Ani ocet, ani jedlá soda: Tohle je nejlepší způsob, jak odstranit vodní kámen z kohoutků a záchodu

Do mísy se nasype soda, přilije se ocet a všechno začne bouřlivě pěnit. Vypadá to jako chemie, která si s usazeninami poradí za pár minut. Pěna je ale známkou, že obě suroviny plýtvají silou jedna na druhou a na kámen jí moc nezbude. Účinnějšího pomocníka přitom máte v kuchyni nejspíš po ruce a zabere na kohoutky i na záchod.
Šumění v míse je jen divadlo
Ať jde o skvrny na baterii, nebo o tmavý pruh v míse, vždycky za nimi stojí tvrdá voda. Rozpuštěné vápenaté a hořečnaté soli se z ní postupně vylučují a na povrchu z nich roste tvrdý povlak tvořený převážně uhličitanem vápenatým. Chemicky ho rozpustí jen kyselina.
Jedlá soda ovšem kyselina není. Patří k zásadám. Když se potká s octem, obě látky se navzájem vyruší. Z bublající směsi vznikne voda, rozpuštěná sůl a oxid uhličitý, který dělá tu působivou pěnu. Na kámen pak zbude méně kyseliny, než kdybyste nalili samotný ocet.
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Skutečným vítězem je obyčejná kyselina citronová. Prodává se levně jako bílý prášek, který mnoho lidí zná ze zavařování, a po čištění v koupelně nezůstane kyselý octový pach.
Záchod nechte pracovat přes noc
V míse je hlavní překážkou voda, která v ní stojí a kyselinu ředí. Postupujte proto takto:
Zastavte přívod vody do nádržky a mísu jednou spláchněte. Čím méně vody v míse zůstane, tím silněji kyselina působí. V gumových rukavicích rozsypte prášek po stěnách tam, kde je povlak nejtmavší. Kyselinu nechte v míse působit celou noc, u záchodu se spěchat nevyplácí. Ráno stačí mísu vydrhnout štětkou, pustit vodu zpátky do nádržky a spláchnout. Přečtěte si také: Nalijte do pračky přesně 4 lžíce a spusťte praní bílého prádla. Odstraní nejhorší zápach potu i žluté skvrny
Silnější vrstvu kamene často nesundá jediné kolo, takže postup klidně zopakujte další večer.
Kyselina citronová potřebuje v záchodové míse čas, proto se ji vyplatí nechat působit přes noc. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Tuhle kombinaci si do koupelny nepouštějte
Kyselina citronová patří k šetrnějším odvápňovačům. S chlorovým bělidlem nebo s gelem do WC, který obsahuje chlornan, ji ale nikdy nekombinujte. Ze směsi se začne uvolňovat jedovatý chlor, po kterém pálí oči, přijde kašel a ztíží se dýchání. Pokud jste mísu v posledních dnech ošetřili čističem s chlorem, propláchněte ji před odvápňováním několikrát za sebou a kyselinu sypte až potom.
Kdyby k nehodě přece jen došlo, otevřete okna a odejděte na čerstvý vzduch. Potíže se mohou projevit i s odstupem několika hodin. Radu vám kdykoliv dá Toxikologické informační středisko na čísle 224 919 293 nebo 224 915 402. Kdo se začne dusit, má rovnou volat záchrannou službu na lince 155.
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Okno mějte během práce otevřené a gumové rukavice nesundávejte. Bezpečnostní listy u kyseliny citronové upozorňují hlavně na podráždění očí a dýchacích cest, proto prášek sypte opatrně a nízko nad mísou, aby se z něj neprášilo.
Proč na baterie raději nesahat octem
Ocet je sice kyselý, na kohoutky se ale moc nehodí. Výrobce baterií Hansgrohe ve svých pokynech k údržbě nedovoluje na své výrobky používat přípravky s kyselinou octovou, chlorovodíkovou ani chlorová bělidla, protože umí povrch vážně poškodit. Za vhodný považuje jemný čistič na bázi kyseliny citronové.
Stejný výrobce hlídá i čas. Čisticí roztok má na baterii zůstat nejvýš deset minut, takže u kohoutku se vyplatí postupovat úplně jinak než u záchodové mísy.
Přečtěte si také: Postříkejte si klíče octem: Proč to tolik lidí doporučuje a k čemu to je Kohoutky vyleštíte teplým roztokem a hadříkem
Prášek rozpusťte v teplé vodě, zhruba dvě polévkové lžíce na litr. Stačí teplá voda z kohoutku, prášek se v ní rychle rozpustí a teplý roztok pak s usazeninou reaguje svižněji.
Roztok nestříkejte přímo na baterii. Namočte do něj bavlněný hadřík, přejeďte jím zanesená místa a nechte ho na nich působit, nejdéle však zmíněných deset minut. Změklý kámen pak setřete houbičkou bez drsné vrstvy, protože drátěnky a abrazivní prostředky výrobce na baterie nedoporučuje.
Baterie snese roztok kyseliny citronové na hadříku nejvýš deset minut, pak se opláchne a přeleští. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Potom baterii opláchněte proudem čisté vody a přeleštěte suchou utěrkou. Na vyleštěném chromu hned uvidíte, jestli někde nezůstalo matné místo, které potřebuje ještě jedno přiložení hadříku.
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Zdroje: https://hansgrohe.com/service/faq/cleaning-care, https://www.ceskestavby.cz/clanky/tahle-bomba-nefunguje-ocet-a-jedla-soda-nejsou-super-cistidlo-jen-zabavny-experiment-32911.html, https://www.poklizeno.cz/blog-clanky/jak-se-neotravit-pri-uklidu-aneb-ktere-kombinace-nejsou-vhodne/, https://www.arecenze.cz/?p=401395, https://energozrouti.cz/clanek/ani-ocet-ani-soda-nejlepsi-zpusob-jak-odstranit-roky-zazrany-vodni-kamen-ze-sprchove-hlavice-a-kohoutku, https://www.habio.cz/magazin/jak-odstranit-vodni-kamen-z-wc, https://www.baumax.cz/rady-profesionalu/jak-odstranit-vodni-kamen-z-wc-domaci-metody-na-cisteni-toalety%2C1390.html, https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_k%C3%A1men, https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/klinika-pracovniho-lekarstvi/toxikologicke-informacni-stredisko/, https://www.arecenze.cz/clanky/trapi-vas-vodni-kamen-jedlou-sodu-a-ocet-nahradite-snadno-a-bez-chemie/