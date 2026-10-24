Ani olej, ani máslo. Kuchaři radí na podzimní bramboráky 1 přísadu do těsta, se kterou nebudou nasáklé

Jakmile se venku ochladí, začne to v českých kuchyních vonět česnekem a majoránkou. Jenže bramboráky umějí potrápit. Jednou se povedou zlaté a lehké, podruhé se na talíři leskne tuk a po druhém kousku máte dost. Pomoct může jedna surovina do těsta, na kterou si při smažení bramboráků vzpomene málokdo, ať už smažíte na oleji, nebo na sádle.
Pokus s kuřecími nugety
Chemici z výzkumné služby amerického ministerstva zemědělství hledali koncem 90. let způsob, jak snížit množství tuku ve smažených jídlech. Obalovali kuřecí maso v těstíčkách z rýžové mouky, smažili ho a pak měřili, kolik oleje v obalu zůstalo. Rýžové obaly nasály výrazně méně oleje než běžné pšeničné. Stejný tým později srovnal těstíčka z několika druhů mouky a podle zprávy z roku 2004 nasálo to z dlouhozrnné rýže zhruba o 55 procent méně oleje než pšeničné.
V laboratorních pokusech nasálo těstíčko z rýžové mouky výrazně méně oleje než pšeničné. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Podobně dopadli japonští vědci, kteří zkoumali těstíčko na tempuru, tedy na zeleninu a mořské plody smažené v lehkém obalu. Rýžová mouka v jejich pokusech odolávala vsakování oleje lépe než pšeničná a obal po usmažení vyšel celkově křupavější.
Přečtěte si také: Toaletní papír odchází, koupelny po celém světě dobývá nový japonský vynález Jakou roli hraje lepek
Pšeničná mouka obsahuje lepek. Tato bílkovina drží těsto pohromadě, jenže se zároveň pevně váže s tukem. Rýže má bílkoviny i škrob jinak poskládané a s olejem tak pevné spojení netvoří. Rýžová mouka, která vzniká jemným semletím rýžových zrn, je navíc přirozeně bezlepková. Kdo drží přísnou bezlepkovou dietu kvůli celiakii, ať hledá na obalu výslovné označení „bez lepku“. Mouka bez tohoto označení mohla při zpracování přijít do styku s pšenicí a obsahovat stopy lepku.
U bramborových placek z toho plyne jednoduchá věc. Když v těstě ubude lepku, tuk se na povrchu placky nemá tolik čeho chytit a kůrka by měla zůstat sušší a křupavější. Rýžovou mouku proto do bramborových placek doporučují i zahraniční kuchařské weby.
Rozdíly mezi oběma moukami přehledně shrnuje tabulka:
Pšeničná mouka Rýžová mouka Lepek obsahuje přirozeně bezlepková Vztah k tuku lepek se s tukem pevně váže bílkoviny a škrob drží olej jen volně Americké pokusy se smaženým těstíčkem pšeničné těstíčko nasálo víc oleje těstíčko z dlouhozrnné rýže nasálo zhruba o 55 procent méně oleje Japonský pokus s těstíčkem na tempuru vsakování oleje odolávala hůř vsakování oleje odolávala lépe, obal vyšel křupavější Kolik rýžové mouky do těsta patří Přečtěte si také: Otevřete dnes lednici a zkontrolujte máslo. Pokud uvidíte 1 věc na obalu, nejezte ho, i když je v záruce
Recept kvůli tomu nemusíte předělávat. Rýžovou moukou jednoduše nahradíte pšeničnou, kterou byste do bramboráků přidali tak jako tak. Mouka v bramboráku slouží jen jako pojivo, a tak na kilogram brambor vystačí několik lžic.
Na kilogram nastrouhaných brambor stačí několik lžic rýžové mouky místo pšeničné. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Rýžová mouka je mnohem jemnější než běžná pšeničná, proto ji do brambor přisypávejte po lžících. Po každé dávce těsto promíchejte, dokud nebude mít hustotu, na kterou jste zvyklí.
Laboratorní čísla se ovšem týkají smaženého těstíčka, které tvoří celý povrch obalovaného jídla. U bramboráku tvoří většinu hmoty samotné brambory, proto se výsledek pokusu nedá přímo přenést. Rýžová mouka pomůže, zbytek práce ale musí odvést pánev.
Přečtěte si také: Ani cibule, ani kmín. Bramboračka bude hustá a voňavá díky 1 surovině, kterou do ní dávaly hospodyňky v ČSSR Co rýžová mouka sama nezachrání
Ani nejlepší těsto nezachrání placku, která skončí ve vlažném tuku. Když tuk není pořádně rozpálený, bramborák ho začne nasávat. Proto než pustíte do pánve celou várku, osmažte nejdřív jeden menší kousek těsta. Podle něj odhadnete teplotu tuku i to, zda směs nepotřebuje dochutit.
Se sádlem ani olejem v pánvi nešetřete. Zkušení kuchaři tvrdí, že na tenkém filmu tuku se bramborák mastnotou nasytí víc, kdežto ve štědré vrstvě jí do sebe natáhne méně.
Druhým nepřítelem je voda. Nastrouhané brambory jí pustí hodně a bez vymačkání bude těsto řídké. S vodou si poradíte takto:
Přečtěte si také: Pekař varuje před 1 chybou při skladování chleba. Dělá ji většina Čechů a chleba plesniví za 3 dny Nastrouhané brambory vymačkejte v dlaních nebo přes cedník. Tekutinu, kterou z brambor dostanete, nechte chvíli stát. Škrob, který se v ní usadí, vraťte do těsta a placky díky němu budou držet pohromadě. Správné brambory a rychlé servírování
Na bramboráky se nejlépe hodí moučné brambory varného typu C, které mají ze všech nejvíc škrobu. Hotové bramboráky z pánve přendejte na talíř vyložený kuchyňským papírem, který přebytečný tuk vsákne, a podávejte je ještě horké, protože křupavost s každou minutou mizí.
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