Ani olej, ani jogurt. Do Česka se dostal geniální recept na nakládání masa. Je díky němu o 50 % šťavnatější

Suché, tuhé kuřecí prso, ze kterého po upečení zbyde jen fádní plátek, zná z vlastní kuchyně skoro každý. Existuje ale způsob přípravy, po kterém se maso z trouby ani z grilu jednoduše nevysuší. Nestojí na oleji, nestojí na jogurtu a nepotřebujete kvůli němu žádnou drahou marinádu z lahvičky. Do českých domácností se dostává ze zahraničí a vystačí si s jednou surovinou, kterou máte doma úplně všichni.
Tajemství šťavnatého masa se skrývá ve slané vodě
Té surovině se říká obyčejná sůl. Zahraniční kuchaři maso před tepelnou úpravou nakládají do solného roztoku a téhle technice říkají brining. V základní verzi netvoří nálev nic víc než voda, ve které necháte rozpustit sůl a do níž pak na potřebnou dobu vložíte maso. Žádný olej, žádné kysané mléčné výrobky, žádná exotická směs koření.
Zní to skoro moc prostě, ale právě v tom je celý vtip. Zatímco olejová nebo jogurtová marináda pracuje hlavně na povrchu a dodává chuť, slaná voda se dostane hluboko do svalu a mění samotnou strukturu masa. Proto výsledek často překvapí i lidi, kteří se solí a vodou nečekají žádný zázrak.
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Nejde přitom o žádnou novinku. Nakládání do slané vody používali lidé už před staletími ke konzervaci ryb a masa. Teprve časem se ukázalo, že stejný princip skvěle poslouží i tomu, kdo chce mít na talíři šťavnatou pečeni.
Co se v mase děje, když leží ve slaném roztoku
Při pečení, grilování i dušení maso o hodně vlhkosti přijde. U libových kusů může jít klidně o třetinu původní šťávy, a právě proto se drůbeží prsa tak snadno vysuší na tuhý hadr. Solný nálev tomu dokáže zabránit.
Funguje na principu osmózy, kdy voda i sůl pronikají přes buněčné membrány do masa tak dlouho, dokud se koncentrace uvnitř a venku nevyrovná. Sůl přitom naruší svalová vlákna a rozvolní bílkoviny. Mezi nimi se vytvoří víc místa, kam se voda zachytí a zůstane tam i během horka v troubě.
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Maso proto do sebe během nakládání natáhne tekutinu a jde do trouby už šťavnaté. Tuhle vlhkost si udrží až do konce přípravy. Nabraná voda se pozná i na váze, protože naložený kus přibere zhruba šest až osm procent hmotnosti. Váha ale ukazuje jen část zisku. Hlavní rozdíl vzniká až při pečení, kdy prosolené maso ztrácí podstatně méně šťávy než neupravený kus. Na talíři je proto rozdíl mnohem větší, než by těch pár procent na váze napovídalo, a je tak zřetelný, že se k téhle přípravě budete vracet.
Kolik soli a jak dlouho maso nakládat
Základ nálevu zvládne opravdu každý. Do studené vody nasypte sůl v poměru zhruba padesát až sedmdesát gramů na litr a míchejte, dokud se úplně nerozpustí. Kdo chce, může do vody přidat pár lžic cukru pro jemně nasládlou kůrčičku, čerstvé bylinky, stroužek česneku nebo třeba bobkový list a nové koření. Nálev s kořením se vyplatí krátce povařit, aby se chuť uvolnila, pak ho ale nechte úplně vychladnout. Maso se do vlažného nebo teplého nálevu nesmí dostat nikdy, leželo by hodiny v teplotě, ve které se bakterie množí nejrychleji.
Na litr vody stačí padesát až sedmdesát gramů soli a porcovaná prsa jsou hotová za půl hodiny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Doba záleží hlavně na velikosti masa:
u naporcovaných kuřecích prsou nebo kotlety bohatě vystačíte s třiceti až šedesáti minutami; silnější díly potřebují déle; celé kuře nebo krůta klidně přenocují v nálevu v lednici do druhého dne. Přečtěte si také: Bramborové knedlíky se vám nikdy nerozvaří. Stačí 1 přísada, kterou používá každá kuchařka ve školní jídelně
Čím větší a tučnější kus, tím delší koupel i o něco slanější roztok, protože tuk brání vodě v cestě dovnitř.
Hlídejte, aby žádný kousek nevyčníval nad hladinu, protože vynořené místo se prosolí nerovnoměrně. Když maso plave, zatižte ho talířkem nebo přilijte osolenou vodu, dokud není celé pod ní.
Na které maso se technika hodí a kdy ji vynechat
Brining vznikl pro maso, které má sklon k vysušení. Nejvíc se osvědčí u libových partií, které rychle vysychají, tedy u kuřecího a krůtího masa, telecího a u chudších kousků vepřového, jako je panenka nebo kotleta. Skvěle poslouží také bílým rybám a krevetám, u kterých hrozí, že se během chvilky na pánvi promění v gumu.
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Naopak u masa s výraznou vlastní chutí se nálev nevyplatí. Hovězí, jehněčí ani zvěřinu do slané vody neponořujte. Přišly by o svoje typické aroma a o to, kvůli čemu si je vlastně kupujete. Tady je lepší sáhnout po klasickém koření a nechat maso vyniknout samo.
Rychlý přehled nabízí následující tabulka:
Druh masa Vhodné do nálevu drůbež (kuře, krůta) ano telecí ano libové vepřové (kotleta, panenka) ano bílé ryby a krevety ano hovězí ne jehněčí ne zvěřina ne Nejčastější chyby, které nálev pokazí
Nakládané maso vždycky ukliďte do lednice a nenechávejte ho stát venku na kuchyňské lince. Syrové maso, které hodiny leží ve vodě, je pro bakterie ideální prostředí a jejich množení spolehlivě zpomalí jedině chlad. Ani v lednici by přitom maso nemělo v nálevu ležet déle než dva dny. Nálev po vyjmutí masa vylijte a už ho podruhé nepoužívejte, ani na podlití nebo omáčku, protože jsou v něm šťávy ze syrového masa.
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Před tepelnou úpravou maso z roztoku vyjměte a pořádně osušte papírovou utěrkou. Vlhký povrch se totiž na pánvi ani na grilu pěkně nezatáhne a místo křupavé kůrčičky dostanete bledou plochu. A počítejte s tím, že maso už sůl obsahuje, takže při finálním dochucování se solí šetřete a raději dosolte až na talíři.
Zdroje: https://www.madebykristina.cz/techniky/brining/, https://www.jidloaradost.ambi.cz/clanky/brining-jako-zaruka-stavnateho-masa, https://vitekuplotny.cz/nejstavnatejsi-kure/, https://pikant.cz/863-brining-jako-nejlepsi-technika-pro-nakladani-masa-kureci-i-jine-libove-maso-bude-mnohem-krehci-a-stavnatejsi.html, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/17185-nakladani-masa-do-soli-brining