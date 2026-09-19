Ani ocet, ani soda. Zažraná špína ve spáře mezi dlaždicemi zbělá sama, když ji přes noc potřete peroxidem vodíku

Drhnutí spár mezi dlaždicemi patří k nejotravnějším domácím pracím vůbec. Člověk stráví půl hodiny na kolenou se zubním kartáčkem a výsledek je stejně poloviční. Existuje ale postup, u kterého většinu práce odvede čas místo vašich rukou. Stačí spáry večer ošetřit a nechat je pracovat do rána.
Ocet a soda mají svůj strop
Když spára mezi dlaždicemi ztmavne, většina lidí sáhne po octu nebo jedlé sodě. Obojí něco svede, u čerstvějších nečistot dokonce slušně. Problém vězí v samotné spárovací hmotě. Je protkaná drobnými póry a saje do sebe skoro všechno, co se v koupelně vznáší, od mastnoty a mýdlových zbytků po vlhkost a vodní kámen. Jakmile se taková špína ukládá roky, prosákne hluboko dovnitř a povrchové drhnutí octem už ji nevytáhne.
Zašlá spára nasákne mastnotu a vodní kámen tak hluboko, že ji povrchové drhnutí octem nevytáhne. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Peroxid pracuje, zatímco spíte
Tady se hodí obyčejný peroxid vodíku, který má skoro každý doma v lékárničce. Funguje jako mírné oxidační činidlo, které se pustí do organické špíny, chemicky ji naruší a barvu spáry přitom rozjasní. Umí k tomu i dezinfikovat, takže zlikviduje plísně a bakterie, které se v pórech spáry rády uhnízdí.
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Jeho hlavní přednost je trpělivost. U pořádně zažrané špíny ho stačí nanést večer a nechat působit přes noc. Čím delší čas dostane, tím důkladněji nečistotu naruší a vytáhne k povrchu. Ráno pak spáry jen lehce přejedete a zašlá barva je pryč.
Jak na to krok za krokem
Postup zvládne úplně každý:
Tříprocentní peroxid vodíku slijte s vlažnou vodou zhruba v poměru půl na půl. Směs rozetřete po spárách starým hadříkem nebo ji naneste rozprašovačem přímo do mezer. U běžné špíny nechte peroxid pracovat pět až deset minut, u letitých zažraných spár ho nechte na místě celou noc. Ráno projeďte spáry starým zubním kartáčkem, ať se uvolněná špína zvedne. Zbytek smyjte vlažnou vodou. Nakonec plochu do sucha přetřete.
Na cementovou spárovací hmotu nikdy neberte tvrdý drátěný kartáč. Cement se snadno obrušuje a spáru byste jím poškodili, takže si vystačte s měkkými štětinami.
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Peroxid vodíku má oproti klasickým bělidlům jednu velkou výhodu. Po odvedené práci se rozpadne na vodu a kyslík, žádné leptavé zplodiny ani jedovaté usazeniny po něm nezůstanou. Díky tomu si s ním poradíte i v těsné koupelně bez oken, kde by vás chlor pálil v očích a dráždil v krku. Právě proto se hodí na pravidelný úklid.
Kde si dát pozor
Jedna opatrnost se vyplatí. Peroxid umí odbarvit nejen špínu, ale i některé materiály. Pokud máte barevnou spárovací hmotu nebo dlažbu z přírodního kamene, jako je mramor či vápenec, vyzkoušejte prostředek nejdřív na malém skrytém místě. Teprve když odstín vydrží, pusťte se do zbytku. Při práci se hodí gumové rukavice.
Aby spáry zůstaly bílé déle
Jednorázové vyčištění je jen půlka úspěchu. Hloubkové čištění spár se doporučuje zhruba třikrát až čtyřikrát ročně, jinak se špína znovu zakousne. A jednou za čas se vyplatí spáry přetřít impregnačním přípravkem. Ten póry uzavře, voda se do hmoty přestane vsakovat a plísně dostanou mnohem horší podmínky. Bílé spáry pak vydrží podstatně déle.
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Zdroje: https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-vycistit-spary-mezi-dlazdickami-nestaci-jen-drhnout-sparovaci-hmotu-je-treba-ozivit-32658.html, https://www.dumazahrada.cz/clanek/cisteni-cementovych-spar.html, https://www.uklidproklid.eu/blog/jak-vycistit-dlazdice–kachlicky-a-spary–velky-prehled-cisteni-dlazby/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/ztmavle-spary-v-koupelne/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/beleni-spar-peroxidem/