Ani olej, ani máslo. Palačinky se nepřipálí díky 1 věci, kterou většina lidí vyhazuje

Rozehřejete pánev, přidáte olej nebo kousek másla a výsledek je pokaždé stejný. První palačinka se přilepí, roztrhá se a na talíři z ní skončí jen hromádka cárů. Většina lidí přitom hledá chybu ve špatné pánvi nebo v receptu. Nejlepší pomocník na hladké smažení ale nestojí ani korunu a den co den končí ve vašem koši.
Kus brambory, který jinak putuje do odpadu
Trik, který znaly už naše babičky, je jednoduchý. Rozpálenou a suchou pánev před nalitím těsta potřete rozkrojeným syrovým bramborem. Kvůli tomu nemusíte obětovat celý brambor, bohatě stačí okrajová část nebo silnější slupka, kterou byste tak jako tak vyhodili.
Bramborem přejeďte dno i boky pánve a hned pak nalijte první naběračku těsta. Nepotřebujete k tomu žádný olej ani máslo. Placka se nepřichytí, nepřipálí a z pánve sjede bez odporu. Funguje to i na obyčejné nerezové pánvi bez nepřilnavé úpravy, kde je lepení největší problém.
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Kouzlo má na svědomí bramborový škrob, kterého je dužina brambory plná. Trochu ho nese i slupka, protože se na ní při loupání vždycky udrží tenká vrstva dužiny. Jakmile se škrob dostane na horkou pánev, zahřeje se a vytvoří na kovu jemný film.
Za kluzkou vrstvou na dně pánve stojí bramborový škrob z dužiny i z její tenké vrstvy, která zůstane na slupce. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Tahle tenoučká vrstva pak funguje jako bariéra mezi těstem a pánví. Těsto se nemá čeho chytit a po dně klidně klouže. Stejného principu využívají hospodyně, když syrovým bramborem vydrhnou připálený nerezový hrnec, protože škrob dokáže povrch pěkně vyhladit.
Máslo se spálí dřív, než čekáte
Proč vlastně tuk na pánvi tak často zklame? Čerstvé máslo obsahuje kromě tuku i vodu a malý podíl mléčných bílkovin, a právě ty dělají potíž. Zhruba od 150 stupňů začínají černat a tuhle hranici pánev při smažení palačinek hravě přesáhne. Na placce pak ulpí spálené tmavé fleky s nahořklou chutí.
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Rafinovaný olej žár bez problémů snese, jenže palačinku chuťově vůbec neobohatí a ta po smažení zůstává kluzká a mastná. Pokud tuk chcete, přidejte radši dvě lžíce oleje nebo rozpuštěného másla přímo do těsta. Palačinky pak nezůstanou mastné a z pánve se uvolní samy.
Jak si na rozpálené pánvi vedou brambor, máslo a olej, shrnuje přehled níže:
Čím pánev připravíte Co se v horku stane Jak dopadne placka Syrový brambor škrob se zahřeje a vytvoří na dně tenkou kluznou vrstvu hladce se pustí a nepřipálí se Máslo voda se odpaří a mléčné bílkoviny zhruba od 150 stupňů černají spálené tmavé fleky a nahořklá chuť Rafinovaný olej žár snese, ale do placky nepředá žádnou chuť jedlá, jen mastná a chuťově plochá Bez rozpálené pánve to nepůjde Přečtěte si také: Kdo si z NDR přivezl tenhle mixér, dnes sedí na pokladu. Sběratelé platí i 4 800 Kč
I ten nejlepší trik selže, když nalijete těsto na vlažnou pánev. Pokud se hned první placka trhá a drží na dně, skoro vždycky za to může málo rozehřátá pánev. Na dostatečně horkém povrchu se spodek těsta bleskově zapeče, takže se ke dnu nestihne přichytit.
Pánev proto nechte na středním výkonu pořádně prohřát a bramborem ji přejeďte až těsně před litím prvního těsta. Palačinku navíc nikdy neobracejte příliš brzy. Obracejte ji teprve ve chvíli, kdy horní strana ztratí lesk a prorazí ji drobné dírky po prasklých bublinkách. Tehdy máte jistotu, že spodek je propečený a placka půjde dolů sama.
Cukr si nechte až na talíř
Poslední drobnost udělá velký rozdíl. Sladit samotné těsto se nevyplácí, protože cukr se na horké pánvi mění v karamel, který rychle chytne a spálí se. Sladkou chuť dopřejte palačinkám až po usmažení, třeba povidly, medem nebo tvarohem s ovocem.
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Před smažením nechte těsto aspoň půl hodiny odpočinout. Mouka nasákne tekutinu, těsto získá správnou konzistenci a placky se pak obracejí mnohem líp. Se syrovým bramborem na pánvi a těstem bez cukru zvládnete i tu pověstně nepovedenou první palačinku.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/11722-bramborovy-skrob-je-tajnou-zbrani-dokonalych-bramboraku/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-udelat-tenke-palacinky-bez-pripalovani-30000406.html, https://www.fajntip.cz/clanky/ani-na-masle-ani-na-oleji-nejlepsi-palacinky-usmazite-uplne-jinak-20260904-11125.html, https://www.tiscali.cz/ani-maslo-ani-olej-palacinky-smazily-nase-babicky-na-1-tuku-ktery-dnes-skoro-nikdo-nepouziva-711061, https://www.dotyk.cz/zajimavosti/jak-na-dokonale-palacinky-bez-trhani-a-lepeni/, https://www.aazdravi.cz/dokonala-finta-jak-zamezit-pripekani-palacinek-panev-staci-potrit-jednou-veci/