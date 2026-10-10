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Ani pečivo, ani müsli. Češi po 60 objevili snídani z Japonska, po které nemají hlad až do oběda

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Rohlík s máslem, sladké cereálie nebo miska müsli. Tak vypadá ráno ve většině českých domácností. Jenže sotva se přehoupne dopoledne, hlad se hlásí znovu a člověk shání první sladkost po...
Ani pečivo, ani müsli. Češi po 60 objevili snídani z Japonska, po které nemají hlad až do oběda

Ani pečivo, ani müsli. Češi po 60 objevili snídani z Japonska, po které nemají hlad až do oběda

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 11:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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