meatier-mushroom-soup-grind-your-mushrooms, https://lfwc.org/table/dried-mushrooms-how-to-use-them/, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/380975, https://fresh.iprima.cz/slovenska-kapustnica-z-uzenych-zebirek-s-houbami-a-svestkami-podle-karoliny-kamberske-462511, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-tradicni-valasska-kuchyne-40045719, https://forbes.cz/na-vanoce-i-na-silvestra-tradicni-slovenska-kapustnica-vam-da-perfektni-zaklad/, https://forbes.cz/k-prohrati-organismu-poctiva-zelnacka-s-poradnou-davkou-masa-svestek-a-hub/